Prediksi Harga BTC: Bitcoin Menargetkan $110.000 pada Maret 2026



Felix Pinkston



Analisis teknis Bitcoin menunjukkan potensi kenaikan hingga $110.000 dalam 6-8 minggu karena BTC terkonsolidasi di atas level support kunci meskipun indikator momentum netral.

Ringkasan Prediksi Harga BTC

• Target jangka pendek (1 minggu): $99.500

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $105.000-$110.000

• Level breakout bullish: $95.999

• Support kritis: $94.473

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Bitcoin

Perkiraan analis terbaru dari berbagai platform menggambarkan prospek optimis untuk lintasan harga Bitcoin. Menurut analisis MEXC News dari 14 Januari 2026, "Skenario bullish utama menargetkan $110.000 dalam 6-8 minggu, mewakili kenaikan 19% dari level saat ini."

Perkiraan Bitcoin komprehensif CoinLore menyarankan target yang lebih ambisius, memproyeksikan bahwa "harga Bitcoin bisa mencapai $195.067 pada tahun 2026, yang mewakili kenaikan 105,07% dari harga saat ini." Analisis Januari ChangeHero memberikan pandangan jangka pendek yang lebih konservatif, memperkirakan "Harga Bitcoin diperkirakan akan berada di $99.521,16 pada Januari 2026."

Meskipun prediksi analis spesifik sangat bervariasi, metrik on-chain dari platform seperti Glassnode dan CryptoQuant terus menunjukkan pola akumulasi institusional yang secara historis mendahului pergerakan harga signifikan.

Rincian Analisis Teknis BTC

Struktur teknis Bitcoin saat ini mengungkapkan pandangan yang beragam namun optimis secara hati-hati. Diperdagangkan pada $95.193,71, BTC berada dengan nyaman di atas SMA 7 hari ($95.022,74) dan mempertahankan premi signifikan di atas rata-rata pergerakan jangka panjang, dengan SMA 20 hari di $92.225,81 dan SMA 50 hari di $90.321,65.

Pembacaan RSI 62,21 menempatkan Bitcoin di wilayah netral, menunjukkan ruang untuk pergerakan naik sebelum mencapai kondisi overbought. Namun, histogram MACD di 0,0000 menunjukkan momentum bearish dalam jangka pendek, memerlukan pemantauan cermat untuk potensi pembalikan tren.

Posisi Bitcoin dalam Bollinger Bands sangat patut dicatat, dengan pembacaan %B sebesar 0,7789, menunjukkan BTC diperdagangkan di bagian atas kisaran terbarunya. Resistance band atas berada di $97.546,54, sementara level support bawah ditetapkan di $86.905,09.

Level resistance kunci muncul di $95.596,66 (langsung) dan $95.999,62 (kuat), sementara support ditemukan di $94.833,54 dan $94.473,38. ATR harian sebesar $2.258,31 menunjukkan kondisi volatilitas moderat.

Target Harga Bitcoin: Kasus Bull vs Bear

Skenario Bullish

Kasus bull untuk prediksi harga BTC ini berpusat pada Bitcoin menembus resistance langsung di $95.999,62. Pergerakan tegas di atas level ini dapat memicu momentum menuju target $99.500 dalam satu minggu, selaras dengan perkiraan Januari ChangeHero.

Potensi kenaikan jangka menengah meluas ke level $110.000 yang disorot oleh MEXC News, mewakili sekitar 16% kenaikan dari level saat ini. Perkiraan Bitcoin ini memerlukan tekanan beli yang berkelanjutan dan dukungan pasar yang lebih luas, terutama dari investor institusional.

Konfirmasi teknis untuk skenario bullish akan mencakup RSI menembus di atas 70, histogram MACD menjadi positif, dan volume perdagangan harian melebihi rata-rata $429,9 juta saat ini.

Skenario Bearish

Kasus bear muncul jika Bitcoin gagal mempertahankan level support $94.473. Breakdown di bawah ambang kritis ini dapat memicu tekanan jual menuju support bawah Bollinger Band di $86.905,09, mewakili potensi penurunan 9%.

Faktor risiko tambahan termasuk momentum bearish MACD saat ini dan potensi volatilitas pasar yang lebih luas. SMA 200 hari di $105.818,59 tetap di atas level harga saat ini, menunjukkan resistance teknis jangka panjang yang dapat membatasi pergerakan naik.

Haruskah Anda Membeli BTC? Strategi Entry

Berdasarkan analisis teknis ini, titik entry strategis untuk Bitcoin muncul di level saat ini sekitar $95.200, dengan peluang pembelian tambahan pada setiap penurunan menuju level support $94.833.

Investor konservatif harus mempertimbangkan dollar-cost averaging ke dalam posisi daripada melakukan pembelian tunggal yang besar. Level stop-loss harus ditempatkan di bawah support kritis $94.473, membatasi risiko downside sekitar 2-3%.

Manajemen risiko tetap krusial di pasar cryptocurrency. Ukuran posisi harus mencerminkan toleransi risiko individu, dengan sebagian besar analis merekomendasikan eksposur Bitcoin tidak melebihi 5-10% dari total portofolio investasi.

Kesimpulan

Prediksi harga BTC ini menyarankan prospek yang optimis secara hati-hati untuk Bitcoin selama beberapa minggu mendatang. Meskipun indikator teknis menunjukkan sinyal beragam, perkiraan analis dan level support kunci menunjuk ke arah potensi kenaikan ke kisaran $99.500-$110.000 pada Maret 2026.

Pertemuan target analis di sekitar level $110.000 memberikan tujuan jangka menengah yang masuk akal, meskipun volatilitas inheren Bitcoin memerlukan manajemen risiko yang hati-hati. Investor harus memantau level resistance kritis $95.999 untuk konfirmasi momentum bullish.

Disclaimer: Prediksi harga cryptocurrency secara inheren spekulatif dan tunduk pada volatilitas signifikan. Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum membuat keputusan investasi.

