BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga Bitcoin telah mencapai titik di mana ketenangan dan kepercayaan diri mungkin menutupi risiko jangka pendek yang lebih dalam. Sebuah komentar dari Altcoin Daily membahas tentang perasaan yang berkembang bahwaHarga Bitcoin telah mencapai titik di mana ketenangan dan kepercayaan diri mungkin menutupi risiko jangka pendek yang lebih dalam. Sebuah komentar dari Altcoin Daily membahas tentang perasaan yang berkembang bahwa

Harga Bitcoin (BTC) Bisa Jatuh Lebih Rendah karena Pemicu Bearish Mulai Berbaris

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/17 19:00
Bitcoin
BTC$95,134.46-0.34%
Notcoin
NOT$0.0006244-3.29%
Belong
LONG$0.003403-5.70%
Harga Bitcoin telah mencapai titik di mana ketenangan dan kepercayaan mungkin menutupi risiko jangka pendek yang lebih dalam. Sebuah komentar dari Altcoin Daily membahas tumbuhnya perasaan bahwa pasar bisa memasuki fase pendinginan sebelum kelanjutan yang berarti lebih tinggi. Diskusi tersebut tidak mengesampingkan optimisme jangka panjang, namun memberikan penekanan berat pada apa yang bisa terjadi
Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$95,135.41
$95,135.41$95,135.41
-0.45%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57