Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/18 19:00
Lapisan interoperabilitas kripto mengungkapkan kesenjangan antara narasi desentralisasi industri dan bagaimana nilai sebenarnya berpindah lintas blockchain.

Perpindahan nilai lintas blockchain kini sebagian besar dimediasi oleh sekelompok kecil perantara terpusat meskipun klaim desentralisasi kripto yang telah lama ada.

Michael Steuer, presiden dan chief technology officer Casper Network, menggambarkan dinamika ini sebagai hasil struktural dari pendekatan industri terhadap interoperabilitas dan pengalaman pengguna.

Dengan latar belakang yang mencakup mobile gaming, perangkat lunak perusahaan, dan pengembangan blockchain awal, Steuer memandang masalah interoperabilitas industri sebagai pertanyaan tentang bagaimana pengguna nyata berinteraksi dengan teknologi.

