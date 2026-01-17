Pengguna kehilangan $282 juta dalam salah satu perampokan kripto rekayasa sosial terbesar

Pengguna kripto dilaporkan tertipu oleh penyerang yang menyamar sebagai dukungan Trezor, dikelabui untuk mengungkapkan frasa pemulihan dompet perangkat keras mereka.

Seorang pengguna kripto telah kehilangan Bitcoin dan Litecoin senilai lebih dari $282 juta dalam salah satu serangan rekayasa sosial terbesar yang pernah tercatat di sektor kripto.

Pencurian terjadi pada 10 Januari 2026, sekitar pukul 18.00 WIB, setelah korban dikelabui untuk mengungkapkan frasa pemulihan yang terhubung ke dompet perangkat keras, menurut investigator blockchain ZachXBT. Penyerang mendapatkan kendali penuh atas dompet dan dengan cepat memindahkan dana melintasi berbagai jaringan untuk mengaburkan jejak.

Menurut ZachXBT, 2,05 juta Litecoin (LTC), saat ini senilai $153 juta, dan 1.459 Bitcoin (BTC), sekarang bernilai sekitar $139 juta, telah dikuras. Penyerang segera mulai mengonversi aset curian menjadi Monero (XMR) melalui beberapa layanan penukaran instan, memicu lonjakan tajam harga XMR juga.

