Trump Umumkan Tarif Hingga 25% untuk Negara-negara Eropa yang Mendukung Greenland

Topline Presiden Donald Trump pada hari Sabtu mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan tarif 10% terhadap delapan negara Eropa yang minggu ini telah mengirimkan personel militer ke Greenland, sebuah wilayah semi-otonom Denmark yang sedang berusaha diambil alih oleh presiden tersebut. Presiden Donald Trump mengumumkan pada hari Sabtu bahwa ia akan memberlakukan tarif terhadap negara-negara Eropa yang telah mengirimkan bantuan militer ke Greenland. Hak Cipta 2026 The Associated Press. Semua hak dilindungi.

Fakta Utama

Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia akan menghadapi tarif tersebut—berlaku efektif 1 Februari— "atas semua barang yang dikirim ke Amerika Serikat," kata Trump dalam sebuah postingan di Truth Social. Tarif akan meningkat menjadi 25% pada 1 Juni, menurut Trump, yang mengatakan pembayaran akan jatuh tempo hingga rencana pembelian Greenland selesai.

Ini adalah berita yang sedang berkembang dan akan diperbarui

