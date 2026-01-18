BlockDAG Melihat Akumulasi Whale Besar Saat Presale Berakhir dalam 10 Hari Sementara Harga DOGE & Zcash Berjuang di 2026

Di pasar, beberapa aset menunjukkan sinyal teknikal awal, sementara yang lain terjebak dalam kisaran sempit di mana keyakinan mulai memudar. Dogecoin sedang menguji apakah pemulihan jangka pendek dapat berubah menjadi sesuatu yang berarti. Zcash berpegang pada support saat kepercayaan mulai goyah. Ini adalah momen yang familiar – saat di mana trader menunggu konfirmasi dan momentum yang menentukan hasilnya.

BlockDAG tidak berada di fase itu. Ini menarik.

Sementara DOGE dan ZEC tetap reaktif terhadap sinyal harga, BlockDAG sedang menutup jendela harga tetap yang didukung oleh skala, penggunaan, dan tenggat waktu yang pasti. Dengan presale yang berakhir pada 26 Januari dan harga listing terkonfirmasi $0,05 ke depan, BDAG telah beralih dari pengamatan grafik ke kepastian hasil. Perbedaan itu penting, terutama bagi investor yang mencari kripto bullish teratas sebelum price discovery mengambil alih.

Sinyal Bull Harga Dogecoin (DOGE) Mulai Muncul

Dogecoin mungkin mendekati titik balik setelah berhari-hari mengalami penurunan stabil. Harga baru-baru ini turun dari sekitar $0,147 menjadi mendekati $0,136, tetapi tekanan jual tampaknya mereda. Yang patut dicatat, DOGE telah bergerak di atas moving average 50 hari, level yang sering menandakan pergeseran momentum. Support kuat antara $0,12 dan $0,13 bertahan, membatasi penurunan lebih lanjut.

Analis menunjuk level kenaikan di $0,153 dan $0,18 jika pembelian berlanjut. Dengan momentum bearish yang melemah dan pembeli perlahan kembali masuk, investor mungkin ingin mengamati Dogecoin dengan cermat untuk pembalikan tren awal.

Risiko Breakdown Harga Zcash (ZEC) Meningkat

Zcash rebound hampir 10% setelah sell-off tajam, diperdagangkan sekitar $411, tetapi pemulihannya terlihat rapuh. Penurunan mengikuti keluarnya kepemimpinan mendadak di Electric Coin Company, mengguncang kepercayaan investor. Pemegang besar masuk mendekati $400 untuk menghentikan penurunan, tetapi data terbaru menunjukkan pembelian whale melambat sementara penjualan ritel meningkat. ZEC sekarang terjebak dalam kisaran ketat.

Pergerakan di atas $496 dapat menstabilkan sentimen, sementara penurunan di bawah $399 berisiko mengalami penurunan lebih dalam. Investor mungkin ingin mengamati dengan cermat—celah sempit 13% ini dapat menentukan pergerakan besar Zcash berikutnya, menawarkan peluang rebound atau tanda peringatan.

Kesempatan Terakhir Membeli Koin Top 100 di Harga Stage 1 – 10 Hari Tersisa untuk BDAG $0,001

Sementara DOGE dan ZEC tetap terkunci dalam ketidakpastian teknikal, BlockDAG telah memasuki fase yang sangat berbeda – penghitungan mundur. BDAG masih tersedia di $0,001, tetapi harga itu menghilang pada 26 Januari, ketika presale ditutup secara permanen. Dari sana, BDAG listing dengan harga terkonfirmasi $0,05, mengubah entry hari ini menjadi event repricing 50x yang telah ditentukan sebelumnya daripada taruhan spekulatif.

Yang mendorong urgensi bukanlah hype – tetapi skala. BlockDAG telah mengumpulkan $442 juta, mengamankan 312.000+ holder, dan membawa 3,5 juta penambang X1 aktif sebelum perdagangan publik dimulai. Tingkat partisipasi tersebut biasanya tiba setelah token listing, bukan sebelumnya.

Di balik layar, BlockDAG dibangun sebagai jaringan Layer-1 menggunakan arsitektur hybrid DAG + Proof-of-Work, mampu menangani hingga 1.400 transaksi per detik sambil tetap sepenuhnya kompatibel dengan EVM. Ini memungkinkan aplikasi berbasis Ethereum untuk bermigrasi dengan mulus, mempercepat adopsi developer sejak hari pertama.

Dengan penjualan miner selesai, pasokan mengencang, dan persiapan likuiditas exchange sedang berlangsung, BlockDAG menonjol sebagai presale tahap akhir yang langka dengan traksi nyata. Bagi investor yang mencari kripto bullish teratas sebelum price discovery, ini adalah momen terakhir di mana entry masih terkontrol – dan kepastian masih ada.

Entry Terkontrol Terakhir Sebelum Kerumunan

Grafik Dogecoin menunjukkan stabilisasi awal, dan Zcash menghadapi tes menentukan yang dapat berayun ke arah mana pun. Keduanya menavigasi fase pasar yang familiar di mana sisi atas bergantung pada konfirmasi. BlockDAG, bagaimanapun, telah melampaui "jika" dan masuk ke "kapan." Presale berakhir pada 26 Januari. Harga listing ditetapkan di $0,05. Jaringannya live, adopsinya nyata, dan jendela di $0,001 menutup dengan cepat.

Dalam kripto, momen seperti ini tidak terulang. Peluncuran akan terjadi. Price discovery akan mengikuti. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah apakah BDAG diamankan selama hari-hari presale terakhirnya – atau dibeli kemudian, setelah kenaikannya sudah diperhitungkan.

