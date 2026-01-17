Harga Solana Memasuki Area Krusial dengan Arah Tren Dipertaruhkan

Pemulihan harga Solana kurang dari 2% untuk menantang garis tren resistensi kunci di $146.

Pertumbuhan alamat meningkat dari sekitar 3,1 juta menjadi lebih dari 5,1 juta seiring partisipasi meluas di seluruh jaringan.

Tren yang mendatar dalam rata-rata pergerakan eksponensial 20 dan 50 hari menunjukkan bahwa jangka pendek SOL bergerak sideways

SOL, mata uang kripto asli dari ekosistem Solana, mengalami lonjakan 1,63% selama sesi pasar AS hari Jumat untuk diperdagangkan di $144. Sementara sebagian besar koin utama berjuang dengan penarikan pasar yang lebih luas, harga Solana dengan cepat pulih di tengah lonjakan kuat dalam jumlah alamat aktif dan perdagangan futures. Tren pemulihan yang diperbarui di SOL hanya beberapa inci lagi dari penembusan resistensi kunci, menandakan potensi tren pivot

SOL Mendapatkan Momentum Segar saat Pembuatan Dompet dan Open Interest Futures Melonjak

Sejak bulan lalu, harga Solana telah melonjak dari $116,8 menjadi $145, mencatat pertumbuhan 24,5%. Secara berturut-turut, kapitalisasi pasar aset melonjak menjadi $81,8 miliar. Kenaikan bullish sejalan dengan pemulihan pasar yang lebih luas saat Bitcoin merebut kembali angka $90.000.

Namun, koin SOL mengalami lonjakan yang dipercepat karena data pasar onchain dan derivatif memproyeksikan pemulihan yang diperbarui.

Token SOL Solana telah mengalami reli yang layak selama sesi saat ini, dan ini adalah refleksi dari momentum segar dalam keterlibatan on-chain dan posisi derivatif.

Metrik blockchain menunjukkan tren positif peningkatan dalam onboarding pengguna. Dalam dua minggu terakhir, jumlah alamat baru yang dibuat di jaringan Solana telah meningkat secara signifikan, tumbuh dari sekitar 3,13 juta menjadi 5,18 juta. Pertumbuhan pesat dalam aktivitas dompet ini menyoroti pertumbuhan partisipasi ini, dengan lebih banyak individu dan entitas yang terlibat dengan infrastruktur platform yang cepat dan berbiaya rendah untuk transfer, protokol DeFi dan aplikasi lainnya.

Pasar derivatif mengikuti dengan peningkatan eksposur yang nyata. Data dari Coinglass menunjukkan open interest dalam kontrak futures yang terkait dengan Solana meningkat dari $6,8 miliar menjadi $8,86 miliar – pemulihan yang baik yang menunjukkan trader menambahkan posisi leverage saat harga naik. Peningkatan seperti itu dalam kontrak yang beredar biasanya menunjukkan peningkatan keyakinan di antara pelaku pasar yang bertaruh pada kenaikan berkelanjutan.

Secara gabungan, perkembangan ini menunjukkan periode minat yang tumbuh di Solana dengan peningkatan penggunaan jaringan dan aktivitas futures yang mendorong kinerja terbaru token dalam lanskap kripto yang kompetitif.

Pemulihan yang Diperbarui Mengatur Harga Solana untuk Penembusan $146

Pada saat pers, harga Solana diperdagangkan di $144,75, mencatat keuntungan intraday 1,75%. Dengan kenaikan hari ini, harga koin hanya kurang 1,3% dari menantang garis tren resistensi kunci di $146,5.

Resistensi dinamis dari kemiringan menurun ini telah membawa tren turun yang stabil sejak pertengahan September 2025. Oleh karena itu, pengujian ulang potensial terhadap penghalang ini bisa menjadi gerakan penting bagi SOL.

Jika tekanan pasokan pada garis tren ini tetap utuh, harga koin dapat kembali lebih rendah dan menciptakan formasi lower low baru untuk tren turun berkelanjutan. Jika terwujud, harga koin dapat turun 16,5% dan menguji support signifikan berikutnya di $116,8.

Namun, crossover bullish eksponensial antara EMA 20 dan 50 hari menunjukkan tren pemulihan yang diperbarui di SOL. Penembusan potensial dari garis tren resistensi pola dapat mengintensifkan momentum bullish yang meningkat.

SOL/USDT -1d Chart

Dengan pembelian yang berkelanjutan, reli pasca-penembusan dapat mendorong harga 17% untuk menantang resistensi kunci di $172.