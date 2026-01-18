Auros memperingatkan likuiditas kripto yang rendah mencegah Wall Street memasuki pasar

Chief commercial officer di pembuat pasar kripto Auros, Jason Atkins, meningkatkan ketegangan di pasar kripto dengan mengidentifikasi likuiditas sebagai tantangan utama pasar, bukan krisis volatilitas. Atkins menyampaikan pernyataan ini sebelum acara Consensus di Hong Kong.

Analis kemudian mencatat bahwa meskipun minat institusional terhadap kripto terus tumbuh sepanjang 2025, likuiditas pasar yang terbatas tetap menjadi penghalang utama, mencegah pemain besar Wall Street untuk masuk tanpa menyebabkan gangguan harga.

Situasi ini mendorong Atkins untuk menerbitkan pernyataan yang menyatakan bahwa pasar tidak dapat menyimpulkan bahwa investor institusional ingin berpartisipasi dalam aktivitas mereka jika faktor-faktor yang diperlukan untuk memungkinkan hal ini tidak ada.

Menurutnya, pertanyaan utama adalah apakah pasar-pasar ini dapat menangani permintaan institusional yang signifikan. "Satu hal untuk mengatakan, 'kami telah meyakinkan mereka untuk datang sekarang,'" tambah Atkins. "Hal lain untuk bertanya, 'Apakah Anda memiliki cukup ruang untuk semua orang?'"

Atkins dari Auros menyampaikan kekhawatiran tentang status likuiditas di pasar kripto

Saat diskusi ini menjadi berita utama, Atkins tetap bersikeras bahwa likuiditas telah menjadi masalah utama di pasar kripto, terutama karena minat pasar yang memudar. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa aksi jual besar-besaran, seperti kejatuhan 10 Oktober, yang telah melampaui kecepatan di mana trader dan leverage dapat kembali ke pasar, adalah faktor-faktor di balik tren ini.

Untuk lebih memahami poin ini, eksekutif industri menyoroti bahwa penyedia likuiditas mengalihkan fokus mereka dari generasi permintaan ke pemenuhan permintaan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan yang berkurang memicu pembuat pasar untuk menurunkan risiko mereka, sehingga meningkatkan volatilitas, yang pada gilirannya mengarah pada protokol risiko yang lebih ketat dan likuiditas pasar yang berkurang.

Sementara itu, Atkins berpendapat bahwa situasi ini tidak dapat diselesaikan ketika institusi berfungsi sebagai penstabil sementara pasar tetap lemah. Insiden tersebut menunjukkan bahwa pasar tidak memiliki jaring pengaman alami di masa-masa sulit.

Akibatnya, sebuah siklus terbentuk di mana volatilitas, kehati-hatian, dan ilikuiditas saling memperkuat, sehingga menekan kinerja pasar, bahkan ketika imbal hasil jangka panjang kuat.

Pada titik ini, Atkins menyoroti bahwa volatilitas itu sendiri tidak menakuti investor besar, tetapi masalah muncul ketika volatilitas bertemu dengan pasar yang lemah. Dia juga mengakui bahwa sulit untuk menangani volatilitas di pasar yang tipis, karena melindungi investasi seseorang menantang, dan menjualnya bahkan lebih sulit.

Institusi menghadapi tantangan signifikan dalam industri kripto

Pernyataan Atkins menggambarkan bahwa situasi saat ini di pasar kripto jauh lebih besar bagi institusi daripada trader individu. Selain itu, perlu dicatat bahwa investor besar telah mengadopsi aturan ketat untuk pelestarian modal, yang menyiratkan mereka terbatas dalam kemampuan mereka untuk menerima risiko likuiditas.

"Pada tingkat kekayaan itu, atau jika Anda adalah institusi besar," katanya, menambahkan bahwa, "ini bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan tertinggi. Ini tentang mendapatkan keuntungan terbaik sambil menjaga modal Anda tetap aman."

Atkins juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap gagasan bahwa uang ditransfer dari kripto ke AI, dengan alasan bahwa kedua sektor ini berada pada tahap pengembangan yang kontras.

Mengikuti argumennya, laporan menyoroti bahwa, meskipun kecerdasan buatan telah ada untuk beberapa waktu, minat yang meningkat terhadap AI baru-baru ini belum pernah terlihat sebelumnya dan tidak menyebabkan dana meninggalkan ekosistem kripto.

Ingin proyek Anda di depan para pemikir top kripto? Tampilkan dalam laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dampak.