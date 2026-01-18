Wall Street reli, Ethereum merosot – Namun ETH/BTC menceritakan kisah lain

Sebagai cryptocurrency terbesar kedua, Ethereum [ETH] sering berfungsi sebagai barometer untuk kondisi pasar altcoin.

Sinyal terbaru menunjukkan hasil yang berbeda, mencerminkan ketidakpastian di pasar kripto dan tradisional.

Narasi ganda ini—menyeimbangkan interpretasi bullish dan bearish—telah terbentuk melalui hubungan Ethereum yang berkembang dengan Russell 2000 di satu sisi dan Bitcoin di sisi lain.

Russell 2000 memutuskan korelasi dengan Ethereum

Russell 2000, yang melacak ekuitas berkapitalisasi kecil AS, secara historis mempertahankan korelasi kuat dengan Ethereum.

Hubungan tersebut sering bertindak sebagai panduan arah untuk aksi harga Ethereum, dengan efek lanjutan di seluruh pasar altcoin yang lebih luas.

Namun, perilaku harga terkini menunjukkan pemecahan yang jelas. Sementara Russell 2000 terus naik, Ethereum telah mencetak titik terendah yang lebih rendah di tengah tekanan jual yang berkelanjutan, dengan harga melayang sekitar $3.294.

Sumber: Alphractal

João Wedson, CEO Alphractal, berpendapat bahwa pemisahan ini menggarisbawahi ketidaksesuaian yang lebih luas antara keuangan tradisional dan aset digital.

Periode ini sangat merugikan pasar kripto.

Ethereum telah kehilangan estimasi $280,89 miliar dalam nilai pasar sejak tertinggi sepanjang masa pada Agustus 2025, sementara kapitalisasi pasar kripto total telah menurun lebih dari $1 triliun.

Wedson menguraikan tiga penjelasan yang mungkin untuk divergensi tersebut: pergerakan ini bisa bersifat sementara, mungkin mencerminkan pergeseran yang lebih dalam dalam lingkungan risiko global, atau pasar kripto mungkin mendiskon kondisi masa depan sebelum aset tradisional.

Ethereum menguat terhadap Bitcoin

Meskipun divergensinya dari ekuitas, Ethereum menceritakan kisah yang berbeda di dalam pasar kripto—yang didefinisikan oleh kekuatan relatif terhadap Bitcoin.

Pasangan ETH/BTC tetap menjadi ukuran preferensi pasar yang banyak diikuti, menunjukkan apakah modal berputar ke arah Ethereum atau terkonsolidasi di sekitar Bitcoin.

Saat ini, Ethereum tampaknya memiliki keunggulan. Pasangan ETH/BTC telah trending lebih tinggi sejak Oktober, mencatat keuntungan sekitar 8%.

Secara historis, kemajuan berkelanjutan dalam rasio ini menandakan kinerja Ethereum yang lebih baik, sering bersamaan dengan ekspansi selera risiko di seluruh altcoin.

Sumber: TradingView

Indikator momentum mendukung pandangan ini. Money Flow Index terus bertahan dalam kisaran bullish 50 hingga 80, menunjukkan arus masuk modal yang konsisten ke Ethereum.

Yang penting, rasio ETH/BTC juga bertindak sebagai proksi yang lebih luas untuk kinerja altcoin. Ketika pasangan ini naik, sering mendahului atau menyertai aktivitas yang lebih kuat di seluruh pasar altcoin.

Apakah altcoin bersiap untuk bergerak?

Altcoin Season Index menawarkan salah satu gambaran paling jelas tentang apakah aset non-Bitcoin mendapatkan daya tarik, sangat mencerminkan pergeseran yang terlihat dalam tren ETH/BTC.

Pada saat pers, indeks berada di 33, sedikit lebih tinggi dan mengisyaratkan momentum tahap awal yang membangun di bawah permukaan.

Sumber: CoinGlass

Meski begitu, pergerakan tetap tentatif. Satu kenaikan tidak mengonfirmasi rally yang berkelanjutan, tetapi menunjukkan perbaikan kondisi jangka pendek.

Kenaikan berkelanjutan akan diperlukan untuk mendukung pandangan jangka menengah hingga panjang yang lebih konstruktif untuk altcoin.

Untuk saat ini, keseimbangan bukti menunjukkan bahwa altcoin mungkin mengungguli Bitcoin di margin, meskipun keuntungan kemungkinan akan tetap terukur dalam jangka pendek.

Pemikiran Akhir

Ethereum, yang telah lama bergerak selaras dengan Russell 2000, sekarang menunjukkan tanda-tanda pemisahan yang jelas.

Rotasi modal ke Ethereum relatif terhadap Bitcoin tampaknya menguat, perkembangan yang menandakan potensi kemajuan.