Monero Terhenti Pasca-ATH: Bagaimana Penipuan Rekayasa Sosial $282 Juta Memicu Lonjakan XMR

Monero anjlok pada 17 Januari setelah investigator onchain ZachXBT mengaitkan reli terbarunya dengan perampokan kripto senilai $280 juta. Perampokan Kripto $280 Juta Dilaporkan Terkait dengan Lonjakan Monero Aset digital yang berfokus pada privasi monero (XMR) menghadapi koreksi tajam pada 17 Januari, anjlok lebih dari 5% dalam 24 jam dan secara efektif menghentikan reli bullish-nya. […]

