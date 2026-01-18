BursaDEX+
Senator Elizabeth Warren telah mengambil sikap publik yang konfrontatif

Elizabeth Warren Memperingatkan Warga Amerika Bisa 'Rugi Besar' dengan Kripto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 16:56
Senator Elizabeth Warren telah mengambil sikap publik yang konfrontatif terhadap perubahan kebijakan AS baru-baru ini yang membuka pintu bagi cryptocurrency untuk ditawarkan dalam rencana pensiun 401(k) dan rekening kontribusi pasti serupa.

Dia mengklaim bahwa perintah yang mengizinkan kripto masuk ke rekening pensiun Amerika menciptakan "lahan subur bagi pekerja dan keluarga untuk mengalami kerugian besar. Saya mendesak jawaban," katanya.

Terlalu spekulatif untuk rencana 401(k)?

Secara historis, lembaga seperti Departemen Tenaga Kerja memperingatkan sponsor rencana 401(k) untuk tidak mengadopsi kripto. Kelas aset yang baru muncul ini dianggap terlalu berisiko karena volatilitas tinggi dan faktor lainnya. 

Pada tahun 2025, kehati-hatian tersebut dengan cepat ditinggalkan ketika panduan federal yang memperingatkan terhadap kripto dalam rekening pensiun dicabut. 

Dalam suratnya baru-baru ini kepada Securities and Exchange Commission (SEC), dia berargumen bahwa 401(k) kemungkinan bukan tempat untuk aset spekulatif bagi sebagian besar pekerja dan keluarga. 

Menurut Warren, mengizinkan kripto masuk ke rekening tersebut dapat berarti eksposur yang lebih besar terhadap fluktuasi harga mendadak dan pasar yang tidak transparan. 

Cryptocurrency tidak memiliki data kinerja historis, metode penilaian standar, dan pengawasan regulasi yang transparan, yang seharusnya membuat mereka lebih berisiko daripada sekuritas tradisional. 

Anggota parlemen dan kelompok advokasi lainnya telah menggemakan kekhawatiran serupa. Membuka rekening pensiun untuk aset spekulatif tanpa risiko mengikis perlindungan yang telah dibangun selama beberapa dekade.  

Pada saat yang sama, beberapa pendukung berpendapat bahwa kripto sebenarnya dapat memodernisasi pilihan tabungan dan menawarkan manfaat diversifikasi. 

Sumber: https://u.today/elizabeth-warren-warns-americans-could-lose-big-with-crypto

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi.

