Berita Kripto: Anchorage Digital Mempercepat Strategi Stablecoin Saat Rencana IPO Terbentuk

Anchorage Digital memajukan ekspansi stablecoin, menargetkan putaran pendanaan besar, dan menyempurnakan strategi valuasi menjelang potensi IPO tahun depan.

Anchorage Digital sedang memajukan strategi pertumbuhannya saat mempersiapkan potensi pencatatan publik. Sementara itu, platform kripto institusional ini sedang mencari pendanaan swasta yang substansial untuk mendorong ekspansi. Menurut Bloomberg, perusahaan ini merencanakan penggalangan modal besar dalam persiapan untuk potensi IPO.

Anchorage Digital Bank Berkembang Menjelang Pencatatan Publik yang Direncanakan

Anchorage Digital dilaporkan mencari modal baru dari $200 juta hingga $400 juta. Selain itu, sumber yang dirujuk oleh Bloomberg menyarankan IPO Anchorage Digital bisa terjadi tahun depan. Anchorage Bank masih mengerjakan kerangka valuasi Anchorage Digital.

Perusahaan yang berbasis di New York ini berfokus pada kustodian aset digital dan layanan keuangan institusional. Selain itu, Anchorage Digital Bank adalah bank berpiagam federal di Amerika Serikat. Status ini memungkinkan aktivitas kripto yang diatur di bawah Office of the Comptroller of the Currency.

Menurut pernyataan perusahaan, 2025 adalah tahun skala operasional. Selama waktu ini, Anchorage Digital melakukan pembelian strategis dan mengamankan kemitraan besar. Selain itu, perusahaan telah meluncurkan lini bisnis baru, seperti penerbitan stablecoin.

Salah satu mitra penting termasuk kolaborasi dengan Tether, penerbit USDT. Pada bulan September, kedua perusahaan meluncurkan rencana untuk meluncurkan stablecoin USAT di AS. Sementara itu, Anchorage Digital Bank adalah penerbit legal dari USDtb. Produk ini dikembangkan menggunakan Ethena Labs untuk penggunaan domestik.

Selanjutnya, Anchorage berkontrak dengan U.S. Bank untuk layanan kustodian cadangan. Hasilnya, stablecoin pembayaran mematuhi GENIUS Act. Dengan demikian, transparansi dan keamanan cadangan terus menjadi inti dari adopsi institusional. Upaya ini juga membantu membangun kepercayaan seputar percakapan valuasi Anchorage Digital.

Fokus Stablecoin Memperkuat Prospek Valuasi Anchorage Digital

Strategi stablecoin Anchorage memanfaatkan statusnya sebagai bank berpiagam federal. Pembeda inilah yang memungkinkan penerbitan yang diatur di bawah pengawasan OCC. Oleh karena itu, Anchorage Digital berada dalam posisi unik di antara perusahaan kripto berbasis AS.

Chief Executive Officer Nathan McCauley baru-baru ini menguraikan beberapa rencana ekspansi internal. Secara khusus, tim stablecoin diharapkan lebih dari dua kali lipat. Langkah ini adalah untuk mengendalikan permintaan yang meningkat untuk dolar digital. Akibatnya, kapasitas pengembangan produk harus meningkat hingga 2026.

Pasar stablecoin global masih tumbuh dengan cepat. Menurut laporan Citi, sektor ini bisa mencapai $1,9 triliun lebih pada 2030. Oleh karena itu, waktu Anchorage Digital sejalan dengan proyeksi pertumbuhan pasar. Prospek ini menggarisbawahi cerita saham Anchorage Digital yang lebih baik menjelang IPO.

Sementara itu, investor mengawasi dengan cermat patokan valuasi Anchorage Digital. Perusahaan fintech dan infrastruktur kripto yang sebanding umumnya diperdagangkan pada kelipatan premium. Namun, status regulasi adalah satu cara yang mungkin bagi Anchorage Digital untuk membedakan diri dari rekan-rekannya.

Sumber Bloomberg mengatakan bahwa diskusi penggalangan dana masih berlangsung. Oleh karena itu, angka dan jadwal akhir mungkin berubah. Namun, persiapan untuk IPO Anchorage Digital adalah tanda kepercayaan terhadap kondisi pasar.

Secara keseluruhan, Anchorage Digital masih menciptakan infrastruktur yang diatur untuk keuangan kripto institusional. Melalui penerbitan stablecoin, layanan kustodian, dan kemitraan kepatuhan, Anchorage Bank meningkatkan posisi pasarnya.