Harga Shiba Inu Menunjukkan Pola Death Cross

Shiba Inu telah membentuk death cross lain pada grafik per jamnya seiring meningkatnya tekanan jual di sektor meme coin. Moving average 50-periode telah melintasi di bawah moving average 200-periode, menandakan potensi kelemahan dalam tren jangka pendek.

Perkembangan ini menandai pembalikan tajam dari sentimen optimis yang menjadi ciri awal Januari. SHIB saat ini diperdagangkan pada $0,00000853, naik 2,64% dalam 24 jam terakhir meskipun ada sinyal teknikal bearish.

Reli Awal 2026 Terbukti Tidak Berkelanjutan

Shiba Inu memulai tahun ini dengan momentum yang signifikan. Token tersebut melonjak ke $0,00001017 dalam beberapa hari pertama Januari, menumpang gelombang antusiasme yang menyapu pasar meme coin.

Reli tersebut terbukti berumur pendek. Antara 6 Januari dan 12 Januari, SHIB mengalami penurunan dalam enam sesi berturut-turut dari tujuh hari perdagangan. Aktivitas pengambilan untung meningkat ketika pembeli awal mengunci keuntungan dari lonjakan harga awal.

Upaya pemulihan singkat melihat token naik ke $0,00000912. Bears dengan cepat merebut kembali kendali, mendorong harga lebih rendah lagi. Penjualan berikutnya mendorong SHIB turun ke $0,00000815, menandai penurunan beruntun dua hari.

Meme coin telah kesulitan mempertahankan momentum ke atas. Trader tampaknya semakin bersedia untuk menjual saat kuat daripada mengakumulasi posisi. Tidak adanya katalis baru telah membuat sektor ini rentan terhadap pembalikan cepat.

Pola Teknikal Menunjukkan Sinyal Beragam

Death cross per jam saat ini bukan kejadian pertama dalam beberapa minggu terakhir. SHIB mengalami pola serupa pada 31 Desember 2025, ketika tahun sebelumnya hampir berakhir.

Sinyal bearish tersebut dengan cepat dinegasikan. Golden cross muncul pada grafik per jam saat 2026 dimulai, bertepatan dengan reli harga kuat yang menyusul. Pergeseran cepat antara crossover bearish dan bullish menyoroti volatilitas yang melekat pada indikator teknikal jangka pendek.

Sumber: TradingView

Crossover moving average per jam dapat menandakan pergeseran penting dalam pasar yang bergerak cepat. Nilai prediktifnya tetap terbatas dalam banyak kasus. Aksi harga Shiba Inu menunjukkan seberapa cepat pola-pola ini dapat berbalik, terutama pada aset spekulatif dengan volume tinggi.