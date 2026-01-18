Berita Pasar

Kripto diterima untuk kualifikasi hipotek

Hanya platform yang diatur diizinkan, dengan kontrol risiko yang ketat

Newrez, pemberi pinjaman hipotek besar di AS, mengumumkan menerima kripto mulai Februari 2026. Ini adalah perubahan besar dan tanda positif untuk kripto karena perusahaan-perusahaan besar ini biasanya mengabaikan kripto.

Aset Kripto Kini Diperhitungkan untuk Kualifikasi Hipotek Tanpa Likuidasi Paksa

Peminjam kini dapat menggunakan Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin yang dipatok USD sebagai aset dan digunakan untuk menyimpan sebagian tabungan mereka serta membantu memperkirakan pendapatan untuk persetujuan hipotek. Pengguna tidak perlu menjual kripto mereka untuk membuktikan bahwa mereka memiliki uang.

Ini hanya berlaku untuk pinjaman seri pintar Newrez, yang merupakan hipotek non-kualifikasi dan dirancang untuk peminjam yang tidak sesuai dengan aturan pinjaman tradisional. Ini menunjukkan bahwa Newrez menargetkan pembeli rumah pertama kali dan orang-orang yang sebelumnya terblokir karena kekayaan mereka berada dalam aset digital.

Newrez masih sangat berhati-hati dengan aturan dan batasannya terhadap pengguna kripto. Nilai kripto akan didiskon untuk memperhitungkan fluktuasi harga, dan kripto harus disimpan hanya di bursa atau aplikasi AS yang diatur. Uang muka masih harus dibayar dalam dolar AS, dan dompet self-custody tidak akan dihitung.

Aturan ini disahkan setelah pemerintah AS perlahan-lahan menjadi lebih positif terhadap kripto. Pada pertengahan 2025, regulator perumahan yang disebut Federal Housing Finance Agency meminta dua perusahaan hipotek besar untuk mempelajari kripto, kemudian diperhitungkan saat memberikan pinjaman rumah. Saat ini, ada lebih sedikit permusuhan terhadap kripto dan lebih banyak keterbukaan untuk membiarkan kripto bekerja di dalam sistem keuangan normal.

Ini menunjukkan bahwa kripto sekarang diperlakukan seperti uang sungguhan, dan ada lebih banyak manfaat bagi pemegang kripto untuk membeli rumah dan bank mulai perlahan-lahan menerima kripto.

