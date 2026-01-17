Bursa BTCC melampaui $5 miliar dalam perdagangan emas tokenized tahunan saat volume Q4 melonjak 809% dibanding Q1 di 2025

BTCC, bursa kripto dengan layanan terlama di dunia, telah mengumumkan bahwa mereka telah melampaui pencapaian $5 miliar dalam volume perdagangan emas tertoken untuk tahun 2025, mengakhiri tahun ini di angka $5,72 miliar. Pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan eksplosif yang melihat volume Q4 mencapai $2,74 miliar, peningkatan 809% dibandingkan Q1. Pencapaian ini menekankan akselerasi permintaan dari trader untuk akses berbasis blockchain ke logam mulia seiring dengan terus berkonvergensinya keuangan tradisional dan digital.

Volume perdagangan menunjukkan pertumbuhan konsisten sepanjang tahun 2025:

Q1 2025: $301,4 juta

Q2 2025: $1,50 miliar

Q3 2025: $1,19 miliar

Q4 2025: $2,74 miliar (48% dari aktivitas tahunan)

"Lonjakan 809% dari Q1 ke Q4 mencerminkan rally emas yang didorong oleh ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan," kata Marcus Chen, Manajer Produk di BTCC Exchange. "Karena harga emas mencapai rekor tertinggi, produk tertoken kami memberikan pengguna kami akses langsung untuk memperdagangkan logam mulia dengan cryptocurrency di platform BTCC."

Tiga produk emas yang melayani beragam kebutuhan trader

BTCC Exchange saat ini menawarkan tiga futures perpetual bermargin USDT emas tertoken yang berbeda:

GOLDUSDT (Harga Spot Emas) melacak harga spot emas, memberikan eksposur langsung terhadap pergerakan harga emas, ideal untuk strategi perdagangan dan lindung nilai.

PAXGUSDT (PAX Gold) adalah token Ethereum yang didukung emas yang diluncurkan oleh Paxos di bawah regulasi NYDFS. Setiap token mewakili satu troy ounce emas fisik.

XAUTUSDT (Tether Gold) diterbitkan oleh Tether untuk sirkulasi pasar kripto. Setiap token didukung oleh emas fisik dan menawarkan kemampuan transfer on-chain untuk integrasi DeFi.

Produk emas dengan pertumbuhan besar di BTCC

Sementara total volume perdagangan futures tertoken BTCC mencapai $53,1 miliar pada tahun 2025, seperti yang dilaporkan dalam Laporan Pertumbuhan Q4 2025 mereka, emas tertoken muncul sebagai produk dengan pertumbuhan tercepat. Volume perdagangan emas tertoken tahunan sebesar $5,72 miliar mewakili sekitar 10,7% dari total volume futures tertoken, dengan lintasan pertumbuhan hampir 8x dari Q1 ke Q4 pada tahun 2025 yang secara signifikan melampaui kelas aset lainnya.

Akselerasi Q4, mencatat pertumbuhan 130% kuartal-ke-kuartal, bertepatan dengan peningkatan ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya pengakuan institusional terhadap aset dunia nyata tertoken.

"Emas hanyalah permulaan," tambah Marcus. "Kami secara aktif bekerja untuk memperluas ke komoditas lain dan produk keuangan tradisional. Dengan apa yang telah kami bangun di sini, BTCC siap membawa tokenisasi ke berbagai aset yang jauh lebih luas dan membuatnya dapat diakses oleh trader di mana saja."

