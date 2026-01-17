Pada 2025 XRP Mengalahkan BTC Menjadi Kripto Paling Banyak Diperdagangkan di Korea

XRP memimpin aktivitas trading 2025 di Upbit, bursa kripto terbesar Korea Selatan, melampaui Bitcoin dan Ethereum dalam total volume.

Yang perlu dicatat, XRP mempertahankan dominasi harian yang konsisten daripada mengandalkan lonjakan singkat dalam volume perdagangan, memungkinkannya menyumbang sekitar 70% dari aktivitas trading di Upbit sepanjang 2025.

Selain pencapaiannya dalam volume perdagangan, XRP juga menyaksikan likuiditas mendalam di pasar won Korea dan menarik partisipasi luas dari jutaan pengguna Upbit, yang mencapai seperempat dari total populasi Korea.

Poin Data Utama

XRP menempati peringkat sebagai cryptocurrency yang paling banyak diperdagangkan di Upbit pada 2025, mengungguli Bitcoin, Ethereum, USDT, dan Dogecoin berdasarkan total volume.

XRP secara konsisten menguasai antara 15% dan 22% dari volume perdagangan harian dan menempati peringkat sebagai pasangan trading XRP/KRW teratas untuk sebagian besar tahun ini.

Aktivitas trading mencapai puncaknya pada Juli 2025, ketika XRP mencatat sekitar $1,22 miliar dalam volume satu hari di bursa tersebut.

Upbit memproses lebih dari $1 triliun dalam total volume perdagangan pada 2025, dengan XRP menyumbang bagian signifikan dari aktivitas tersebut.

Bursa-bursa Korea mengakumulasi sekitar 570 juta XRP pada akhir tahun.

Perdagangan Harian yang Stabil Mendorong Kepemimpinan XRP

Ini menurut data yang dirilis oleh Dunamu, operator Upbit, dan disorot oleh XFinanceBull. Menurut laporan tersebut, XRP membangun keunggulannya melalui perdagangan yang konsisten daripada ledakan aktivitas singkat.

Sepanjang 2025, XRP secara teratur menyumbang antara 15% dan 22% dari volume perdagangan harian Upbit. Ini mengonfirmasi minat yang kuat dan berkelanjutan dari trader ritel daripada pergerakan spekulatif singkat. Pasangan XRP/KRW menempati peringkat sebagai pasar yang paling banyak diperdagangkan di bursa untuk sebagian besar tahun ini.

Trading mencapai titik tertingginya pada Juli 2025, ketika XRP mencatat sekitar $1,22 miliar dalam volume dalam satu hari. Sepanjang tahun penuh, Upbit memproses lebih dari $1 triliun dalam total perdagangan, dan XRP menyumbang bagian besar dari jumlah tersebut.

XRP Mempertahankan Likuiditas Mendalam

Selain itu, XRP mencatat likuiditas yang lebih kuat dibandingkan Bitcoin dan Ethereum di Upbit, memungkinkan trader untuk membeli dan menjual dalam jumlah besar dengan mudah. Selain itu, pada akhir 2025, bursa-bursa Korea memegang sekitar 570 juta XRP.

Pasar kripto Korea Selatan sangat bergantung pada partisipasi ritel, dan XRP cocok dengan lingkungan ini. Aktivitas trading yang kuat mendukung likuiditas won Korea yang mendalam dan membantu mengurangi fluktuasi harga tajam dibandingkan dengan aset bervolume tinggi lainnya.

Basis Pengguna Besar Upbit

Sementara itu, bursa melaporkan sekitar 13,26 juta pengguna terdaftar, yang setara dengan hampir seperempat dari populasi Korea Selatan. Trader berusia 30-an membentuk kelompok usia terbesar, menyumbang 28,7% dari semua pengguna. Yang perlu dicatat, Korea selalu mewakili salah satu pasar terbesar XRP.

Pria mewakili 65% dari total basis pengguna Upbit, sementara wanita menyumbang 43% dari pendaftaran baru. Aktivitas trading mencapai puncaknya sekitar pukul 09:00 Waktu Standar Korea, menunjukkan banyak pengguna melakukan trading selama jam kerja normal. Lebih dari 300.000 pengguna juga bergabung dengan program staking.