Akumulasi XRP Whales Menandakan Reli Harga Eksplosif di Atas Kisaran $9-$10

XRP kembali menjadi sorotan setelah perkembangan besar. DTCC, perusahaan infrastruktur pasca-perdagangan terbesar secara global, menyatakan bahwa sekuritas tertoken akan beroperasi di beberapa blockchain, bukan hanya satu. Ini menunjukkan bahwa institusi keuangan mencari solusi yang bekerja secara efektif dan dalam kerangka regulasi, memungkinkan penyelesaian perdagangan. Ini mengindikasikan bahwa tokenisasi telah bertransisi dari proyek percontohan ke produksi.

Dalam cerita multi-chain ini, Ripple menonjol karena kecepatan dan biaya rendah transfer nilai serta memiliki likuiditas yang baik untuk penjembatan. Dengan aliran aset tertoken di berbagai jaringan, ada kebutuhan untuk solusi yang interoperabel. Ini telah meningkatkan sentimen bullish, karena ada ekspektasi investor terhadap penggunaan institusional yang lebih besar untuk penyelesaian blockchain dan infrastruktur keuangan di berbagai jaringan.

Baca Juga: Kehilangan Support $2,00 XRP Berisiko Penurunan Lebih Dalam 20% Menuju $1,65

Whale XRP Menunjukkan Kepercayaan Dengan Akumulasi Besar-besaran

Namun, analis kripto, Ali, mengungkapkan bahwa whale aset telah mengakumulasi lebih dari 50 juta token dalam seminggu terakhir, menurut data on-chain. Ini merupakan indikasi bahwa investor besar semakin percaya diri. Dompet besar, yang memiliki kepemilikan besar aset digital, terus menempatkan taruhan mereka meskipun ada fluktuasi pasar, yang merupakan indikasi bahwa mereka bersiap untuk faktor positif yang mungkin akan terjadi.

Sumber: X

Kepemilikan whale ini dapat mengurangi pasokan di bursa, yang dapat membantu harga tetap stabil, terutama jika permintaan meningkat. Ini bukan indikasi untuk rally langsung, tetapi sering diikuti oleh pergerakan besar di pasar. Analis merekomendasikan untuk memantau volume, kondisi ekonomi, dan sentimen, karena tren umum di pasar kripto juga penting untuk arah jangka pendek XRP.

XRP Measured Move Menandakan Rally Harga Eksplosif

XRP mendapatkan daya tarik karena pola measured move sedang disorot oleh analis CryptoBull, yang mungkin membawa harga menuju wilayah $9-$10 dalam beberapa minggu. Harga mengikuti jeda setelah breakout, dan sekarang momentum, volume, dan altcoin yang kuat dianggap sebagai pendorong utama peningkatan harga yang lebih cepat jika harga terus menembus level resistance.

Sumber: X

Melihat ke masa depan, model dan perkiraan jangka panjang XRP dapat mencapai setinggi $122 dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Perkiraan ini mempertimbangkan penggunaan dan regulasi serta penerimaannya di antara kelompok investasi yang lebih besar; meskipun, perkiraan ini dianggap sangat spekulatif.

Baca Juga: Momentum XRP Membangun Kembali Setelah Pantulan Support, Menargetkan $2,35