BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Sektor Aset Dunia Nyata (RWA) di blockchain Solana juga telah mencapai tonggak penting, karena kapitalisasi pasar agregat sektor tersebut telah menembus $Sektor Aset Dunia Nyata (RWA) di blockchain Solana juga telah mencapai tonggak penting, karena kapitalisasi pasar agregat sektor tersebut telah menembus $

Solana (SOL) EMA 200 Minggu Bertindak sebagai Pembagi Tren Jangka Panjang yang Krusial

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/18 21:55
Solana
SOL$134.28-6.61%
Belong
LONG$0.003823+12.30%
Ucan fix life in1day
1$0.004924+64.13%

Sektor Real World Asset (RWA) di blockchain Solana juga telah mencapai tonggak penting, karena kapitalisasi pasar agregat sektor tersebut telah menembus angka $1 miliar. Ini merupakan indikasi signifikan dari popularitas blockchain Solana sebagai platform tokenisasi untuk aset-aset yang disebutkan di atas.

Sumber: X

Lonjakan ini mewakili meningkatnya minat institusional dan pengembang terhadap infrastruktur Solana yang mendukung transaksi cepat dan murah. Dengan meningkatnya minat terhadap representasi on-chain dari aset tradisional, infrastruktur RWA Solana terus memainkan peran penting dalam menghubungkan dunia aset terdesentralisasi dengan sistem keuangan tradisional.

Baca Juga: Solana vs Litecoin: Sentimen Sosial Menandakan Tren Pasar yang Berbeda

Solana (SOL) Mempertahankan Support EMA 200-Minggu

Namun, analis kripto, Mr.Bitcoin, menunjukkan bahwa SOL sekarang mulai menunjukkan momentum teknis, setelah menemukan support di Exponential Moving Average 200-minggu, yang dianggap sebagai level teknis yang sangat penting dalam hal konfirmasi tren. Fakta bahwa SOL sekarang memantul dari area ini menunjukkan bahwa pembeli sekarang datang untuk mendukung level teknis penting ini.

Sumber: X

EMA 200-minggu cenderung berfungsi sebagai garis pemisah antara pola bullish dan bearish jangka panjang di pasar. Fakta bahwa SOL mampu mempertahankan dirinya di atas titik ini diamati dengan cermat, karena ini mungkin menunjukkan awal tren menuju aksi harga positif. Meskipun ini belum terjadi, hal ini menempatkan Solana dalam posisi yang secara teknis berisiko.

Pola Bullish Solana Menandakan Potensi Breakout $2.000

Selain itu, analis kripto lainnya, curb.sol, mengungkapkan bahwa Solana (SOL) juga menunjukkan tanda-tanda kekuatan baru, karena ada indikasi terbentuknya persegi panjang bullish pada grafik harganya. Persegi panjang bullish biasanya menandakan keadaan konsolidasi di mana pembeli menyerap pasokan untuk mengantisipasi kemungkinan kelanjutan dari tren naik yang ada. Ini juga menyiratkan bahwa peserta pasar percaya pada pasar.

Sumber: X

Dari sudut pandang gambaran yang lebih besar, jika breakout di atas level resistance persegi panjang dikonfirmasi, ini mungkin memberikan peluang bagi harga untuk melihat pergerakan naik yang signifikan. Trader yang mengikuti pola ini telah menunjukkan bahwa angka $2.000 mungkin menjadi target untuk dicapai di sisi atas jika tren ini terus berlanjut.

Baca Juga: Prediksi Harga Solana (SOL): Bisakah Bulls Mempertahankan $143 saat Metrik Menguat?

Peluang Pasar
Logo Solana
Harga Solana(SOL)
$134.28
$134.28$134.28
-5.44%
USD
Grafik Harga Live Solana (SOL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

Likuiditas berputar cepat pada Januari 2026. Pasar tidak lagi mengejar sepuluh token teratas hanya berdasarkan nama. […] The post ZKP Is the Only Presale Auction With
Bagikan
Coindoo2026/01/19 06:02
X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X mengumumkan pendapatan kreator yang memecahkan rekor di tahun 2025, fokus pada penulisan berdampak tinggi dan menawarkan $1 juta untuk artikel terbaik. Baca selengkapnya...
Bagikan
Coinstats2026/01/19 06:12
Kepemilikan AS Eropa Memperkuat Nilai Euro

Kepemilikan AS Eropa Memperkuat Nilai Euro

Investasi Eropa dalam saham dan obligasi pemerintah AS memperkuat kekuatan euro di tengah perubahan keuangan global.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/19 05:51