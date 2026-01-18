Rantai Burger Amerika Ini Baru Saja Membeli Bitcoin Lagi

Steak 'n Shake telah membeli Bitcoin senilai $10 juta, menandai eskalasi signifikan dalam strateginya untuk mengubah pendapatan makanan cepat saji menjadi perbendaharaan mata uang kripto perusahaan.

Akuisisi ini menandai fase terbaru dari inisiatif "Bitcoin-to-Burger" jaringan restoran berusia 90 tahun ini, sebuah pivot finansial yang mengonversi arus kas operasional langsung menjadi aset digital.

Steak 'n Shake Mengklaim Strategi Bitcoin Mendorong Pertumbuhan 'Terbaik di Industri' pada 2025

Program ini, yang diluncurkan pada Mei 2025, mengintegrasikan akumulasi aset digital ke dalam operasional harian perusahaan.

Dengan menerima pembayaran Bitcoin dan memasarkan langsung ke demografi kripto, jaringan ini bertujuan untuk memodernisasi struktur modalnya.

Manajemen perusahaan menggambarkan model ini sebagai "sistem yang berkelanjutan." Dalam kerangka ini, peningkatan kualitas makanan mendorong pendapatan yang lebih tinggi, yang kemudian disalurkan ke cadangan Bitcoin perusahaan.

Menurut data internal, strategi tersebut telah menghasilkan hasil yang nyata. Tahun lalu, perusahaan melaporkan peningkatan dua digit dalam penjualan toko yang sama, didorong oleh adopsi BTC-nya, yang memungkinkannya mengungguli industri secara signifikan.

Yang penting, jaringan ini memposisikan dirinya sebagai entitas "khusus Bitcoin".

Meskipun jajak pendapat perusahaan baru-baru ini menunjukkan 53% responden mendukung penambahan Ethereum (ETH) sebagai opsi pembayaran, kepemimpinan secara eksplisit menolak proposal tersebut.

Keputusan ini memperkuat filosofi maksimalis yang dimaksudkan untuk mengamankan loyalitas dari segmen pasar tertentu yang didorong secara ideologis.

Selain itu, integrasi BTC meluas melampaui neraca keuangan hingga ke tenaga kerja.

Oktober lalu, Steak 'n Shake memperbarui infrastruktur penggajiannya untuk memungkinkan 10.000 karyawannya menerima persentase upah mereka dalam Bitcoin. Langkah ini menandakan pandangan perusahaan terhadap aset tersebut sebagai penyimpan nilai yang layak dibandingkan dengan mata uang fiat.

Didirikan pada 1934, Steak 'n Shake mengoperasikan ratusan lokasi di seluruh Amerika Serikat dan internasional.

Langkah terbarunya memperkuat statusnya sebagai pengecualian di sektor restoran tradisional, mencoba memodernisasi merek warisan dengan mengikat kesehatan finansial jangka panjangnya pada kinerja mata uang kripto terbesar di dunia