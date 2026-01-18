Postingan Prediksi Harga XRP 2026: Bagaimana XRP Bisa Mencapai $8 pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

XRP bisa mencapai rekor tertinggi baru pada tahun 2026, dengan analis semakin menunjuk level $8 sebagai target jangka panjang yang realistis. Meskipun beberapa komentator pasar terus mempromosikan perkiraan harga yang ekstrem, struktur pasar saat ini, fundamental, dan tren historis menunjukkan bahwa pergerakan menuju $8 adalah skenario yang lebih dapat dicapai.

Saat ini, harga XRP diperdagangkan di sekitar $2, yang berarti reli menuju $8 masih akan mewakili pengembalian 4x dari level saat ini.

Alasan Utama Mengapa Reli Harga XRP Sedang Dalam Prospek

Ekspansi Ripple Memperkuat Prospek Jangka Panjang XRP

Salah satu alasan terkuat untuk prospek harga XRP yang positif pada tahun 2026 adalah ekspansi global Ripple yang cepat. Ripple telah menghabiskan lebih dari $4 miliar untuk mengakuisisi perusahaan infrastruktur keuangan besar. Ini telah mengubah perusahaan menjadi penyedia aset digital layanan lengkap.

Kesepakatan utama termasuk G Treasury untuk manajemen treasury dan likuiditas, Rail untuk pembayaran korporat global, Palisade untuk kustodi aset digital, dan Hidden Road, sekarang Ripple Prime, untuk layanan prime brokerage institusional.

Ripple juga memegang lebih dari 75 lisensi global. Ini menjadikannya salah satu perusahaan kripto paling teregulasi di dunia. Langkah-langkah ini meningkatkan penggunaan dunia nyata dari ekosistem Ripple. Ini secara langsung mendukung permintaan jangka panjang untuk XRP.

Kejelasan Regulasi Dapat Meningkatkan Harga XRP pada 2026

CEO Ripple Brad Garlinghouse baru-baru ini menyoroti kemajuan dalam legislasi struktur pasar kripto AS, menyatakan bahwa kejelasan regulasi lebih baik daripada ketidakpastian yang berkelanjutan.

Aturan yang lebih jelas dapat membuka partisipasi institusional yang lebih besar di pasar kripto. Untuk XRP, yang telah menghadapi tekanan regulasi selama bertahun-tahun, ini akan menghilangkan hambatan besar untuk pertumbuhan jangka panjang.

Regulasi yang lebih baik adalah faktor kunci di balik prediksi harga XRP yang optimis untuk 2026.

Pertumbuhan DeFi XRP Menciptakan Permintaan Baru

XRP bukan lagi sekadar aset perdagangan. Platform DeFi baru sekarang memungkinkan pemegang untuk mendapatkan yield 8% hingga 12% dengan melakukan staking XRP on-chain. Sebelumnya, sebagian besar investor hanya menyimpan XRP di bursa tanpa mendapatkan pendapatan.

Opsi yield ini mendorong kepemilikan jangka panjang, meningkatkan aktivitas on-chain, dan menarik pemain institusional. Seiring penggunaan XRP di dunia nyata tumbuh, ini membangun kasus yang lebih kuat untuk harga yang lebih tinggi dalam siklus pasar berikutnya.

Minat Institusional terhadap Produk XRP Meningkat

Produk investasi XRP berbasis futures mendapatkan permintaan yang lebih kuat dari yang diharapkan.

Analis pasar mencatat bahwa futures XRP diluncurkan setelah Solana tetapi sudah melihat tingkat minat yang lebih tinggi, menandakan kepercayaan institusional yang tumbuh.

Meskipun ETF XRP mungkin tidak menyamai arus masuk ETF Bitcoin, akumulasi institusional yang stabil dapat memberikan dukungan harga jangka panjang hingga 2026.

Bagaimana Harga XRP Bisa Mencapai $8 pada 2026?

Bahkan setelah investor awal menjual lebih dari 200 juta XRP, harga tetap stabil di sekitar $2. Ini menunjukkan minat beli yang kuat dari pemegang jangka panjang. Ini adalah tanda klasik akumulasi. Selama XRP diperdagangkan antara $1,90 dan $3,40, analis percaya basis yang solid sedang terbentuk untuk breakout besar berikutnya.

Dominasi Bitcoin tetap tinggi di sekitar 58%. Ini berarti sebagian besar modal masih terkonsentrasi pada Bitcoin. Secara historis, setelah Bitcoin menyelesaikan reli besar, uang berputar ke altcoin besar. Efek "altseason" ini sebelumnya telah memicu reli XRP yang kuat. Jika Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru dalam siklus berikutnya, XRP bisa mendapat keuntungan besar.

Target harga XRP $8 didasarkan pada perhitungan pasar yang realistis, bukan hype. Jika Bitcoin naik ke $175.000 dan total pasar kripto mencapai $5,7 triliun, dan XRP menangkap pangsa pasar 8%, valuasinya mendukung harga antara $7,70 dan $8,50. Skenario ini mengasumsikan pertumbuhan pasar normal, bukan spekulasi ekstrem.

Pola Teknikal Menunjuk ke Breakout Besar

XRP telah menghabiskan bertahun-tahun membentuk basis jangka panjang yang kuat. Breakout yang jelas di atas $2,70, diikuti dengan pergerakan melewati rekor tertinggi sepanjang masa di sekitar $3,40, dapat membuka pintu untuk reli menuju $7 hingga $8,50. Target ini didasarkan pada pola harga masa lalu. Periode konsolidasi yang panjang sering mengarah ke breakout tajam setelah level resistensi kunci dilewati.

Volatilitas jangka pendek dan peristiwa pasar yang tidak terduga masih dapat mendorong XRP di bawah $1,90 untuk sementara. Namun, analis melihat penurunan dalam sebagai peluang akumulasi jangka panjang jika XRP mencapai rekor tertinggi baru pada 2026.

