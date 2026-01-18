BursaDEX+
Monero anjlok pada 17 Januari setelah investigator onchain ZachXBT mengaitkan reli terbarunya dengan pencurian kripto senilai $280 juta. Pencurian Kripto $280 Juta Dilaporkan Terkait dengan MoneroMonero anjlok pada 17 Januari setelah investigator onchain ZachXBT mengaitkan reli terbarunya dengan pencurian kripto senilai $280 juta. Pencurian Kripto $280 Juta Dilaporkan Terkait dengan Monero

Monero Terhenti Pasca-ATH: Bagaimana Penipuan Rekayasa Sosial $282 Juta Memicu Lonjakan XMR

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/18 05:32
Monero Terhenti Pasca-ATH: Bagaimana Penipuan Rekayasa Sosial $282 Juta Memicu Reli XMRMonero anjlok pada 17 Januari setelah investigator onchain ZachXBT mengaitkan reli terbarunya dengan perampokan kripto senilai $280 juta. Perampokan Kripto $280 Juta Dilaporkan Terkait dengan Lonjakan Monero Aset digital yang berfokus pada privasi monero (XMR) menghadapi koreksi tajam pada 17 Januari, anjlok lebih dari 5% dalam 24 jam dan secara efektif menghentikan reli bullish-nya. […]
