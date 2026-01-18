CEO Ripple: RUU Struktur Pasar Kripto Tidak Sempurna—Tapi Kejelasan Mengalahkan Kekacauan

CEO Ripple Mendesak Kemajuan Konstruktif pada CLARITY Act di Tengah Kebuntuan Regulasi

Pada Konferensi CfC St. Moritz, CEO Ripple Brad Garlinghouse menekankan kebutuhan mendesak untuk kejelasan regulasi kripto AS.

Garlinghouse memuji RUU Struktur Pasar Kripto yang diusulkan sebagai langkah maju yang krusial meskipun ada ketidaksempurnaannya dengan mengatakan:

CEO Ripple mendesak kolaborasi berkelanjutan dengan Washington, menekankan bahwa industri harus terus mendorong untuk mengamankan legislasi yang bermakna. "Kita sudah sangat dekat, kita tidak bisa menyerah sekarang," tambahnya.

Pernyataan Garlinghouse menyusul penundaan Komite Perbankan Senat pada RUU Struktur Pasar Kripto, yang dipicu oleh peringatan CEO Coinbase Brian Armstrong bahwa draf tersebut dapat memperburuk lanskap regulasi yang sudah 'keruh' setelah tinjauan cepat 48 jam.

Nah, bentrokan tersebut menggarisbawahi tali regulasi yang ketat: para pembuat undang-undang bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi inovasi kripto dan adopsi institusional, namun aturan yang terburu-buru, terutama pada stablecoin dan perdagangan, berisiko menghambat pertumbuhan. Penolakan Armstrong menyoroti ketegangan yang berkelanjutan antara kepastian dan pembangunan pasar yang berkelanjutan.

Sebaliknya, Gedung Putih telah memperingatkan bahwa mereka mungkin akan menarik dukungan untuk RUU Struktur Pasar Kripto dan CLARITY Act jika konsensus industri utama tidak tercapai, menyoroti gesekan atas imbal hasil stablecoin dan aturan pasar serta kesulitan menyelaraskan pembuat undang-undang dengan pelaku pasar.

Akibatnya, Garlinghouse telah mendesak para pemangku kepentingan untuk memprioritaskan dialog konstruktif daripada kebuntuan, menekankan bahwa kemajuan bertahap dan kolaborasi dengan pembuat undang-undang lebih penting daripada upaya yang terhenti. Dia mencatat bahwa bahkan RUU yang "cacat" dapat memberikan kejelasan hukum yang krusial, meletakkan dasar untuk penyempurnaan dari waktu ke waktu.

Saat sektor kripto AS menunggu tindakan tegas, perdebatan seputar CLARITY Act menunjukkan bahwa regulasi yang efektif memerlukan kompromi, ketekunan, dan momentum ke depan. Bagi Garlinghouse dan Ripple, kesimpulannya jelas bahwa industri tidak boleh membiarkan kesempurnaan menjadi musuh kemajuan.

Kesimpulan

Dalam industri yang didorong oleh inovasi cepat, CLARITY Act bisa menjadi titik balik untuk pasar kripto AS.

Meskipun ada ketidaksepakatan yang berkelanjutan, Garlinghouse menekankan kolaborasi daripada konflik, menyoroti kebenaran utama bahwa kemajuan menuntut kompromi.

Kejelasan regulasi sekarang dapat membuka pertumbuhan, adopsi institusional, dan kepercayaan investor, membuka jalan bagi ekosistem kripto yang lebih stabil dan bersemangat. Jalannya mungkin tidak sempurna, tetapi tindakan tegas mengalahkan stagnasi dalam perjuangan melawan ketidakpastian.