Kripto Baru di $0,04 Dinobatkan Sebagai Alternatif Altcoin Terbaik untuk Cardano (ADA) yang Volatil, Haruskah Anda Beli Hari Ini?

Sementara Cardano (ADA) tetap volatil, investor mencari peluang investasi baru yang tidak hanya menawarkan kasus penggunaan DeFi praktis tetapi juga berada di tahap awal pengembangan. Dengan harga $0,04 selama Fase 7 presale-nya, Mutuum Finance (MUTM) telah muncul sebagai salah satu alternatif investasi kripto baru yang paling menjanjikan untuk ADA. MUTM berada di tahap awal membangun layanan peminjaman dan pinjaman terdesentralisasi dengan aset yang menghasilkan bunga dan liquidity pools. Presale-nya sudah menarik hampir $20 juta investasi dari lebih dari 18.800 individu.

Analisis Harga Cardano

ADA diamati memiliki titik support sekitar $0,404-$0,406, dengan tren bullish yang moderat, tetapi belum menembus titik resistance di $0,408-$0,410. Tren bullish-nya cukup terbatas, dengan pergerakan harga yang mungkin tetap berada dalam kisaran $0,415-$0,418. Bagi mereka yang mencari keuntungan asimetris yang lebih signifikan, Mutuum Finance (MUTM), proyek kripto yang baru berkembang, menjadi semakin populer dengan model presale, pendekatan utilitas, serta peluncuran protokol yang akan datang. Ini semakin memperkuat posisinya sebagai kripto teratas bagi mereka yang mencari keuntungan di luar aset konvensional.

Presale MUTM

Presale Mutuum Finance menawarkan hadiah kepada investor awal melalui penjualan token dengan harga diskon sebelum penawaran umum perdana. Dari $0,01 di awal presale hingga harga saat ini $0,04 selama Fase 7, ini merupakan peningkatan 300%. Bagi mereka yang melewatkan langkah ini, harga fase 7 adalah harga termurah yang akan pernah dimiliki token ini.

Seorang investor yang menempatkan $3.000 ke MUTM pada $0,04 akan melihat investasinya naik menjadi $4.500 ketika mencapai $0,06 saat peluncuran, merealisasikan keuntungan $1.500. Setelah peluncuran, MUTM diperkirakan akan naik menjadi $1, sehingga mengembangkan $3.000 menjadi $75.000 dengan ROI 25x. Peluang investasi seperti ini menjadikan MUTM kripto teratas untuk investor tahap awal.

Minat Pasar & Partisipan Profil Tinggi

Acara presale menyaksikan partisipasi dari investor ritel dan whale, bersama dengan investor institusional. Beberapa investor yang memiliki kisah sukses di masa lalu dalam proyek seperti Cardano juga telah menginvestasikan jumlah besar dalam acara presale ini, dengan satu whale menginvestasikan lebih dari $75.000. Ini juga menunjukkan bahwa roadmap proyek baru ini dihargai, sehingga menjadikan MUTM cryptocurrency baru yang diperhatikan di pasar DeFi.

Kelangkaan Menciptakan FOMO

Tokenomics Mutuum Finance juga merupakan fitur tambahan yang membuatnya menarik. Total pasokan token ditetapkan pada 4 miliar, tanpa pencetakan token lebih lanjut. Ini memastikan tidak ada dilusi token yang ada. Dari total 4 miliar token, 1,82 miliar token dialokasikan untuk tahap presale proyek, dengan lebih dari 850 juta token sudah diklaim. Momentum ini berbicara tentang FOMO proyek.

Analisis Infrastruktur Real-time

Jika DeFi ingin berhasil, penetapan harga dan manajemen risiko yang tepat diperlukan, dan di MUTM, oracle Chainlink digunakan dalam verifikasi harga aset seperti USD, ETH, dan AVAX. Dalam skenario di mana pengguna mengunci 10 ETH pada harga $3.000, pengguna akan memiliki nilai jaminan $30.000, dan pada rasio Loan-to-Value 70%, pengguna akan mendapatkan pinjaman $21.000. Chainlink kemudian terus memperbarui harga ETH seiring kondisi pasar berubah, memastikan protokol selalu memiliki pandangan akurat tentang nilai real-time jaminan.

Lebih Banyak Adopsi Menunjukkan Kesuksesan Masa Depan

Sekarang presale sudah terlaksana dan faktor kelangkaan ditambahkan ke daftar kekuatan proyek di blockchain, MUTM perlahan mendapatkan popularitas sebagai alternatif untuk Cardano dan altcoin lainnya. Karena proyek ini menawarkan investasi di tahap awal pengembangan dan potensi pertumbuhan pasca-peluncuran, Mutuum Finance perlahan menjadi kripto teratas untuk dibeli dan dipegang untuk keuntungan asimetris di bulan-bulan mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance