Postingan Social Platform X Menghadapi Gangguan yang Mempengaruhi Ribuan Pengguna muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: 80.000 pengguna terdampak oleh gangguan platform X

Platform Sosial X Mengalami Gangguan yang Memengaruhi Ribuan Pengguna

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 07:44
Poin Utama:
  • 80.000 pengguna terdampak oleh gangguan platform X.
  • Tidak ada dampak pasar cryptocurrency selama gangguan.
  • Ketahanan historis di pasar kripto selama gangguan layanan semacam ini.

Pada 16 Januari 2026, platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, mengalami gangguan signifikan, dengan Downdetector menunjukkan lonjakan sekitar 80.000 laporan pengguna.

Meskipun terjadi gangguan pengguna yang meluas, tidak ada pasar cryptocurrency atau aset yang terpengaruh oleh gangguan X, yang berlangsung sekitar 1 hingga 1,5 jam.

Gangguan Platform X Mengganggu 80.000 Pengguna Tanpa Dampak Kripto

Gangguan pada platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, melibatkan banyak laporan pengguna. Gangguan tersebut diamati oleh Downdetector sekitar pukul 10 pagi ET, dengan sekitar 80.000 pengguna mencatat masalah. Situasi membaik dalam waktu sekitar 1,5 jam.

Tokoh kunci seperti Elon Musk, yang memimpin X Corp, belum memberikan pernyataan mengenai gangguan ini. "Meskipun gangguan layanan bisa mengkhawatirkan, mereka sering menyoroti ketahanan struktural yang mendasari," kata seorang pengamat industri. Terutama mempengaruhi pengalaman pengguna, kejadian ini tidak meluas ke implikasi cryptocurrency yang diketahui. Halaman status resmi X menunjukkan masalah kecil yang tersisa terkait API Developer Platform.

Reaksi pasar minimal, mengingat tidak adanya keterkaitan cryptocurrency. Khususnya, tidak ada pernyataan signifikan yang muncul dari Musk atau industri yang lebih besar. Sentimen komunitas dan pengembang sebagian besar mencatat gangguan tanpa diskusi terkait kripto lebih lanjut.

Tren Historis Menunjukkan Ketahanan Pasar Kripto Selama Gangguan Layanan

Tahukah Anda? Gangguan serupa terjadi awal minggu ini, menandai gangguan layanan besar kedua untuk X. Secara historis, kejadian semacam itu jarang mempengaruhi pasar cryptocurrency secara langsung.

Statistik pasar Ethereum saat ini, seperti yang dilaporkan oleh CoinMarketCap, menunjukkan harga $3.293,44 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $22,78 miliar. Kapitalisasi pasar berada di $397,50 miliar, dengan penurunan 0,49% selama hari terakhir. Khususnya, dominasi pasar ETH berada di 12,30%.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 23:37 UTC pada 16 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Analis dengan Coincu menyarankan bahwa tidak adanya efek cryptocurrency langsung dari gangguan sejalan dengan tren historis. Meskipun ada gangguan di X, pasar kripto menunjukkan ketahanan, mempertahankan normalitas tanpa fluktuasi signifikan atau masalah kepatuhan.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/x-platform-outage-crypto-news/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

