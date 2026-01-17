Dari RLUSD hingga whale – Begini cara Ripple membangun kasus jangka panjang XRP

Tidak diragukan lagi, stablecoin adalah kunci untuk menjembatani DeFi dan TradFi.

Dalam konteks ini, memiliki stablecoin asli khusus layer-1 memberikan keuntungan bagi jaringan saat membentuk kemitraan dengan bank dan pemain keuangan lainnya. Namun, komprominya datang dengan mengorbankan keuntungan cepat.

Ripple adalah contoh yang baik dari tren ini. Dalam langkah strategis baru-baru ini, Ripple bermitra dengan LMAX untuk mengintegrasikan stablecoin aslinya, RLUSD, ke dalam sistem LMAX. Ini adalah langkah lain yang bertujuan untuk meningkatkan adopsi.

Sumber: TradingView (SOL/XRP)

Namun, langkah ini juga memicu beberapa diskusi di antara pemegang XRP.

Melihat teknikal XRP, kekhawatiran mulai masuk akal. Meskipun ada langkah strategis berturut-turut yang bertujuan mendorong adopsi institusional, bersama dengan aliran ETF XRP yang solid, harga belum mencerminkan momentum yang sama.

Faktanya, sejauh ini di tahun 2026, Ripple [XRP] terus tertinggal dari Solana [SOL]. Meski begitu, melihat gambaran yang lebih luas bisa memberi kita perspektif berbeda – siklus 2025 XRP membatasi kerugian hanya 12%, dibandingkan dengan 35% milik SOL.

Oleh karena itu, pertanyaannya – Dalam konteks ini, apakah langkah-langkah terbaru Ripple benar-benar meletakkan dasar untuk strategi jangka panjang?

Apakah pemegang XRP melihat nilai dalam strategi Ripple?

Melihat kembali tahun 2025, XRP jelas mengungguli banyak aset lainnya.

Khususnya, Ripple membuat beberapa langkah strategis yang solid selama periode itu, dari akuisisi $1 miliar GTreasury hingga bermitra dengan BDACS untuk memperluas layanan kustodian tingkat institusional di Korea Selatan.

Dengan langkah-langkah seperti ini, kinerja unggul XRP tidak terasa acak. Maju cepat ke hari ini, dan pola serupa mungkin muncul.

Faktanya, data CryptoQuant mengungkapkan bahwa arus masuk whale ke Binance telah mencapai level terendah sejak 2021.

Sumber: CryptoQuant

Dengan kata lain, whale XRP belum melepas kepemilikan mereka.

Ini sangat selaras dengan tesis AMBCrypto. Meskipun XRP terus tertinggal dari aset berkapitalisasi besar lainnya dalam jangka waktu yang lebih pendek, pengaturan yang lebih luas terlihat berbeda. Pendorong utamanya? "Keyakinan" pada roadmap jangka panjang Ripple.

Sederhananya, perpaduan langkah strategis Ripple dan aktivitas on-chain yang stabil menunjukkan akumulasi daripada distribusi. Berkat pengaturan ini, prospek jangka panjang XRP hingga 2026 bisa semakin didukung dengan baik.

Pemikiran Akhir

Ripple memprioritaskan pertumbuhan infrastruktur jangka panjang melalui adopsi RLUSD, kemitraan institusional, dan aktivitas on-chain yang stabil.

Perilaku whale mendukung strategi ini, dengan arus masuk exchange yang rendah menandakan keyakinan.