Peserta yang Dikonfirmasi, Kartu, Rumor & Cara Menonton

Hanya satu superstar yang secara resmi telah menyatakan diri untuk pertandingan Royal Rumble 30 orang.

Beberapa peserta kejutan bisa mengguncang internet jika mereka muncul di Riyadh.

Pertandingan Undisputed WWE Championship bergantung pada apa yang terjadi di Saturday Night's Main Event.

Dengan setiap episode Raw dan SmackDown, kami mempelajari lapisan baru menuju WWE Royal Rumble 2026. Siapa yang ikut? Siapa yang mungkin datang? Siapa yang bisa kembali? Ini semua obrolan yang sehat menjelang acara premium live pertama WWE yang besar.

Siapa Peserta yang Dikonfirmasi untuk WWE Royal Rumble 2026?

Lapangan Royal Rumble tetap sangat terbuka dengan kurang dari dua minggu lagi. Itu berarti kita akan mendapat cukup banyak kejutan, banyak orang yang masuk sesegera Senin di Raw atau sedikit dari keduanya.

Royal Rumble Pria

Satu-satunya peserta yang secara resmi dikonfirmasi adalah Cody Rhodes, yang menyatakan diri untuk pertandingan pada episode SmackDown tanggal 16 Januari.

Royal Rumble Wanita

Belum ada peserta yang diumumkan secara resmi.

Dengan satu peserta dikonfirmasi dan 59 tempat masih terbuka, Rumble ini sangat terbuka di atas kertas, meskipun favorit jelas di pasar taruhan. Bron Breakker, Rhea Ripley, Jordynne Grace, Liv Morgan, Iyo Sky, dan Lash Legend adalah beberapa nama yang disebutkan sebagai favorit.

Siapa Peserta Kejutan yang Paling Mungkin dalam Pertandingan Royal Rumble 2026 (Pria dan Wanita)?

Artikel prediksi dan gaya peluang beredar seputar kelompok akrab yang kembali, kejutan promosi silang, dan panggilan NXT sebagai peserta kejutan yang paling realistis.

Peserta Kejutan Paling Mungkin – Rumble Pria

Chris Jericho – Berbagai outlet memperlakukan Jericho hampir pasti untuk setidaknya kembali satu malam, terutama dengan latar Saudi dan keterbukaan WWE baru-baru ini terhadap penampilan promosi silang. Jericho mendarat di TNA adalah kemungkinan dengan beberapa persilangan WWE.

Braun Strowman – Pemenang Saudi Greatest Royal Rumble pertama, berulang kali disebutkan sebagai kemungkinan nostalgia pop di Riyadh. Mungkin hanya dalam basis satu malam saja.

Oba Femi – Juara NXT baru-baru ini yang baru saja mengosongkan gelarnya, dipatok sebagai kemungkinan "monster call-up" untuk membuat pernyataan di Rumble. Femi harus dilihat sebagai kuda hitam untuk menang, tapi dia pasti harus ada di Rumble.

Jacob Fatu – Sudah terlibat dengan Rhodes di roster utama, beberapa video peserta kejutan dan artikel memilikinya sebagai agen kekacauan dalam pertandingan. Saya pikir Fatu hampir pasti akan berada di pertandingan juga–terutama dengan Rhodes sudah menyatakan diri.

Peserta Kejutan Paling Mungkin – Rumble Wanita

Bianca Belair – Artikel peluang mencantumkannya sebagai favorit teratas meskipun status cederanya, menjadikannya peserta yang mungkin dan kemungkinan pemenang jika dia siap. Jika Bianca cukup sehat untuk berada di sana, dia ikut dan dia memenangkan Rumble.

Jordynne Grace – Dengan WWE secara resmi menandatanganinya dan menempatkannya dalam perseteruan dengan Jade Cargill, sepertinya pilihan yang jelas.

Brie Bella – Nikki Bella sudah kembali, meskipun kepulangannya sebagian besar gagal. Namun, Brie bisa kembali untuk melakukan sihir kembar.

Paige (Saraya) – Saya sudah bertanya-tanya tentang kembalinya dia ke WWE selama berbulan-bulan. Meskipun tidak ada yang tampaknya membahasnya sebanyak Jericho, ini bisa menjadi waktu yang sempurna.

Selain Royal Rumble Pria dan Wanita, Pertandingan Apa Lagi yang Dikonfirmasi untuk Kartu?

Sejauh ini, WWE memiliki tiga pertandingan inti yang terdaftar untuk Royal Rumble 2026.

Pertandingan Royal Rumble Pria (30 orang)

Pemenang mendapat pertandingan kejuaraan dunia pilihannya di WrestleMania 42.

Pertandingan Royal Rumble Wanita (30 orang)

Pemenang mendapat pertandingan kejuaraan wanita pilihannya di WrestleMania 42.

Pertandingan Undisputed WWE Championship

Drew McIntyre (c) vs. TBD – Penantang akan menjadi pemenang Fatal 4-Way No. 1 Contender's Match (Randy Orton vs. Damian Priest vs. Trick Williams vs. Sami Zayn) di Saturday Night's Main Event di Montreal pada 24 Januari.

Rumble masih hampir sepenuhnya kotak misteri, dan bahkan pertandingan kejuaraan teratas bergantung pada apa yang terjadi di Montreal seminggu sebelumnya. Royal Rumble yang melihat AJ Lee, Jericho dan LA Knight kembali mungkin mengguncang internet. Uang Saudi membuat semuanya tampak praktis. Mari kita lihat apa yang kita dapatkan.