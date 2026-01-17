Bitcoin Konsolidasi Setelah Titik Terendah $80.000 dengan Target $165.000 di Depan

Bitcoin (BTC) berada dalam fase konsolidasi kritis dan dipantau secara ketat untuk tanda-tanda bahwa titik terendah utama mungkin sudah terbentuk. Meskipun ketidakpastian saat ini, formasi teknikal menunjukkan bahwa siklus korektif mungkin telah berakhir. Perhatian kini terfokus pada kemungkinan reli yang kuat.

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $95.137, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $29,93 miliar. BTC saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $1,90 triliun, setelah mengalami penurunan 0,52% selama 24 jam terakhir.

Penurunan harga baru-baru ini terjadi di tengah pergerakan sideways Bitcoin menyusul volatilitas di pasar. Meskipun tren pasar saat ini berhati-hati dalam hal harga, beberapa analis merasa bahwa kondisi pasar saat ini sebenarnya sedang mempersiapkan pergerakan kuat di masa depan.

Bitcoin Menyelesaikan Fase Dasar

Analis kripto Javon Marks baru-baru ini menyoroti bahwa Bitcoin telah menyelesaikan "Fase Dasar (3)"-nya, dan titik terendah ini telah terbentuk sekitar $80.600. Fase dasar ini sering menandai akhir dari siklus korektif dan telah memicu tren bullish yang kuat dalam siklus lainnya juga.

Marks menjelaskan bagaimana, setelah mengidentifikasi titik dasar sebelumnya dalam tren yang lebih luas ini, Bitcoin kemudian rally lebih dari 150%, dan bagaimana formasi seperti itu berpotensi mempengaruhi pasar.

Dari pengamatan tren masa lalu ini, level kenaikan penting sebesar $165.745 telah diproyeksikan oleh Marks sebagai hasil dari wilayah rendah saat ini. Telah diamati bahwa makro umum menyaksikan tren serupa yang terjadi sebelum kenaikan harga mendadak.

Bitcoin Menguji Zona Kunci, Potensi Kenaikan Terbangun

Mendukung pandangan ini, analis lain, More Crypto Online, menunjukkan fakta bahwa Bitcoin saat ini sedang menguji area penting. Mereka lebih lanjut menjelaskan bahwa pasar akan sempurna jika koreksi saat ini, atau gelombang 4, selesai di area ini.

Penyelesaian yang bersih di sini dapat memberikan peluang baru untuk memulai kenaikan lima gelombang dari titik terendah intraday terbaru. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengurangi kemungkinan pergerakan kenaikan yang kuat dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, meskipun masih di bawah tekanan pada grafik jangka pendek, tampaknya prospek teknikal keseluruhan masih menunjukkan bahwa pasar mungkin mendekati akhir koreksi. Jika ini kasusnya, tampaknya pergerakan naik besar mungkin akan segera terjadi.

