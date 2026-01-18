Prediksi Harga BNB: Menargetkan $1.000 pada Februari 2026 di Tengah Setup Teknikal Bullish



Rongchai Wang



BNB diperdagangkan pada $947 dengan RSI netral dan indikator momentum yang kuat. Analisis teknikal menunjukkan Binance Coin dapat mencapai kisaran $950-$1.050 pada Februari 2026.

Binance Coin (BNB) menunjukkan sinyal teknikal yang menjanjikan saat diperdagangkan mendekati $947, memposisikan dirinya untuk potensi penembusan menuju level psikologis $1.000. Dengan beberapa analis yang menyepakati target harga serupa dan indikator teknikal menunjukkan momentum yang beragam namun membaik, prediksi harga BNB ini mengeksplorasi level kunci yang harus diperhatikan para trader dalam beberapa minggu mendatang.

Ringkasan Prediksi Harga BNB

• Target jangka pendek (1 minggu): $970-$980

• Prakiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $950-$1.050

• Level penembusan bullish: $971,38

• Support kritis: $935,20

Apa Kata Analis Kripto Tentang Binance Coin

Komentar analis terbaru sangat bullish terhadap prospek BNB menuju Februari 2026. Felix Pinkston mencatat pada 11 Januari bahwa "prediksi harga BNB menunjukkan momentum bullish pada $912,96 dengan indikator teknikal yang menunjukkan Binance Coin dapat mencapai $950-$1.050 pada Februari 2026 di tengah kondisi RSI netral."

Melanjutkan sentimen ini, Luisa Crawford mengamati pada 15 Januari bahwa "BNB diperdagangkan pada $933 dengan RSI netral dan resistance pada $956. Analisis teknikal menunjukkan Binance Coin dapat mencapai kisaran $950-$1.050 pada Februari 2026 setelah sinyal penembusan bullish."

Baru-baru ini, Terrill Dicki memperkuat perkiraan Binance Coin ini pada 17 Januari, menyatakan bahwa "BNB diperdagangkan pada $937 dengan RSI netral dan indikator momentum kuat yang menunjukkan Binance Coin dapat mencapai kisaran $950-$1.050 pada Februari 2026 setelah sinyal teknikal bullish."

Konsensus di antara analis ini menunjuk pada kisaran target $950-$1.050 yang konsisten, menunjukkan kepercayaan institusional terhadap tren naik BNB.

Rincian Analisis Teknikal BNB

Indikator teknikal saat ini menyajikan gambaran yang beragam namun semakin bullish untuk Binance Coin. Diperdagangkan pada $947,06, BNB berada dengan nyaman di atas moving average utamanya, dengan SMA 7 hari pada $937,36 dan SMA 50 hari pada $883,62 memberikan level support yang kuat.

Pembacaan RSI sebesar 65,39 menempatkan BNB di wilayah netral, menunjukkan masih ada ruang untuk pergerakan naik sebelum mencapai kondisi overbought. Namun, histogram MACD pada 0,0000 menunjukkan momentum bearish dalam jangka pendek, meskipun ini dapat mewakili konsolidasi yang sehat sebelum kenaikan berikutnya.

Mungkin yang paling menjelaskan adalah posisi BNB dalam Bollinger Bands. Dengan posisi %B sebesar 0,86, Binance Coin diperdagangkan mendekati resistance band atas pada $962,76, menunjukkan tekanan bullish yang kuat. ATR harian sebesar $23,96 menunjukkan volatilitas moderat, memberikan peluang untuk strategi masuk dan keluar.

Level resistance kunci yang perlu diperhatikan termasuk resistance langsung pada $959,22 dan resistance yang lebih kuat pada $971,38. Di sisi bawah, support langsung berada pada $935,20, dengan support yang lebih kuat pada $923,34.

Target Harga Binance Coin: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Dalam kasus bullish untuk prediksi harga BNB ini, penembusan di atas level resistance kuat $971,38 dapat memicu pergerakan cepat menuju level psikologis $1.000. Mengingat target analis yang konsisten di kisaran $1.050, ini mewakili skenario kenaikan yang realistis untuk Februari 2026.

Konfirmasi teknikal akan datang dari penembusan berkelanjutan di atas resistance atas Bollinger Band saat ini pada $962,76, dikombinasikan dengan RSI bergerak ke kisaran 70+ dan MACD berubah positif secara pasti. Ekspansi volume di atas rata-rata 24 jam saat ini sebesar $84,9 juta akan memberikan konfirmasi tambahan.

Skenario Bearish

Skenario bearish melibatkan kegagalan mempertahankan support langsung pada $935,20, yang dapat memicu pengujian ulang support yang lebih kuat pada $923,34. Penembusan di bawah level ini mungkin akan melihat BNB menguji ulang SMA 50 hari pada $883,62.

Faktor risiko termasuk kelemahan pasar cryptocurrency yang lebih luas, kekhawatiran regulasi yang mempengaruhi Binance, atau sentimen risk-off umum yang dapat menekan seluruh sektor token exchange.

Haruskah Anda Membeli BNB? Strategi Masuk

Berdasarkan level teknikal saat ini, titik masuk potensial untuk BNB termasuk setiap pullback menuju kisaran $935-$940, yang selaras dengan support terbaru dan moving average 7 hari. Trader yang lebih agresif mungkin mempertimbangkan masuk pada penembusan di atas $960 dengan volume konfirmasi.

Untuk manajemen risiko, stop-loss di bawah $920 akan melindungi dari penurunan signifikan sambil memberikan ruang untuk volatilitas normal. Ukuran posisi harus memperhitungkan ATR harian $23,96, menunjukkan potensi pergerakan harian 2,5% di kedua arah.

Perkiraan Binance Coin saat ini menunjukkan rasio risiko-imbalan yang menguntungkan untuk posisi jangka menengah, dengan potensi kenaikan ke $1.050 mewakili keuntungan sekitar 11% dari level saat ini.

Kesimpulan

Prediksi harga BNB ini menunjuk pada prospek bullish untuk Binance Coin hingga Februari 2026, dengan kisaran target kepercayaan tinggi $950-$1.050. Konvergensi prediksi analis, dikombinasikan dengan indikator teknikal yang menunjukkan BNB diperdagangkan mendekati resistance dengan ruang untuk ekspansi RSI, mendukung skenario optimis ini.

Namun, trader harus tetap ingat bahwa semua prediksi harga cryptocurrency membawa risiko inheren, dan posisi harus disesuaikan dengan tepat. Level kunci yang perlu diperhatikan tetap resistance $971,38 untuk konfirmasi bullish dan support $935,20 untuk perlindungan downside.

Penafian: Analisis ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Investasi cryptocurrency membawa risiko signifikan, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.

Sumber gambar: Shutterstock