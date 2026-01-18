Belarus Melegalkan Bank Kripto: Dekrit No. 19 Menetapkan Kerangka Regulasi untuk Integrasi Aset Digital pada 2026

Lompatan Regulasi Besar untuk Integrasi Kripto

Presiden Alexander Lukashenko menandatangani Dekrit No. 19 pada 16 Januari 2026. Perintah presiden ini memperkenalkan jalur hukum terstruktur bagi institusi untuk menggabungkan operasi mata uang kripto dengan layanan perbankan konvensional.

Kebijakan ini menetapkan bank kripto sebagai perusahaan saham gabungan yang diberdayakan untuk menangani aktivitas token digital bersama dengan perbankan standar, pembayaran, pinjaman, kustodi, dan penawaran keuangan terkait. Entitas-entitas ini memperoleh kemampuan untuk memfasilitasi transisi mulus antara mata uang fiat (termasuk rubel Belarus) dan mata uang kripto seperti Bitcoin.

Perkembangan ini dibangun di atas sikap perintis Belarus dalam keuangan digital, memperkuat reputasinya sebagai pemimpin Eropa Timur dalam kebijakan yang ramah blockchain.

Persyaratan Inti dan Struktur Pengawasan

Untuk memenuhi syarat sebagai bank kripto, organisasi harus memenuhi kriteria ketat:

Memperoleh status residen di High-Tech Park (HTP) , zona ekonomi khusus unggulan Belarus yang dikenal dengan keuntungan pajak dan insentif inovasi.

Mendapatkan inklusi dalam registri khusus yang diawasi oleh Bank Nasional Belarus .

Operasi berada di bawah pengawasan ganda:

Bank Nasional menegakkan aturan tentang kecukupan modal, likuiditas, kepatuhan anti pencucian uang, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan.

Dewan Pengawas HTP mengatur aspek teknologi, keamanan siber, infrastruktur blockchain, dan standar inovasi.

Pendekatan berlapis ini memastikan pertumbuhan terkontrol sambil mencegah risiko yang tidak diatur, memungkinkan bank kripto untuk memberikan produk hybrid yang menggabungkan kecepatan blockchain dengan keandalan tradisional.

Pejabat mengantisipasi bank kripto berlisensi pertama dapat diluncurkan dalam beberapa bulan, berpotensi menawarkan pinjaman yang dijamin kripto, kartu pembayaran yang terhubung dengan token, dan pembayaran gaji dalam aset digital.

Konteks Historis dan Posisi Strategis

Belarus memelopori aturan ramah kripto dengan dekrit awal (terutama pada 2017-2018), memberikan pembebasan pajak untuk penambangan, perdagangan, dan penerbitan token sambil melegalkan kontrak pintar dan bursa. Langkah-langkah ini menciptakan ekosistem yang mendukung di dalam HTP, menarik perusahaan blockchain meskipun menghadapi tantangan global.

Dekrit terbaru memajukan visi ini, beralih dari kebijakan eksperimental ke integrasi yang terinstitusionalisasi. Ini sangat kontras dengan pendekatan yang lebih ketat di Rusia tetangga dan sejalan dengan tujuan Belarus untuk memanfaatkan surplus energi untuk penambangan dan mengurangi ketergantungan pada mata uang tradisional.

Pernyataan terbaru dari perwakilan Bank Nasional menyoroti ekspektasi untuk implementasi cepat, dengan operasi pertama yang potensial mengikuti penyelarasan regulasi.

Implikasi Lebih Luas dan Prospek Pasar

Dengan meresmikan bank kripto, Belarus bertujuan untuk menarik investasi blockchain internasional, mendorong inovasi keuangan, dan meningkatkan efisiensi lintas batas di tengah dinamika regional. Kerangka kerja ini mendukung tren keuangan tokenisasi secara global, memposisikan negara sebagai yurisdiksi yang kompetitif untuk layanan aset digital yang diatur.

Pengamat pasar mencatat optimisme yang hati-hati, dengan investor mengamati detail implementasi dan penyelarasan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang lebih luas tentang aturan kripto. Ini dapat membuka aliran regional yang lebih besar sambil mempertahankan pengawasan negara.