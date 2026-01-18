Pemerintah AS Menyatakan Belum Menjual Bitcoin yang Disita dalam Kasus Samourai Wallet

Laporan yang mengklaim AS menjual bitcoin Samourai Wallet memicu kebingungan di seluruh komunitas kripto.

Perintah Eksekutif 14233 mewajibkan Bitcoin yang disita untuk disimpan, bukan dilikuidasi oleh lembaga.

Pejabat AS mengkonfirmasi bitcoin Samourai Wallet tetap berada di neraca pemerintah.

Kebingungan menyebar pada minggu pertama tahun 2026 setelah laporan online mengklaim pemerintah AS secara diam-diam menjual bitcoin yang terkait dengan kasus Samourai Wallet. Klaim tersebut memicu perdebatan karena perintah eksekutif baru-baru ini membatasi apa yang dapat dilakukan lembaga dengan bitcoin yang disita. Pejabat sekarang mengatakan laporan tersebut tidak akurat.

Apa yang Memicu Kebingungan?

Diskusi dimulai setelah muncul klaim bahwa otoritas AS telah menjual bitcoin yang disita dari pengembang Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan. Jumlah yang terlibat diperkirakan sekitar $6,3 juta.

Jika benar, penjualan tersebut akan bertentangan dengan Perintah Eksekutif 14233, yang mewajibkan Bitcoin yang disita untuk disimpan oleh pemerintah daripada dilikuidasi.

Mengapa Perintah Eksekutif 14233 Penting

Perintah Eksekutif 14233 mengubah cara pemerintah AS memperlakukan Bitcoin yang diperoleh melalui penyitaan pidana atau perdata. Berdasarkan perintah tersebut:

Bitcoin yang disita diklasifikasikan sebagai "Government BTC"

Aset ini tidak boleh dijual

Aset tersebut harus disimpan sebagai bagian dari Cadangan Bitcoin Strategis AS

Ini menandai pergeseran dari praktik lama yang secara rutin menglelang aset digital yang disita.

Apakah Ada Bitcoin yang Benar-benar Dijual?

Menurut pejabat, tidak. Setelah klaim tersebut mendapat perhatian, Patrick Witt, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, mengatakan masalah tersebut sedang ditinjau. Dia kemudian mengkonfirmasi bahwa Departemen Kehakiman AS telah memverifikasi bahwa Bitcoin yang disita dalam kasus Samourai Wallet tidak dilikuidasi dan tidak akan dijual.

Di Mana Bitcoin Sekarang

Pejabat mengatakan aset tersebut tetap berada di neraca pemerintah AS dan akan disimpan di bawah kerangka Cadangan Bitcoin Strategis. Ini berlaku bahkan untuk Bitcoin yang disita berdasarkan hukum federal terkait bisnis transmisi uang tanpa izin.

Sumber hukum mencatat bahwa undang-undang penyitaan yang digunakan dalam kasus ini menempatkan bitcoin tepat dalam definisi "Government BTC" dari perintah eksekutif.

Klarifikasi tersebut menunjukkan lembaga federal semakin selaras dengan kebijakan aset digital pemerintahan. Ini juga menyoroti pergeseran yang lebih luas dalam cara bitcoin dipandang di tingkat federal, bukan sebagai aset untuk segera dijual, tetapi sebagai aset yang harus disimpan secara strategis.

