ScaleLogix AI Meluncurkan Platform Infrastruktur dan Konsultasi AI Tingkat Investor untuk Mendemokratisasi Akses ke Ekonomi AI Global

Sistem proprietary ini membangun, melisensikan, dan mengoperasikan sistem akuisisi klien AI berkinerja tinggi untuk bisnis layanan dan agensi. Platform ini berfungsi sebagai mitra backend berlisensi yang membantu orang memiliki dan menskalakan bisnis dengan ketergantungan minimal pada pendiri.

— ScaleLogix AI , sebuah perusahaan lisensi infrastruktur dan konsultasi yang membantu bisnis dan investor memiliki aset AI cerdas, telah mengumumkan peluncuran platform infrastruktur AI premium tingkat investor yang membangun, melisensikan, dan mengoperasikan sistem akuisisi klien AI berkinerja tinggi untuk bisnis berbasis layanan dan pemilik agensi. Dirancang untuk mengatasi kesenjangan yang terus tumbuh dalam ekonomi AI global di mana bisnis kecil dan menengah terkunci dari revolusi teknologi karena keterbatasan investasi, platform ini mendemokratisasi akses ke kemampuan AI tingkat enterprise.

Saat ekonomi AI global terus berkembang, aksesnya tetap sangat tidak merata. Perusahaan Fortune 500 terus mengerahkan tim khusus dan menginvestasikan jutaan untuk membangun sistem otomatis, sementara banyak bisnis independen dan agensi tidak dapat mengakses sistem otomasi elite ini. ScaleLogix AI diciptakan untuk membuat sistem AI tingkat enterprise dapat diakses oleh pemilik bisnis yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi AI sebagai operator dan pemilik tetapi tidak memiliki kekuatan investasi seperti perusahaan Fortune 500.

Dengan platform proprietary yang baru diluncurkan, ScaleLogix AI menyediakan akses bagi pendiri yang terbatas anggaran dan non-teknis ke sistem akuisisi klien AI dan sistem operasional kelas yang sama, menghilangkan kebutuhan untuk membangun teknologi atau menavigasi perangkat lunak kompleks sendiri. Perusahaan ini berfungsi sebagai mitra backend berlisensi yang menyediakan data proprietary, otomasi AI, sistem operasional AI, dan kerangka kerja eksekusi pendapatan yang memungkinkan pemilik bisnis dan agensi memiliki dan menskalakan bisnis dengan ketergantungan minimal pada pendiri.

"AI bukan lagi teoretis; ini adalah infrastruktur operasional untuk setiap bisnis modern," kata Adam O., Kepala Pengembangan di ScaleLogix AI. "Sebagai arsitek infrastruktur di balik generasi berikutnya aset bisnis bertenaga AI, kami sangat bersemangat untuk menyediakan infrastruktur AI siap-pakai bagi pemilik bisnis dan agensi."

Platform AI tingkat investor ScaleLogix AI didefinisikan oleh fokusnya pada kesederhanaan. Platform ini menyediakan backend lengkap yang sepenuhnya dibangun, diuji, dan dipelihara dengan akses berlisensi ke infrastruktur data prospek B2B yang diperkaya ScaleLogix, konsultasi strategis, dukungan kinerja, dan pengawasan sistem. Platform ini juga mencakup sistem jangkauan dan akuisisi klien bertenaga AI proprietary, SDR AI otomatis, alur kerja tindak lanjut dan pemesanan, CRM, pelaporan, dan pengaturan backend operasional, eksekusi penjualan manusia, dan pemeliharaan teknis serta optimisasi berkelanjutan.

Infrastruktur AI siap-pakai ScaleLogix AI dibangun untuk kepatuhan, umur panjang, dan valuasi bisnis nyata. Platform ini, dirancang untuk layanan B2B bernilai tinggi mulai dari $5.000 hingga $25.000+ dalam ukuran transaksi, menyediakan sistem yang dapat diskalakan, dapat diulang, dan berorientasi exit yang memungkinkan pemilik bisnis fokus pada pertumbuhan, strategi, dan hubungan daripada eksekusi sehari-hari.

"Sistem kami dibangun untuk menciptakan leverage dengan memastikan bahwa teknologi yang mendorong era bisnis berikutnya tidak hanya dapat diakses oleh pemain terbesar tetapi oleh semua," tambah Adam. "Setiap mitra menggunakan Sell or Scale Method kami, sebuah kerangka kerja proprietary, untuk membangun nilai jangka panjang."

Selain berinovasi dan mendemokratisasi AI, ScaleLogix AI menawarkan penjualan dan keterlibatan prospek, operasi dan otomasi alur kerja, serta analitik dan intelijen bisnis agen yang dibangun untuk mengeksekusi dengan presisi tingkat manusia. Perusahaan ini juga menawarkan akademi AI untuk melatih orang cara mengembangkan dan menerapkan kecerdasan.

Peluncuran platform infrastruktur AI ScaleLogix datang pada saat ekonomi AI global mengalami pertumbuhan astronomis. Namun, kesenjangan antara bisnis yang didukung AI dan non-AI melebar lebih cepat. Melalui platform AI terintegrasi, ScaleLogix AI memposisikan dirinya sebagai penyedia infrastruktur AI generasi berikutnya untuk bisnis. Perusahaan mengundang pemilik bisnis dan agensi untuk menjelajahi model kemitraan yang menawarkan dua jalur: model peluncuran untuk peluncuran dan operasi layanan lengkap, dan model premium untuk kepemilikan infrastruktur dan ekuitas.

ScaleLogix AI adalah platform infrastruktur dan konsultasi AI yang dibangun oleh sekelompok mitra modal ventura dan pemimpin industri dengan pengalaman membangun sistem otomasi AI untuk perusahaan Fortune 500. Dirancang untuk menjadi jaringan global terbesar perusahaan teknologi layanan AI, ScaleLogix mendemokratisasi infrastruktur AI tingkat enterprise, memungkinkan bisnis menerapkan sistem otomasi canggih dalam hitungan hari.

Info Kontak:

