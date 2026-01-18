Beijing Mengambil Tindakan Keras terhadap Perusahaan Teknologi China yang Menggunakan Perang Harga untuk Merebut Pangsa Pasar

Xi Jinping ingin perusahaan teknologi China berhenti saling menghancurkan dengan pemotongan harga tanpa henti. Platform terus memangkas biaya untuk mengalahkan satu sama lain, dan kini regulator mulai turun tangan.

Beijing tidak menginginkan tahun lagi di mana bisnis memberikan subsidi kepada pengguna hanya untuk memenangkan pangsa pasar. Pemerintah berada di bawah tekanan untuk menghentikan ini, terutama dengan deflasi yang menggantung di atas ekonomi dan harga yang terus turun selama lebih dari tiga tahun berturut-turut.

Pengawas utama, SAMR, mengambil tindakan terhadap perusahaan satu per satu. Pertama, mereka mengincar layanan pengiriman makanan. Kemudian minggu ini, mereka mengumumkan penyelidikan terhadap situs pemesanan perjalanan terbesar China, Ctrip.

Ctrip bergabung dengan kelompok pengiriman makanan yang sedang diselidiki

Ctrip kini berada di bawah penyelidikan resmi, yang diumumkan SAMR pada hari Rabu, mengatakan bahwa ini datang tepat setelah penyelidikan sebelumnya terhadap bisnis pengiriman Meituan dan Alibaba.

Regulator mencoba menghentikan apa yang disebut "involusi;" pada dasarnya, ketika perusahaan habis-habisan memotong harga dan meluncurkan diskon hanya untuk tetap relevan, tanpa rencana jangka panjang yang nyata. Ini adalah masalah di seluruh China, dari teknologi hingga mobil listrik hingga panel surya.

Trip.com, perusahaan induk Ctrip yang terdaftar di Hong Kong, turun lebih dari 20% dalam seminggu terakhir. Ctrip mengeluarkan pernyataan yang mengatakan akan bekerja sama dengan penyelidikan dan bahwa operasinya masih berjalan seperti biasa.

Energi baru SAMR tidak datang begitu saja. Selama bertahun-tahun setelah penindasan teknologi 2021, penegakan hukum melambat. Perusahaan memiliki ruang untuk bernapas. Tapi sekarang, semuanya kembali meningkat. Para ahli mengatakan SAMR merasa lebih percaya diri sekarang, tetapi masih kekurangan staf.

Jadi alih-alih meluncurkan kasus-kasus kompleks, mereka memanggil eksekutif untuk peringatan dan meminta Dewan Negara (badan pemerintah tertinggi China) untuk mendukung upaya mereka secara publik.

Perang harga dalam pengiriman makanan mendorong regulator untuk bertindak

Ruang pengiriman makanan adalah tempat ini benar-benar meledak. Tahun lalu, Alibaba dan JD.com mulai menyerbu wilayah Meituan. Semua orang mulai membuang uang untuk diskon; burger murah, minuman gratis, apa pun yang diperlukan. Platform kehilangan uang. Restoran juga harus memangkas harga.

Regulator memanggil platform untuk pertemuan pada bulan Juli dan menyuruh mereka untuk tenang. Tapi pertarungan tidak berhenti. Subsidi terus mengalir sepanjang musim panas. Seorang eksekutif mengatakan sulit untuk mengakhiri pertarungan kecuali pemerintah mulai memberikan denda nyata. Tapi pejabat gugup. Perusahaan-perusahaan ini mempekerjakan jutaan pekerja dan memberi makan ribuan restoran, jadi mereka melangkah dengan hati-hati selama pasar kerja yang lemah.

Chelsey Tam di Morningstar mengatakan diskon besar tampaknya melambat sekarang, tetapi butuh waktu terlalu lama. Dan keterlambatan itu menunjukkan betapa buruknya hubungan antara teknologi dan regulator. Ketegangan tinggi.

Bulan lalu, situasi menjadi fisik. Staf SAMR muncul di kantor PDD Group di Shanghai. Mereka berada di sana untuk mengumpulkan informasi tentang harga dan bagaimana pemasok diperlakukan.

Menurut media lokal, perkelahian terjadi antara karyawan dan regulator selama inspeksi.

Satu sumber diduga mengatakan SAMR melihat perilaku PDD sebagai arogan. Reaksi semacam itu bisa mengarah pada tindakan yang lebih keras nanti. Sejauh ini, tidak ada denda yang diumumkan. Tapi jika PDD terus bertindak seperti ini, mereka mungkin selanjutnya.

