Akankah Ada '28 Years Later 3' Setelah 'The Bone Temple'? Inilah Kabar Baiknya

Chi Lewis-Parry dan Ralph Fiennes dalam "28 Years Later: The Bone Temple." Sony Pictures Entertainment

Sekuel 28 Years Later berjudul 28 Years Later: The Bone Temple baru tayang di bioskop, tapi akankah kisah 28 Years Later berlanjut dengan film lain?

Serial film horor virus amarah yang luas ini bermula dari film hit sutradara Danny Boyle tahun 2002 28 Days Later, yang dibintangi Cillian Murphy dan Naomie Harris. Film ini melahirkan sekuel 2007 28 Weeks Later, yang disutradarai oleh Juan Carlos Fresnadillo dan dibintangi Jeremy Renner, Robert Carlyle dan Rose Byrne.

Akhirnya, pada tahun 2025, waralaba virus amarah 28 mendapat reboot dengan Boyle sebagai pimpinan dengan 28 Years Later, yang dibintangi Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer dan Alfie Williams.

Catatan: Sisa cerita ini mengandung detail spoiler dari "28 Years Later: The Bone Temple."

ForbesKapan '28 Years Later: The Bone Temple' Hadir di Streaming?

Disutradarai oleh Nia DaCosta, 28 Years Later: The Bone Temple tayang di bioskop pada hari Jumat. Film ini adalah kelanjutan dari kisah 28 Years Later, saat Spike (Williams) mencari cara untuk melarikan diri dari kultus setan yang kejam yang dipimpin oleh Jimmy Crystal (Jack O'Connell), yang menyelamatkan nyawa anak pra-remaja itu di akhir film 2025.

Sementara itu, Dr. Ian Kelson (Fiennes), yang mempelajari cara menangkis infectants virus amarah yang berubah menjadi zombie di 28 Years Later, kembali di The Bone Temple dan berharap untuk melanjutkan penelitiannya lebih jauh.

Sepanjang 28 Years Later: The Bone Temple, Kelson membujuk zombie alpha yang besar, Samon (Chi Lewis-Parry), ke dalam "kuil tulang"nya, yang terdiri dari berbagai monumen yang dibangun dengan tulang sebagai cara untuk menghormati orang mati.

ForbesApakah Kritikus Rotten Tomatoes Memuja '28 Years Later: The Bone Temple'?

Untuk melindungi dirinya, Kelson menembak Samson dengan dart morfin, hanya untuk menemukan bahwa efek opioid kuat itu pada zombie yang mengancam tampaknya membalikkan efek virus amarah — menandakan kemungkinan penyembuhan.

Adegan Akhir Di '28 Years: The Bone Temple' Mengatur Film '28 Years Later' Ketiga, Yang Sedang Dalam Pengerjaan

Meskipun 28 Years Later: The Bone Temple tidak memiliki adegan kredit akhir atau setelah kredit untuk menggoda kemungkinan sekuel, film ini mengatur Film 28 Years ketiga di adegan akhir film.

Selama konfrontasi brutal di The Bone Temple antara Jimmy Crystal dan Kelson, dua anggota kultus Jimmy, Spike dan Kelly (Erin Kellyman), adalah satu-satunya anggota kultus Jimmy yang bertahan dan melarikan diri dari tempat kejadian.

Forbes'Frankenstein' Guillermo Del Toro Kembali Ke Bioskop Selama Seminggu

Adegan kemudian beralih ke suasana pedesaan yang damai dengan sebuah rumah, rumah pertanian dan bangunan lainnya yang dikelilingi oleh penghalang untuk mencegah zombie yang terinfeksi virus amarah masuk. Di dalam rumah ada seorang gadis muda yang sedang belajar di rumah oleh ayahnya, Jim (Cillian Murphy, yang mengulangi perannya dari 28 Days Later).

Ketika putri Jim mendengar teriakan di kejauhan, dia dan ayahnya mempersenjatai diri dan keluar untuk melihat siapa yang menyebabkan keributan. Itu Spike dan Kelly, mencoba lari dari yang terinfeksi. Saat Spike dan Kelly merangkak melewati penghalang dinding, putri Jim bertanya kepada ayahnya apakah mereka harus membantu mereka.

Setelah ragu-ragu sejenak, Jim dan putrinya berlari menuju Spike dan Kelly, dengan senjata di tangan, untuk menyelamatkan duo itu dari yang terinfeksi dan dengan demikian, mengatur film 28 Years Later ketiga.

ForbesRyan Coogler Tentang Bagaimana Adegan Tari Surreal Di 'Sinners' Terwujud

Meskipun film 28 Years Later ketiga belum diumumkan secara resmi oleh studio waralaba, Sony Pictures Entertainment, Deadline melaporkan pada 10 Desember 2025, bahwa SPE bergerak maju dengan sekuel lainnya. Menurut Deadline, Murphy — yang menjabat sebagai produser eksekutif di 28 Years Later dan 28 Years Later: The Bone Temple — sedang dalam pembicaraan dengan SPE untuk bergabung dengan sekuel, yang belum menerima judul.

Selain itu, Alex Garland, penulis skenario yang menulis film 28 Days Later asli, serta 28 Years Later dan 28 Years Later: The Bone Temple, saat ini sedang menulis naskah, lapor Deadline. Juga, Danny Boyle, yang menyutradarai 28 Years Later dan adalah produser di 28 Years Later: The Bone Temple, "sebelumnya telah menyatakan dia akan menyutradarai yang ketiga, jika itu dibuat," lapor The Hollywood Reporter pada 10 Desember.

Forbes'The Rip' Damon Dan Affleck: Apakah Kritikus Rotten Tomatoes Peduli?

Menurut SPE, 28 Years Later: The Bone Temple menghasilkan $2,1 juta dalam pratinjau hari Kamis dari 2.900 bioskop Amerika Utara. Film ini diproyeksikan menghasilkan $20 juta hingga $22 juta selama akhir pekan liburan empat hari Martin Luther King Jr. Day, lapor Variety.

Film ini sudah menjadi pemenang besar di Rotten Tomatoes, karena telah mendapatkan skor kritikus "fresh" 93% berdasarkan 206 ulasan. Selain itu, 28 Weeks Later: The Bone Temple telah mendapatkan skor "fresh" 91% di Popcornmeter RT, berdasarkan lebih dari 100 peringkat pengguna terverifikasi.

Berperingkat R, 28 Years Later sekarang tayang di bioskop-bioskop di seluruh negeri.

ForbesOwen Wilson Tentang Menghidupkan Superhero Animasinya 'Charlie The Wonderdog'