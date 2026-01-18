Prediksi Harga ADA: Cardano Membidik Penembusan Resistensi $0,44 saat Indikator Teknikal Menandakan Fase Konsolidasi



Timothy Morano



Cardano diperdagangkan pada $0,40 dengan RSI netral di 50,25. Analisis teknikal menunjukkan potensi pergerakan menuju resistensi Bollinger Band $0,44 atau mundur ke zona support $0,35.

Ringkasan Prediksi Harga ADA

• Target jangka pendek (1 minggu): $0,41-$0,43

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $0,35-$0,44

• Level breakout bullish: $0,44

• Support kritis: $0,35

Apa Kata Analis Kripto Tentang Cardano

Meskipun prediksi analis spesifik terbatas untuk sesi perdagangan saat ini, perkiraan institusional terkini memberikan konteks untuk trajektori Cardano. Menurut proyeksi Januari sebelumnya dari Tim Riset BTCC, ADA diperkirakan diperdagangkan antara $0,40 dan $0,45 selama Januari 2026, dengan target harga rata-rata sekitar $0,43.

Analisis CoinEdition dari awal Januari menunjukkan ADA dapat mencapai antara $0,45 dan $0,75 pada Q1 2026, didorong oleh adopsi Midnight dan perkembangan regulasi. Namun, aksi harga saat ini di $0,40 menunjukkan pasar sedang berkonsolidasi dalam ujung bawah dari kisaran proyeksi ini.

Metrik on-chain menunjukkan volume perdagangan ADA di Binance telah mencapai $20,5 juta selama 24 jam terakhir, mencerminkan minat institusional moderat selama fase konsolidasi ini.

Rincian Analisis Teknikal ADA

Gambaran teknikal Cardano saat ini menunjukkan setup netral-ke-bearish dengan beberapa indikator kunci yang patut dipantau. Pembacaan RSI 50,25 menempatkan ADA langsung di wilayah netral, menunjukkan tidak ada kondisi overbought maupun oversold.

Konfigurasi MACD menunjukkan sinyal yang mengkhawatirkan dengan histogram di 0,0000, mengindikasikan momentum bearish meskipun garis MACD (0,0024) diperdagangkan sedikit di atas garis sinyal (0,0024). Histogram yang datar ini menunjukkan melemahnya momentum ke atas dan potensi untuk crossover bearish.

Analisis Bollinger Bands mengungkapkan ADA diperdagangkan di band tengah ($0,39) dengan posisi %B 0,54. Posisi ini menunjukkan Cardano sedikit di atas rata-rata pergerakan 20 hari tetapi jauh di bawah resistensi band atas di $0,44. Band bawah berada di $0,35, membentuk kisaran perdagangan yang jelas.

Rata-rata pergerakan menggambarkan gambaran yang beragam dengan rata-rata jangka pendek (SMA 7: $0,40, SMA 20: $0,39, SMA 50: $0,39) mengelompok di sekitar level harga saat ini, sementara SMA 200 di $0,64 menyoroti jarak signifikan dari support tren jangka panjang.

Osilator Stochastic menunjukkan %K di 27,82 dan %D di 22,25, menunjukkan ADA mungkin mendekati wilayah oversold, berpotensi mempersiapkan untuk pemulihan.

Target Harga Cardano: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Target bullish utama untuk prediksi harga ADA ini berpusat pada level resistensi Bollinger Band $0,44. Penembusan bertahan di atas resistensi langsung di $0,41 dapat memicu momentum menuju target band atas ini, mewakili pergerakan naik 10% dari level saat ini.

Konfirmasi teknikal memerlukan RSI menembus di atas 60 dan histogram MACD berubah positif. Ekspansi volume di atas rata-rata harian $20,5 juta saat ini akan mendukung momentum bullish. Perkiraan Cardano dalam skenario ini menunjukkan potensi untuk menguji proyeksi tinggi Januari sekitar $0,45.

Skenario Bearish

Risiko penurunan berfokus pada support bawah Bollinger Band $0,35. Momentum bearish MACD saat ini dan kedekatan dengan support kuat di $0,39 menunjukkan kerentanan terhadap kelemahan lebih lanjut. Penembusan di bawah kluster support langsung sekitar $0,39 dapat mempercepat penjualan menuju zona $0,35.

Faktor risiko termasuk kesenjangan signifikan antara harga saat ini dan rata-rata pergerakan 200 hari di $0,64, mengindikasikan ADA tetap dalam tren turun jangka panjang meskipun konsolidasi baru-baru ini.

Haruskah Anda Membeli ADA? Strategi Entry

Kondisi teknikal saat ini menunjukkan pendekatan range-bound untuk strategi prediksi harga ADA. Entry konservatif dapat menargetkan zona support $0,39 dengan stop-loss di bawah $0,35 untuk membatasi eksposur penurunan ke batas bawah Bollinger Band.

Trader yang lebih agresif mungkin mempertimbangkan posisi di atas penembusan resistensi $0,41, menargetkan band atas $0,44 dengan stop di bawah $0,40. RSI netral memberikan fleksibilitas untuk kedua pendekatan, meskipun momentum MACD bearish mendukung kesabaran.

Manajemen risiko harus memperhitungkan ATR harian $0,02, menunjukkan ukuran posisi yang sesuai untuk potensi pergerakan harian 5% ke arah mana pun.

Kesimpulan

Prediksi harga ADA ini menunjukkan Cardano tetap terjebak dalam pola konsolidasi antara batas Bollinger Band $0,35-$0,44. Meskipun perkiraan Januari sebelumnya memproyeksikan target lebih tinggi, analisis teknikal saat ini mengindikasikan ADA perlu mengatasi resistensi langsung di $0,41 sebelum menantang level breakout $0,44.

Perkiraan Cardano membawa kepercayaan moderat mengingat sinyal teknikal yang beragam, dengan netralitas RSI yang diimbangi oleh momentum MACD bearish. Trader harus memantau ekspansi volume dan arah RSI untuk sinyal arah yang lebih jelas di sesi mendatang.

Disclaimer: Prediksi harga cryptocurrency melibatkan risiko dan ketidakpastian yang signifikan. Analisis teknikal memberikan probabilitas, bukan jaminan. Selalu lakukan riset independen dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum trading.

Sumber gambar: Shutterstock