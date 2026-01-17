AS Mengonfirmasi Tidak Ada Likuidasi Bitcoin Samourai yang Disita

Poin Utama: Patrick Witt mengkonfirmasi DOJ tidak akan melikuidasi Bitcoin Samourai.

Aset tetap berada dalam cadangan Bitcoin strategis AS.

Menjamin likuiditas pasar Bitcoin dan konsistensi kebijakan.

Departemen Kehakiman AS mengkonfirmasi 57,55 Bitcoin yang disita dari pengembang Samourai Wallet tetap tidak dijual, mematuhi Perintah Eksekutif 14233 sebagai bagian dari cadangan strategis pemerintah.

Keputusan ini memastikan stabilitas pasar dengan menjaga likuiditas dan sejalan dengan kebijakan untuk mempertahankan Bitcoin yang disita sebagai aset strategis, meyakinkan investor akan konsistensi.

Strategi Bitcoin: DOJ Mempertahankan Aset Samourai

Departemen Kehakiman mengkonfirmasi bahwa 57,55 BTC, yang disita dari pengembang Samourai Wallet, akan tetap menjadi bagian dari cadangan Bitcoin strategis AS. Patrick Witt mengumumkan melalui media sosial, membantah laporan sebelumnya tentang likuidasi aset. Klarifikasi ini memperkuat praktik regulasi AS terkait mata uang digital yang disita.

Mempertahankan aset-aset ini sebagai cadangan memungkinkan pemerintah menghindari potensi dampak negatif pada harga pasar Bitcoin. Dengan menghindari likuidasi, kebijakan federal menjaga konsistensi dan menunjukkan pergeseran dari praktik masa lalu yang melelang aset kripto yang disita melalui Layanan Marshals AS.

Respons pasar telah positif, mencerminkan kelegaan dalam komunitas mata uang kripto. Tidak ada komentar resmi yang dibuat oleh William Lonergan Hill atau Keonne Rodriguez. Konfirmasi Patrick Witt meyakinkan pemangku kepentingan akan komitmen pemerintah AS terhadap kontinuitas kebijakan dan integritas manajemen aset digital.

Pasar Bitcoin: Dampak Pergeseran Kebijakan AS

Tahukah Anda? Sebelum Perintah Eksekutif 14233, Bitcoin yang disita dijual oleh Marshals AS, memengaruhi tren pasar dan analitik on-chain, mencerminkan perubahan dalam strategi pemerintah.

Menurut CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) memiliki kapitalisasi pasar sebesar $1,90 triliun dengan harga saat ini $95.286,33. Meskipun mengalami penurunan 0,04% selama 24 jam, BTC menunjukkan peningkatan 9,81% selama 30 hari. Pasokan beredar mencapai 19.976.809 terhadap batas maksimum 21 juta.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 04:07 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu menyoroti perubahan teknologi dan regulasi potensial ke depan, menunjukkan tren pencadangan Bitcoin mungkin membentuk strategi manajemen aset yang lebih luas. Tren historis menunjukkan kebijakan publik yang berkembang dapat memengaruhi ketersediaan kripto masa depan dan kepercayaan investor.