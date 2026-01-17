BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Polygon smart contracts under attack, but the real danger may be just starting! muncul di BitcoinEthereumNews.com. Seiring adopsi blockchain terusPostingan Polygon smart contracts under attack, but the real danger may be just starting! muncul di BitcoinEthereumNews.com. Seiring adopsi blockchain terus

Kontrak pintar Polygon diserang, tetapi bahaya sebenarnya mungkin baru saja dimulai!

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 14:16
Smart Blockchain
SMART$0,005005-%0,59
Particl
PART$0,2477-%1,35
Nowchain
NOW$0,00079+%3,94

Seiring dengan terus berkembangnya adopsi blockchain, penyalahgunaannya pun ikut meningkat.

Pada tingkat fundamental, teknologi ini banyak digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi di berbagai industri. Namun, para pelaku ancaman kini memanfaatkannya untuk membuat infrastruktur mereka lebih tangguh dan lebih sulit untuk diganggu.

Ransomware DeadLock adalah contoh nyata dari pergeseran ini. Menurut penelitian Group-IB, DeadLock menggunakan smart contract Polygon [POL] untuk merotasi alamat server, memungkinkannya menghindari metode deteksi tradisional.

Sumber: X

Secara alami, hal ini menempatkan narasi desentralisasi yang lebih luas di bawah pengawasan. 

Dalam kasus ini, smart contract Polygon adalah yang berada di bawah tekanan. Mengapa ini penting? Teknologi blockchain pada awalnya dirancang untuk mencegah jenis penyalahgunaan yang secara historis terlihat dalam sistem tradisional yang tersentralisasi.

Namun, penggunaan smart contract Polygon untuk mendukung operasi ransomware menunjukkan bahwa infrastruktur terdesentralisasi juga dapat dieksploitasi oleh para pelaku ancaman, memunculkan pertanyaan: Apa artinya ini bagi jaringan?

Smart contract Polygon – Bagian dari tren malware yang muncul

Jika dilihat lebih dekat, DeadLock bukan sekadar ransomware biasa.

Dalam sistem terpusat, menghentikan serangan bisa semudah membalikkan saklar. Namun, dengan pengaturan terdesentralisasi seperti smart contract Polygon, tim tidak bisa begitu saja "mematikannya" karena kontrolnya tertanam dalam inti jaringan.

Yang perlu dicatat, itulah yang dimanfaatkan oleh teknik ini. Dan sekarang, bayangkan ini sebagai bagian dari "tren yang muncul" di mana lebih banyak serangan kemungkinan akan memanfaatkan smart contract di platform blockchain lainnya.

Sumber: GroupIB

Hal itu membawa kita pada apa yang diperingatkan oleh analis Group-IB.

Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, Google baru-baru ini melaporkan bahwa pelaku ancaman Korea Utara (DPRK) UNC5342 menggunakan teknik yang disebut "EtherHiding." Ini memanfaatkan blockchain untuk menyimpan dan mengambil payload. 

Sementara itu, kampanye lain menggunakan smart contract Ethereum [ETH] yang kemudian digunakan untuk mengunduh malware tahap kedua. Singkatnya, trik DeadLock dengan smart contract Polygon bukanlah akhir dari tren ini.

Sebaliknya, ini bisa jadi hanya awal dari penyalahgunaan smart contract yang lebih dalam.

Kesimpulan Akhir

  • Ransomware DeadLock mengeksploitasi smart contract Polygon untuk merotasi alamat server, menunjukkan bagaimana infrastruktur terdesentralisasi dapat disalahgunakan.
  • Penyalahgunaan smart contract adalah tren yang muncul, dengan kampanye lain seperti UNC5342 menandakan ancaman yang lebih dalam di seluruh platform blockchain.
Selanjutnya: Inilah mengapa pasar Humanity Protocol (H) goyah meskipun reli 10%

Sumber: https://ambcrypto.com/polygon-smart-contracts-under-attack-but-the-real-danger-may-be-just-starting/

Peluang Pasar
Logo Smart Blockchain
Harga Smart Blockchain(SMART)
$0,005005
$0,005005$0,005005
-%1,92
USD
Grafik Harga Live Smart Blockchain (SMART)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57