BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
JINGMEN, Tiongkok, 18 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Sebuah fasilitas unggulan EVE Energy (300014.SZ) telah dilantik ke dalam Global Lighthouse Network oleh World EconomicJINGMEN, Tiongkok, 18 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Sebuah fasilitas unggulan EVE Energy (300014.SZ) telah dilantik ke dalam Global Lighthouse Network oleh World Economic

Pabrik Mercusuar Baterai Silinder Pertama di Dunia: EVE Energy Menetapkan Tolok Ukur Baru dalam Manufaktur Cerdas

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/18 18:15
Battery
BATTERY$0.0001247-11.18%
Smart Blockchain
SMART$0.00512+0.62%

JINGMEN, Tiongkok, 18 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Fasilitas unggulan EVE Energy (300014.SZ) telah dilantik ke dalam Global Lighthouse Network oleh World Economic Forum dan McKinsey & Company, menjadikannya sebagai pabrik lighthouse pertama di dunia di sektor baterai silinder. Pengakuan bergengsi ini, yang melambangkan puncak manufaktur pintar dan digital global, menekankan peran perintis EVE Energy dalam transformasi pintar end-to-end, didukung oleh penerapan 40+ solusi digital.

Manufaktur Pintar Mendorong Efisiensi Produksi Tinggi

EVE telah membangun sistem digital lengkap di seluruh R&D, produksi, dan penjualan, meluncurkan lini produksi baterai silinder berkecepatan tinggi 300ppm pertama di Tiongkok, mampu memproduksi 300 baterai per menit per lini.

  • Simulasi fisik dan integrasi AI memungkinkan prediksi hasil cerdas dan optimasi parameter proses dalam hitungan detik, mengurangi 75% eksperimen R&D.
  • Proses produksi utama mencapai otomasi 100%, dan sistem kesehatan peralatan prediktif berbasis AIoT memastikan operasi 24/7, meningkatkan efisiensi peralatan keseluruhan (OEE) maksimum hingga 95%.
  • Untuk penjualan, sistem penjadwalan cerdas APS menganalisis pesanan global dalam hitungan detik, mengurangi respons lead-time sebesar 50%.

Sistem Kontrol Kualitas AI Proses Penuh Memastikan Kualitas Konsisten

Sistem kontrol kualitas cerdas proses penuh memastikan hasil lulus pertama 97%+ dan peningkatan 70% dalam konsistensi tegangan sel melalui pemantauan data real-time dan optimasi AI lintas proses selama produksi. Inspeksi visi AI mencapai inspeksi 100% dengan nol penilaian terlewat dalam 0,3 detik per sel. Didukung oleh ruang data baterai siklus hidup penuh, masalah kualitas dapat dilacak dan diperbaiki dalam hitungan detik.

Inisiatif Hijau Mendorong Keberlanjutan Eko-Sosial

Dari tahun 2022 hingga 2025, EVE Energy mencapai pengurangan 60%+ dan 55%+ dalam emisi karbon per unit dan konsumsi energi produk. Optimasi real-time melalui model manajemen energi berbasis AI menargetkan sistem berkonsumsi tinggi, sementara sistem "Battery Passport" yang inovatif memberikan setiap baterai pengidentifikasi digital unik, mencakup 200.000+ node rantai pasokan untuk memungkinkan daur ulang yang tepat. Melalui energi terbarukan, bahan daur ulang, dan peningkatan hemat energi, EVE telah memangkas jejak karbon siklus hidup penuh produk sebesar 15%.

EVE memajukan sinergi manusia-mesin: pelatihan AR dan bimbingan ahli jarak jauh mempercepat pengembangan keterampilan untuk peran kunci dari berbulan-bulan menjadi hitungan hari, memberdayakan operator untuk mengawasi algoritma canggih. Platform keamanan udara-darat 360° mengintegrasikan lebih dari 1.000 sensor cerdas dan inspeksi UAV, mencapai nol kecelakaan produksi dengan peringatan risiko real-time AI.

EVE Energy menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat mendorong kemajuan simultan dalam efisiensi manufaktur dan kinerja hijau. Ini siap menginspirasi rekan industri untuk mengejar jalur berkualitas tinggi dan rendah karbon, memajukan upaya keberlanjutan global.

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/worlds-first-cylindrical-battery-lighthouse-factory-eve-energy-sets-a-new-benchmark-in-smart-manufacturing-302664024.html

SOURCE EVE Energy

Peluang Pasar
Logo Battery
Harga Battery(BATTERY)
$0.0001247
$0.0001247$0.0001247
-11.87%
USD
Grafik Harga Live Battery (BATTERY)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Lapisan interoperabilitas kripto mengungkapkan kesenjangan antara narasi desentralisasi industri dan bagaimana nilai sebenarnya berpindah melintasi blockchain. Memindahkan nilai melintasi
Bagikan
Coinstats2026/01/18 19:00
Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

YESUS KECIL. Di pusat perayaan Sinulog dan Fiesta Señor adalah Yesus Kecil, yang secara lokal disebut sebagai Senior Santo Niño de Cebu. Foto oleh Jacqueline
Bagikan
Rappler2026/01/18 19:57
Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Postingan Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ringkasan Kartu Kredit Venmo telah memasuki industri keuangan yang berkembang
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 19:20