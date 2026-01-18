BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Jaringan Burger Amerika Ini Baru Saja Membeli Bitcoin Lagi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Steak 'n Shake telah membeli Bitcoin senilai $10 juta, menandaiPostingan Jaringan Burger Amerika Ini Baru Saja Membeli Bitcoin Lagi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Steak 'n Shake telah membeli Bitcoin senilai $10 juta, menandai

Rantai Burger Amerika Ini Baru Saja Membeli Bitcoin Lagi

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 04:58
Burger Swap
BURGER$0.002601+8.01%
Bitcoin
BTC$95,111.82-0.40%
Major
MAJOR$0.12441-1.93%

Steak 'n Shake telah membeli Bitcoin senilai $10 juta, menandai eskalasi signifikan dalam strateginya untuk mengubah pendapatan makanan cepat saji menjadi perbendaharaan mata uang kripto perusahaan.

Akuisisi ini menandai fase terbaru dari inisiatif "Bitcoin-to-Burger" jaringan restoran berusia 90 tahun ini, sebuah pivot finansial yang mengonversi arus kas operasional langsung menjadi aset digital.

Bersponsor

Bersponsor

Steak 'n Shake Mengklaim Strategi Bitcoin Mendorong Pertumbuhan 'Terbaik di Industri' pada 2025

Program ini, yang diluncurkan pada Mei 2025, mengintegrasikan akumulasi aset digital ke dalam operasional harian perusahaan.

Dengan menerima pembayaran Bitcoin dan memasarkan langsung ke demografi kripto, jaringan ini bertujuan untuk memodernisasi struktur modalnya.

Manajemen perusahaan menggambarkan model ini sebagai "sistem yang berkelanjutan." Dalam kerangka ini, peningkatan kualitas makanan mendorong pendapatan yang lebih tinggi, yang kemudian disalurkan ke cadangan Bitcoin perusahaan.

Menurut data internal, strategi tersebut telah menghasilkan hasil yang nyata. Tahun lalu, perusahaan melaporkan peningkatan dua digit dalam penjualan toko yang sama, didorong oleh adopsi BTC-nya, yang memungkinkannya mengungguli industri secara signifikan.

Bersponsor

Bersponsor

Yang penting, jaringan ini memposisikan dirinya sebagai entitas "khusus Bitcoin".

Meskipun jajak pendapat perusahaan baru-baru ini menunjukkan 53% responden mendukung penambahan Ethereum (ETH) sebagai opsi pembayaran, kepemimpinan secara eksplisit menolak proposal tersebut.

Keputusan ini memperkuat filosofi maksimalis yang dimaksudkan untuk mengamankan loyalitas dari segmen pasar tertentu yang didorong secara ideologis.

Selain itu, integrasi BTC meluas melampaui neraca keuangan hingga ke tenaga kerja.

Oktober lalu, Steak 'n Shake memperbarui infrastruktur penggajiannya untuk memungkinkan 10.000 karyawannya menerima persentase upah mereka dalam Bitcoin. Langkah ini menandakan pandangan perusahaan terhadap aset tersebut sebagai penyimpan nilai yang layak dibandingkan dengan mata uang fiat.

Didirikan pada 1934, Steak 'n Shake mengoperasikan ratusan lokasi di seluruh Amerika Serikat dan internasional.

Langkah terbarunya memperkuat statusnya sebagai pengecualian di sektor restoran tradisional, mencoba memodernisasi merek warisan dengan mengikat kesehatan finansial jangka panjangnya pada kinerja mata uang kripto terbesar di dunia

Sumber: https://beincrypto.com/steak-n-shake-buys-10-million-bitcoin/

Peluang Pasar
Logo Burger Swap
Harga Burger Swap(BURGER)
$0.002601
$0.002601$0.002601
+4.41%
USD
Grafik Harga Live Burger Swap (BURGER)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
Mediacom Communications Mengumumkan Jadwal Takziah dan Pemakaman untuk Rocco B. Commisso

Mediacom Communications Mengumumkan Jadwal Takziah dan Pemakaman untuk Rocco B. Commisso

MEDIACOM PARK, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Mediacom Communications hari ini mengumumkan pengaturan kunjungan dan pemakaman untuk pendiri, ketua, dan chief executive officer-nya
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:15