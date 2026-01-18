Mengapa Sebagian Besar Proyek Kripto Tidak Pernah Pulih Setelah Peretasan

Kejahatan

Peretasan kripto besar tidak lagi hanya sekadar krisis teknis – seringkali menjadi momen penentu apakah sebuah proyek dapat bertahan sama sekali.

Semakin lama, perbedaan antara keruntuhan dan pemulihan lebih sedikit berkaitan dengan kode dan lebih banyak berkaitan dengan bagaimana tim bereaksi ketika terjadi kesalahan.

Poin-Poin Utama Sebagian besar proyek kripto gagal setelah peretasan besar karena respons yang buruk, bukan hanya kehilangan dana.

Diam dan ragu-ragu selama insiden mempercepat kepanikan pengguna dan pelarian modal.

Kesalahan manusia dan rekayasa sosial kini menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada bug kontrak pintar.

Di seluruh industri kripto, sebagian besar proyek yang mengalami pelanggaran keamanan serius tidak pernah mendapatkan kembali momentum mereka sebelumnya. Bukan karena eksploitasi itu sendiri tidak mungkin dipulihkan, tetapi karena tim tertangkap basah secara operasional. Setelah insiden terdeteksi, kebingungan cenderung menyebar secara internal. Keputusan melambat, tanggung jawab menjadi kabur, dan waktu berharga terbuang sementara penyerang terus memindahkan dana atau mengeksploitasi kelemahan sekunder.

Menurut Mitchell Amador, CEO Immunefy, keraguan ini sering menjadi fase paling merusak dari serangan. Tim sering meremehkan seberapa terbukanya mereka dan tidak memiliki rencana yang jelas untuk penahanan. Tanpa prosedur yang telah ditentukan sebelumnya, upaya respons menjadi improvisasi, meningkatkan kerusakan finansial dan kecemasan pengguna.

Keheningan menjadi pemicu

Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan proyek adalah menghindari komunikasi segera. Karena takut akan kerugian reputasi, tim menunda pembaruan atau memilih untuk tidak menjeda kontrak pintar, berharap masalah dapat diselesaikan secara diam-diam. Dalam praktiknya, pendekatan ini hampir selalu berbalik arah.

Ketika pengguna tidak menerima informasi yang jelas, ketidakpastian mengisi kekosongan. Likuiditas keluar dengan cepat, rumor menyebar, dan kepercayaan menguap lebih cepat daripada dana yang dicuri. Bahkan jika eksploitasi diperbaiki secara teknis, kepercayaan sering kali rusak secara permanen oleh persepsi kekacauan atau penyembunyian.

Pemulihan jarang terjadi, bahkan ketika bug diperbaiki

Konsekuensi jangka panjang dari peretasan besar jauh melampaui kerugian awal. Alex Katz, salah satu pendiri perusahaan keamanan Web3 Kerberus, mencatat bahwa banyak protokol tidak pernah benar-benar pulih, bahkan setelah kerentanan ditambal. Pengguna bermigrasi ke tempat lain, aktivitas mengering, dan proyek menjadi tidak relevan secara fungsional.

Dalam lanskap ancaman saat ini, titik terlemah semakin menjadi perilaku manusia daripada kode kontrak pintar. Sementara kerugian kripto awal didorong oleh cacat protokol, insiden terbaru didominasi oleh phishing, penipuan penyamaran, persetujuan berbahaya, dan kunci pribadi yang disusupi.

Kasus terbaru menyoroti pergeseran ini. Seorang pengguna kripto kehilangan lebih dari $280 juta setelah ditipu oleh penyerang yang menyamar sebagai staf dukungan dompet perangkat keras. Tidak ada protokol yang gagal. Tidak ada kontrak yang dieksploitasi. Kepercayaan dimanipulasi.

Lebih sedikit peretasan, tetapi kerusakan lebih besar

Data industri menunjukkan bahwa kerugian terkait kripto melonjak selama tahun lalu, mencapai level tertinggi mereka sejak puncak siklus pasar sebelumnya. Yang penting, kerusakan sangat terkonsentrasi. Sejumlah kecil insiden menyumbang sebagian besar kerugian, menggarisbawahi betapa menghancurkannya satu kegagalan.

Penyerang juga menjadi lebih efisien. Kemajuan dalam kecerdasan buatan kini memungkinkan kampanye rekayasa sosial berkembang dengan cepat, menghasilkan ribuan pesan phishing yang sangat disesuaikan setiap hari. Alat-alat ini membuat penipuan lebih murah, lebih cepat, dan lebih sulit dideteksi.

Mengapa prospek tidak sepenuhnya suram

Terlepas dari statistik yang suram, spesialis keamanan berpendapat bahwa infrastruktur kripto itu sendiri sedang meningkat. Standar audit meningkat, praktik pengembangan matang, dan alat pemantauan onchain menjadi lebih canggih. Dari sudut pandang teknis murni, kontrak pintar lebih tangguh dari sebelumnya.

Kelemahan yang belum terselesaikan adalah kesiapan. Respons insiden tetap menjadi pertimbangan belakangan bagi banyak tim. Amador berpendapat bahwa proyek harus memperlakukan manajemen krisis sebagai infrastruktur inti, bukan asuransi opsional. Panduan yang jelas, pengungkapan segera, jeda yang tegas, dan komunikasi berkelanjutan dapat secara signifikan mengurangi kerusakan jangka panjang.

Dalam kripto, diretas seringkali dapat bertahan. Salah menangani akibatnya biasanya tidak.

