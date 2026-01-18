Harga DASH Terkoreksi Setelah Rali 100%, Apa Selanjutnya?

Harga DASH melonjak hampir 130% dalam waktu singkat, memicu ekspektasi pergerakan berkelanjutan di atas $100. Reli tersebut sempat mendorong cryptocurrency yang fokus pada privasi ini ke angka tiga digit selama perdagangan intraday.

Namun, breakout gagal, dan tekanan jual dengan cepat mengikuti, meningkatkan risiko koreksi yang lebih dalam.

Pemegang Dash Telah Melakukan Penarikan

Sentimen pasar telah menunjukkan tanda-tanda kelemahan sebelum pullback baru-baru ini. Indikator Chaikin Money Flow menandakan divergensi bearish beberapa hari sebelum penurunan. Sementara harga DASH terus membentuk higher highs, CMF mencetak higher lows, menyoroti melemahnya dukungan modal di balik reli tersebut.

Pola ini sering mencerminkan aksi harga yang didorong oleh hype daripada kekuatan yang didukung volume. Arus keluar modal meningkat bahkan saat harga naik, menunjukkan distribusi oleh partisipan yang terinformasi.

Ketika momentum kekurangan arus masuk yang berkelanjutan, reli cenderung berbalik. DASH kini menghadapi konsekuensi dari ketidakseimbangan tersebut saat tekanan jual meningkat.

Analisis Harga DASH. Sumber: TradingView

Indikator makro semakin mengonfirmasi ekspektasi bearish di kalangan trader. Data funding rate DASH menunjukkan posisi short mendominasi kontrak long selama hampir seminggu. Ketidakseimbangan ini menunjukkan trader mengantisipasi penurunan dan memposisikan diri sesuai sebelum pembalikan baru-baru ini. Akibatnya, para bear ini kemungkinan akan melihat keuntungan yang signifikan.

Funding negatif yang persisten seperti itu mencerminkan menurunnya keyakinan bullish. Saat posisi bearish mendapat validasi, sentimen jangka pendek semakin melemah. Dinamika ini menghambat pembelian saat penurunan dan meningkatkan momentum penurunan, terutama ketika kondisi pasar yang lebih luas tetap tidak pasti dan selera risiko tetap diredam.

Harga DASH Memiliki Banyak yang Harus Hilang

DASH Funding Rate. Sumber: Coinglass

DASH rally hampir 130% selama seminggu terakhir, menyentuh $96 selama tinggi intraday Jumat. Altcoin tersebut kemudian turun sekitar 12%, diperdagangkan mendekati $74 pada saat penulisan. Harga saat ini bertahan di atas level retracement Fibonacci 61,8% mendekati $73.

Level ini, yang sering disebut lantai dukungan pasar bull, sangat penting untuk kelanjutan tren. Breakdown akan mengonfirmasi pergeseran menuju struktur bearish. Mengingat indikator yang berlaku, DASH bisa turun menuju $60. Level Fibonacci 23,6% mendekati $50 kemudian akan menjadi target penurunan berikutnya.

Analisis Harga DASH. Sumber: TradingView

Pandangan bearish akan melemah jika DASH rebound dari retracement 61,8%. Penjualan yang berkurang dan keyakinan pemegang yang lebih kuat dapat menstabilkan harga. Pergerakan di atas resistensi $83 akan menandakan kekuatan yang diperbarui, membuka jalan bagi DASH untuk menguji ulang level $100 sekali lagi.