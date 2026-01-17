Prediksi Harga ADA: Cardano Membidik Pemulihan $0,43 saat Indikator Teknikal Menunjukkan Sinyal Campuran



Alvin Lang



Cardano (ADA) diperdagangkan pada $0,40 dengan RSI netral di 50,66. Analis memproyeksikan target $0,43 pada Januari 2026, sementara analisis teknikal mengungkapkan resistensi kunci di $0,41.

Cardano (ADA) saat ini diperdagangkan pada $0,396 per 17 Januari 2026, menunjukkan kenaikan moderat sebesar 1,10% dalam 24 jam terakhir. Dengan sinyal teknikal yang beragam dan prakiraan analis terbaru yang menunjukkan potensi kenaikan, investor memperhatikan dengan cermat level resistensi dan support kunci yang dapat menentukan lintasan jangka pendek ADA.

Ringkasan Prediksi Harga ADA

• Target jangka pendek (1 minggu): $0,41

• Prakiraan jangka menengah (1 bulan): Rentang $0,40-$0,45

• Level breakout bullish: $0,44 (Upper Bollinger Band)

• Support kritis: $0,37

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Cardano

Meskipun prediksi analis spesifik dari crypto Twitter terbatas dalam 24 jam terakhir, penelitian terbaru dari platform mapan memberikan wawasan tentang potensi pergerakan harga Cardano.

Tim Riset BTCC merilis prakiraan Cardano terbaru mereka pada 14 Januari 2026, menyatakan: "Kami memproyeksikan ADA akan diperdagangkan antara $0,40-$0,45 pada Januari 2026, dengan rata-rata sekitar $0,43." Target ini mewakili kenaikan 8,5% dari level saat ini.

Melihat lebih jauh ke depan, analis Benzinga memperkirakan bahwa "Cardano (ADA) dapat mencapai $1,89 pada tahun 2030," menunjukkan potensi jangka panjang yang signifikan meskipun terjadi konsolidasi harga saat ini.

Menurut platform data on-chain, volume perdagangan tetap stabil dengan spot Binance mencatat volume ADA 24 jam sebesar $39,6 juta, menunjukkan minat berkelanjutan dari peserta ritel dan institusional.

Rincian Analisis Teknikal ADA

Indikator teknikal saat ini menampilkan gambaran beragam untuk aksi harga jangka pendek Cardano. Pembacaan RSI sebesar 50,66 menempatkan ADA di wilayah netral, menunjukkan kondisi tidak overbought maupun oversold.

Indikator MACD menunjukkan momentum bearish dengan pembacaan histogram 0,0000, mengindikasikan melemahnya tekanan ke atas. Namun, garis MACD (0,0026) tetap dekat dengan garis sinyalnya (0,0026), menunjukkan potensi pergeseran momentum.

Posisi Cardano dalam Bollinger Bands sangat patut diperhatikan. Dengan posisi %B sebesar 0,5680, ADA diperdagangkan di bagian atas rentang band tetapi belum mencapai resistensi atas di $0,44. Band tengah (SMA 20 hari) berada di $0,39, memberikan support langsung.

Analisis moving average mengungkapkan ADA diperdagangkan di atas SMA jangka pendeknya, dengan SMA 7 hari di $0,40 dan SMA 20 hari di $0,39. Namun, token tetap berada jauh di bawah SMA 200 hari sebesar $0,65, menunjukkan tren yang lebih luas tetap bearish.

Osilator Stochastic menunjukkan %K di 29,69 dan %D di 23,75, menunjukkan ADA mungkin mendekati wilayah oversold dan bisa mengalami rebound.

Target Harga Cardano: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Dalam kasus bullish untuk prediksi harga ADA ini, Cardano dapat menargetkan resistensi langsung di $0,41, mewakili kenaikan 3,5% dari level saat ini. Penembusan di atas level ini kemungkinan akan menguji resistensi kuat di $0,41, yang selaras dengan resistensi langsung.

Target bullish utama berada di Upper Bollinger Band sebesar $0,44, yang memerlukan rally 10% dan sejalan dengan prediksi analis tentang pergerakan menuju $0,43-$0,45. Konfirmasi teknikal akan datang dari RSI yang menembus di atas 60 dan histogram MACD berubah positif.

Skenario Bearish

Skenario bearish untuk prakiraan Cardano ini melibatkan penembusan di bawah support langsung di $0,38. Pergerakan seperti itu kemungkinan akan menargetkan level support kuat di $0,37, mewakili penurunan 7,5% dari harga saat ini.

Kegagalan mempertahankan $0,37 dapat membuat ADA menguji Lower Bollinger Band di $0,34, yang akan mewakili penurunan signifikan 15%. Faktor risiko termasuk kelemahan pasar kripto yang lebih luas dan kegagalan mempertahankan volume perdagangan di atas rata-rata terkini.

Haruskah Anda Membeli ADA? Strategi Masuk

Untuk investor yang mempertimbangkan posisi ADA, pengaturan teknikal saat ini menyarankan menunggu sinyal arah yang lebih jelas. Titik masuk konservatif meliputi:

Masuk Bullish: Penembusan di atas $0,41 dengan volume yang meningkat akan memberi sinyal momentum ke atas menuju rentang target $0,43-$0,44. Stop-loss harus ditempatkan di bawah $0,39 (middle Bollinger Band).

Masuk Nilai: Pada penurunan apa pun menuju support $0,38, investor dapat mempertimbangkan akumulasi dengan stop-loss ketat di bawah $0,37.

Manajemen risiko tetap penting mengingat RSI netral dan momentum MACD yang bearish. Penentuan ukuran posisi harus memperhitungkan ATR harian 5%, menunjukkan potensi volatilitas intraday yang signifikan.

Kesimpulan

Prediksi harga ADA ini menunjukkan Cardano diposisikan untuk pengujian potensial $0,43 selama sebulan ke depan, didukung oleh prakiraan analis dan level resistensi teknikal. Namun, indikator momentum yang beragam memerlukan kehati-hatian, dengan support kritis di $0,37 sebagai level kunci yang harus diperhatikan.

RSI netral memberikan ruang untuk pergerakan ke atas, sementara posisi Bollinger Band menunjukkan ADA memiliki ruang untuk mencapai upper band $0,44. Investor harus memantau volume dan sinyal MACD untuk konfirmasi bias arah.

Penafian: Prediksi harga ini didasarkan pada analisis teknikal dan data pasar. Investasi cryptocurrency membawa risiko signifikan, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum berinvestasi.

Sumber gambar: Shutterstock