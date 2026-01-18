Ethereum Harus Berhenti Mengorbankan Nilai Demi Adopsi: Buterin

Nilai-nilai inti ekosistem Ethereum yaitu desentralisasi, privasi, dan kedaulatan diri telah dikorbankan demi mengejar adopsi mainstream dan tren tersebut harus dihentikan sekarang, kata salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin.

"2026 adalah tahun di mana kita merebut kembali wilayah yang hilang dalam hal kedaulatan diri dan tanpa kepercayaan," tulis Buterin di X pada hari Jumat:

Untuk membalikkan tren tersebut, Buterin ingin melihat peningkatan pembayaran pribadi, menurunkan hambatan masuk bagi pengguna untuk menjalankan full node dan aplikasi terdesentralisasi yang tidak berjalan di server terpusat.

Dia juga ingin pengguna lebih mudah mengambil kendali atas data onchain mereka dan melihat peningkatan dompet pemulihan sosial yang melindungi dana ketika seed phrase hilang atau diekstrak oleh penyerang.

"Di banyak area ini, selama sepuluh tahun terakhir kami telah melihat kemunduran serius di Ethereum," kata Buterin. "Node berubah dari mudah dijalankan menjadi sulit dijalankan. Dapps berubah dari halaman statis menjadi raksasa rumit yang membocorkan semua data Anda ke belasan server."

Sumber: David Walsh

Buterin mengatakan peningkatan yang akan datang, termasuk rilis Kohaku dan fork Glamsterdam, diharapkan dapat mengatasi beberapa masalah ini.

Buterin ingin Ethereum menjadi berkelanjutan sendiri

Buterin mengatakan awal minggu ini bahwa Ethereum perlu lulus "tes walkaway," yang berarti Ethereum menjadi berkelanjutan sendiri tanpa pengaruh developer selama beberapa dekade ke depan.

"Mampu mengatakan 'Protokol Ethereum, seperti sekarang ini, aman secara kriptografis selama seratus tahun' adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan untuk dicapai sesegera mungkin," katanya.

Terkait: Eksekutif Bitwise mengatakan 2026 akan menjadi tahun bull sebenarnya untuk kripto, ini alasannya

Fitur ketahanan kuantum, arsitektur yang lebih skalabel, dan model pembangunan blok yang lebih baik yang menahan tekanan sentralisasi adalah di antara peningkatan utama yang dikatakan Buterin perlu dimiliki Ethereum untuk lulus ujian waktu.

Buterin juga menginginkan lebih banyak inovasi stablecoin terdesentralisasi

Buterin juga menyerukan stablecoin terdesentralisasi yang lebih baik di Ethereum untuk benar-benar memberikan kemerdekaan kepada orang-orang dari pemerintah dan sistem keuangan tradisional.

Dia menyarankan stablecoin yang didukung oleh keranjang aset dan mata uang yang beragam, daripada hanya mengandalkan satu, seperti dolar AS, sehingga stabilitasnya tidak bergantung pada satu negara.

Majalah: Satu metrik menunjukkan kripto sekarang berada di pasar bear: Carl 'The Moon'