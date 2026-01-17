Dua dompet milik whale yang sama menyetor 7,9 juta USDC ke HyperLiquid dan menempatkan order beli untuk ETH dan ADA.

PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, dua dompet milik paus yang sama menyetorkan USDC senilai $7,9 juta ke HyperLiquid dan menempatkan order long untuk ETH dan ADA.

Dompet "0x8Fc" menempatkan order beli untuk ETH pada harga berkisar dari $3.267,2 hingga $3.275,7 dan order beli untuk ADA pada harga berkisar dari $0,3851 hingga $0,3888.

Dompet "0xCe8" menempatkan order beli untuk ETH pada harga berkisar dari $3.267,3 hingga $3.273,5.