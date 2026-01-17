Saks Dan Perpisahan Perlahan Dengan Teater Impian Asli Dunia Kemewahan

Saks Global mengajukan Chapter 11 minggu ini bukan sekadar cerita neraca keuangan. Ini adalah cerita perilaku konsumen yang berbalut jas korporat. Karena department store mewah tidak pernah "hanya toko." Mereka adalah mesin kepercayaan. Mereka menerjemahkan kekacauan fashion menjadi sudut pandang yang terkurasi dan koheren. Mereka membuat hal baru terasa aman dan menawarkan banyak izin untuk membeli. Media AS melaporkan pada 13 Januari bahwa CEO Saks Global Richard Baker akan meninggalkan pekerjaannya.. (Foto oleh ANGELA WEISS / AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Dan sekarang salah satu nama paling dikenal di Fifth Avenue berada dalam perlindungan kebangkrutan, sangat bergantung pada pembiayaan dan opsi real estat sambil mencoba meyakinkan vendor, staf, dan pelanggan bahwa pertunjukan akan berlanjut.

Itulah judulnya. Pertanyaan yang lebih dalam lebih sederhana, dan mungkin jauh lebih tidak nyaman:

Jika pelanggan mewah dapat membeli merek yang sama di tempat lain, dan sering kali dengan layanan yang lebih baik, untuk apa department store itu?

Apa yang dulu dilakukan department store mewah, secara psikologis

Selama sebagian besar abad terakhir, department store mewah melakukan banyak pekerjaan sekaligus.

Mengurangi risiko konsumen

Kemewahan adalah belanja berisiko tinggi. Harganya tinggi, sinyal sosialnya nyata, dan ketakutan akan penyesalan ada di keranjang. Department store mengurangi kecemasan itu dengan bertindak sebagai kurator. Jika Saks atau Neiman atau Bergdorf menempatkannya di lantai, itu "disetujui". Persetujuan itu membawa kelegaan emosional.

Menciptakan identitas dengan cepat.

Butik merek tunggal memberi tahu Anda siapa yang menurut merek itu harus Anda jadi. Department store yang hebat memungkinkan Anda merakit siapa Anda, lintas merek, dalam satu sore. Itu bukan keuntungan logistik. Itu adalah keuntungan identitas.

Menjadikan layanan bagian dari produk.

Ruang pas, meja alterasi, asisten penjualan yang mengingat selera Anda, koreografi halus dari diperhatikan: ini bukan "nice-to-have". Ini adalah mekanisme yang membuat kemewahan terasa seperti kemewahan.

Ketika ketiga pekerjaan itu dilakukan dengan baik, department store bukan hanya pengecer, tetapi mesin kepercayaan diri.

Apa yang berubah: marketplace, merek, dan konsumen yang kurang memaafkan

Situasi Saks adalah contoh dramatis dari pergeseran yang lebih luas.

Merek belajar mereka tidak lagi membutuhkan perantara.

Selama dekade terakhir, rumah mode mewah telah berinvestasi besar-besaran di toko direct-to-consumer dan e-commerce mereka sendiri. Ketika merek mengendalikan lingkungan, mereka mengendalikan pengalaman, data, clienteling, margin, dan yang terpenting, storytelling. Semakin banyak merek yang langsung, model department store tradisional semakin lemah secara struktural.

Penjelajahan multi-merek berpindah online.

Marketplace dan e-commerce multi-merek mengajarkan konsumen untuk berbelanja dengan keluasan, kecepatan, dan perbandingan yang terintegrasi. Dalam dunia itu, department store kehilangan monopoli historisnya dalam penemuan.

Permintaan kemewahan melemah di tengah.

Segmen paling atas tetap tangguh, tetapi konsumen kemewahan aspirasional lebih berhati-hati saat kondisi makro menggigit dan "nilai" kembali masuk percakapan. Riset industri telah jelas bahwa pertumbuhan melambat pada 2024 dan diperkirakan akan lebih moderat dalam jangka pendek.

Dan kemudian ada kebenaran manusiawi: konsumen modern kurang sabar.

Mereka akan mentolerir produk mahal. Mereka tidak akan mentolerir proses yang tidak menyenangkan.

Mengapa konsumen kehilangan minat: kesenjangan layanan menjadi kesenjangan merek

Pada 14 Januari 2025, saya pergi ke Saks di Fifth Avenue untuk rok Helmut Lang, dan saya menyaksikan masalah department store terjadi dalam skala kecil.

Pembelian sederhana seharusnya cepat. Sebaliknya, itu menjadi hanyut lambat menunggu, memindai, berharap seseorang akan memperhatikan. Hampir 40 menit berlalu sebelum bantuan untuk ukuran (yang teknologi telah membangkitkan selera saya) tiba. Ketika penjualan akhirnya terjadi, itu terjadi tanpa kehangatan. Tidak ada rasa dikenal. Tidak ada rasa disambut. Produknya baik-baik saja. Pengalamannya sangat datar.

Bagi saya, ini adalah momen ketika layanan rusak, ketika sebagai pelanggan, saya mulai mengajukan pertanyaan berbahaya: "Jika saya yang melakukan pekerjaan itu, mengapa saya di sini?"

Inilah tepatnya mengapa tekanan operasional Saks penting. Cerita kebangkrutan berbicara tentang utang dan vendor, tetapi konsumen melihatnya secara berbeda: rak yang tipis, staf yang lebih sedikit, kepastian yang lebih sedikit, teater yang lebih sedikit. Laporan Reuters menggambarkan pembayaran vendor yang terlewat dan gangguan inventaris, yang bukan hanya masalah rantai pasokan. Ini adalah masalah kepercayaan, yang dimainkan di depan umum.

Data lalu lintas pengunjung menunjukkan hal yang sama. Angka Placer.ai yang dikutip oleh WWD menunjukkan kunjungan turun di Saks Fifth Avenue pada 2025, memperkuat bahwa permintaan tidak hanya bermigrasi; itu sedang diraih kembali di tempat lain.

Siapa yang menang dalam kemewahan sekarang?

Tidak jauh dari Saks, merek telah menciptakan teaternya sendiri, ruang bertema, pengrajin yang mempersonalisasi tas, bar sampanye yang mengubah browsing menjadi acara. Itu menyenangkan dan sedikit teatrikal, dan tidak memerlukan department store untuk menjadi tuan rumahnya. Label sedang belajar menulis, mengarahkan, dan menjual tiket sendiri. LVMH

Kemewahan sedang dipelajari di hotel yang berperilaku seperti galeri, di restoran yang menjual suasana hati secarefully seperti menu, di bandara yang terasa seperti klub anggota pribadi. Akhir pekan di Marrakech atau French Riviera sekarang bersaing dengan Sabtu di department store. Konsumen telah menemukan bahwa kesenangan dapat dibeli tanpa kasir yang terlihat.

Merek telah memperhatikan. Mereka membangun pengalaman sebelum membangun toko: pameran, residensi, kolaborasi dengan koki dan arsitek, dunia sementara yang terasa lebih dekat dengan perjalanan daripada ritel. Tujuannya bukan sekadar menjual objek tetapi menempati memori.

Dengan latar belakang itu, "hotel" Louis Vuitton yang baru di Prince Street memberikan pelajaran. Tidak jauh dari Saks, merek telah menciptakan teaternya sendiri, ruang bertema, pengrajin yang mempersonalisasi tas, bar sampanye yang mengubah browsing menjadi acara. Itu menyenangkan dan sedikit teatrikal, dan tidak memerlukan department store untuk menjadi tuan rumahnya. Label sedang belajar menulis, mengarahkan, dan menjual tiket sendiri.

Namun ritel masih bisa bekerja ketika memahami bahasa yang lebih luas ini.

Bag Harbour Shops di Miami dan Highland Park Village di Dallas berhasil karena mereka berperilaku lebih seperti destinasi daripada koridor. Market Street, The Woodlands, yang dikembangkan oleh Miller Capital, mengikuti naluri yang sama, mempertahankan lebih dari sembilan puluh persen okupansi dan menghasilkan lebih dari tiga ratus juta dolar dalam penjualan penyewa tahunan. Gucci, YSL, David Yurman, LoveShackFancy, dan Vuori duduk di samping jangkar makan yang kuat, dan Le Labo tiba tahun depan. Audiens diperlakukan sebagai tamu daripada lalu lintas pengunjung.

Belmont Park Village, bagian dari The Bicester Collection, menunjukkan bagaimana model outlet telah diam-diam tumbuh dan menjadi penawaran mewah. Terletak di dalam kawasan bersejarah Belmont di samping UBS Arena, ia meminjam bahasa perjalanan daripada ritel: udara terbuka, makan dulu, fashion kedua, dan lapisan layanan yang dirancang untuk menghilangkan gesekan daripada menciptakannya. Belmont Park

Belmont Park Village, bagian dari The Bicester Collection, menunjukkan bagaimana model outlet telah diam-diam tumbuh dan menjadi penawaran mewah. Terletak di dalam kawasan bersejarah Belmont di samping UBS Arena, ia meminjam bahasa perjalanan daripada ritel: udara terbuka, makan dulu, fashion kedua, dan lapisan layanan yang dirancang untuk menghilangkan gesekan daripada menciptakannya. Pembeli bergerak di antara desainer dan karya arsip yang ditawarkan hingga enam puluh lima persen diskon, berhenti di Pret atau brasserie Hundredfold yang dipimpin James Beard, dan menggunakan belanja bebas genggaman secasual penitipan mantel di teater. Intinya bukan diskon; itu adalah kemudahan. Dengan kereta dari Grand Central dan Penn, dan menit dari JFK dan LaGuardia, destinasi memperlakukan pengunjung seperti tamu akhir pekan daripada target. Pola pikir itu, keramahan sebelum transaksi, adalah tepat apa yang dilupakan banyak department store tradisional.

Apa sekarang & selanjutnya: department store yang bertahan menjadi "sistem operasi kemewahan"

Jadi, apakah kita masih membutuhkan department store mewah? Tidak dalam bentuk lama mereka.

Tetapi kita masih membutuhkan apa yang seharusnya mereka lakukan: mengurangi risiko, memberikan kesenangan, dan membuat pembelian terasa seperti kepemilikan.

Department store yang bertahan dekade ini menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan sistem operasi kemewahan, tempat di mana merek dikurasi, layanan = kepercayaan, dan waktu pelanggan diperlakukan sebagai barang paling berharga di gedung.

Saks adalah kisah peringatan karena telah menjadi versi paling keras dari kebenaran yang tenang: kemewahan tidak runtuh ketika konsumen berhenti menginginkan hal-hal indah. Kemewahan runtuh ketika konsumen berhenti percaya pengalaman itu sepadan dengan usahanya.

Dan usaha, pada 2026, adalah satu hal yang bahkan pelanggan kaya menolak untuk membayar terlalu mahal.