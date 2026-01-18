ETF Bitcoin Catat Arus Masuk $1,4 Miliar Minggu Ini Saat Indikator Menunjukkan Sinyal Beli

Harga Bitcoin menunjukkan tekanan bearish ringan dalam sesi terakhir karena pasar global tetap tidak pasti dan trader mengadopsi sikap hati-hati. BTC kesulitan membangun momentum kenaikan yang kuat, namun penurunan tetap terkendali.

Khususnya, permintaan kuat untuk ETF Bitcoin spot menunjukkan posisi investor mungkin bergeser menuju pandangan yang lebih konstruktif.

Bitcoin Mencatat Sinyal Beli

ETF Bitcoin spot mencatat arus masuk sebesar $1,42 miliar selama minggu lalu, menandai total mingguan tertinggi dalam tiga bulan. Lonjakan ini mencerminkan minat institusional yang diperbarui selama periode aksi harga yang redup. Lonjakan arus masuk yang sebanding terakhir terjadi pada Oktober 2025, ketika ETF menarik $2,71 miliar.

Arus masuk seperti ini sering menandakan meningkatnya kepercayaan investor. Modal yang masuk ke ETF biasanya mencerminkan posisi jangka panjang daripada spekulasi jangka pendek. Tren saat ini menunjukkan pelaku pasar mengharapkan apresiasi harga Bitcoin, memperkuat sentimen bullish meskipun terjadi volatilitas jangka pendek dan sinyal makroekonomi yang beragam.

ETF Bitcoin Spot. Sumber: SoSoValue

Indikator makro juga mendukung pandangan konstruktif. Indikator Pi Cycle Top, ukuran historis pasar Bitcoin yang terlalu panas, saat ini menyimpang. Alat ini membandingkan rata-rata bergerak sederhana 111 hari dengan rata-rata bergerak 2×365 hari untuk mengidentifikasi puncak siklus.

Saat ini, rata-rata ini bergerak lebih jauh terpisah daripada menyatu. Pemisahan ini menunjukkan pasar tidak terlalu panas. Secara historis, kondisi seperti ini sejalan dengan fase pasar bull berisiko rendah atau awal hingga pertengahan. Sinyal ini sangat kontras dengan kondisi jual yang khas, memperkuat keberadaan sinyal beli yang aktif.

Harga BTC Mungkin Tidak Menghadapi Koreksi

Indikator Pi Cycle Top Bitcoin. Sumber: Glassnode

Harga Bitcoin diperdagangkan mendekati $95.173 pada saat penulisan, mempertahankan dukungan di atas level kritis $95.000. Zona ini tetap kuat meskipun diuji berulang kali, menunjukkan pembeli tetap aktif. Arus masuk ETF yang berkelanjutan dapat memberikan permintaan yang diperlukan untuk mengangkat harga dari kisaran konsolidasi ini.

Jika keyakinan bullish bertahan, BTC dapat rebound menuju $98.000. Langkah seperti itu juga akan memungkinkan Bitcoin merebut kembali rata-rata bergerak eksponensial 200 hari mendekati $95.986. Melewati level tersebut akan memulihkan momentum bullish dan memperkuat kasus untuk mendorong menuju ambang psikologis $100.000.

Analisis Harga Bitcoin. Sumber: TradingView

Namun, risiko tetap ada. Jika sentimen investor berubah atau ETF spot mulai mencatat arus keluar, pengaturan bullish akan melemah. Dalam skenario itu, Bitcoin bisa kehilangan dukungan $95.000. Breakdown akan mengekspos BTC pada penurunan menuju $93.471, menandakan tekanan penurunan yang diperbarui.