BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Trump Mengumumkan Tarif Hingga 25% Terhadap Negara-negara Eropa Yang Mendukung Greenland muncul di BitcoinEthereumNews.com. Topline Presiden Donald Trump pada hari SabtuPostingan Trump Mengumumkan Tarif Hingga 25% Terhadap Negara-negara Eropa Yang Mendukung Greenland muncul di BitcoinEthereumNews.com. Topline Presiden Donald Trump pada hari Sabtu

Trump Umumkan Tarif Hingga 25% untuk Negara-negara Eropa yang Mendukung Greenland

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 01:20
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.305-1.24%
Union
U$0.002651-5.35%
Overtake
TAKE$0.0627-0.39%

Topline

Presiden Donald Trump pada hari Sabtu mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan tarif 10% terhadap delapan negara Eropa yang minggu ini telah mengirimkan personel militer ke Greenland, sebuah wilayah semi-otonom Denmark yang sedang berusaha diambil alih oleh presiden tersebut.

Presiden Donald Trump mengumumkan pada hari Sabtu bahwa ia akan memberlakukan tarif terhadap negara-negara Eropa yang telah mengirimkan bantuan militer ke Greenland.

Hak Cipta 2026 The Associated Press. Semua hak dilindungi.

Fakta Utama

Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia akan menghadapi tarif tersebut—berlaku efektif 1 Februari— "atas semua barang yang dikirim ke Amerika Serikat," kata Trump dalam sebuah postingan di Truth Social.

Tarif akan meningkat menjadi 25% pada 1 Juni, menurut Trump, yang mengatakan pembayaran akan jatuh tempo hingga rencana pembelian Greenland selesai.

Ini adalah berita yang sedang berkembang dan akan diperbarui

Furht

AS Dan Denmark Masih Memiliki 'Ketidaksepakatan Mendasar' Tentang Greenland Setelah Pertemuan Gedung Putih, Kata Pejabat Denmark (Forbes)

Trump Mengatakan AS Akan Melakukan 'Sesuatu' Terhadap Greenland: 'Baik Dengan Cara Baik Atau Cara Yang Lebih Sulit' (Forbes)

Para Miliarder Ini Bertaruh Besar Pada Greenland—Setelah Trump Menunjukkan Minat (Forbes)

Sumber: https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/17/trump-announces-10-tariffs-on-european-countries-supporting-greenland/

Peluang Pasar
Logo OFFICIAL TRUMP
Harga OFFICIAL TRUMP(TRUMP)
$5.305
$5.305$5.305
-2.80%
USD
Grafik Harga Live OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57