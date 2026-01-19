Bintang 'Can This Love Be Translated' Kim Seon Ho Dan Go Youn Jung Tentang Mengapa Beberapa Emosi Tidak Memerlukan Kata-Kata

Can This Love Be Translated? (Kiri ke Kanan) Kim Seon-ho sebagai Joo Ho-jin, Go Youn-jung sebagai Cha Mu-hee / Do Ra-mi dalam Can This Love Be Translated? Cr. No Ju-han/Netflix © 2026 No Ju-han/Netflix

PERHATIAN SEMUA, ini bukan latihan: Kim Seon Ho — lesung pipit dan semuanya — kembali ke layar kita! Saya yakin banyak orang akan setuju bahwa sejak masa Hometown Cha-Cha-Cha, ada kekosongan berbentuk Kim Seon Ho dalam lanskap pemeran utama K-drama, yang hanya semakin terasa selama hiatusnya yang singkat (tidak termasuk peran bintang dalam When Life Gives You Tangerines). Kini dia kembali bersama bintang muda Go Youn Jung dalam produksi Hong Sisters yang bertanya: apa yang terjadi ketika orang yang menerjemahkan kata-kata Anda ke dunia mungkin juga menerjemahkan hati Anda?

Saya duduk bersama kedua bintang untuk membicarakan tentang bermain melawan karakter, batasan bahasa, dan mengapa beberapa emosi tidak memerlukan kata-kata sama sekali.

Wawancara kami (diterjemahkan oleh Haley Jung) terjadi di akhir hari pers yang melelahkan bagi mereka, dan awal hari tanpa tidur serta penerbangan jarak jauh bagi saya. Pada awalnya, saya yakin semua orang yang terlibat ingin secepatnya selesai, tetapi drama ini memiliki begitu banyak aspek untuk dibicarakan sehingga waktu berlalu lebih cepat dari yang kami bayangkan.

Serial ini mengikuti Cha Mu-hee (Go), seorang aktris yang berjuang yang menjadi sensasi global dalam semalam, dan Joo Ho-jin (Kim), seorang juru bahasa terampil yang menjadi penerjemahnya. Difilmkan di berbagai negara—dari jalanan Seoul hingga lokasi di seluruh Eropa—acara ini sama banyaknya sebagai catatan perjalanan visual seperti romansa yang berlapis-lapis.

Belajar Berbicara Tanpa Berbicara

Can This Love Be Translated? (Kiri ke Kanan) Go Youn-jung sebagai Cha Mu-hee / Do Ra-mi, Kim Seon-ho sebagai Joo Ho-jin dalam Can This Love Be Translated? Cr. No Ju-han/Netflix © 2026 No Ju-han/Netflix

Secara harfiah semua orang telah menanyakan kepada mereka tentang berbagai negara yang dikunjungi acara tersebut (sinematografi Choi Keeha sangat luar biasa, omong-omong), jadi saya memutuskan untuk menghindari pertanyaan itu dan bertanya tentang pengalaman bahasa sebagai gantinya.

Kim berlatih dengan juru bahasa sungguhan untuk peran tersebut, katanya kepada saya, salah satunya benar-benar bekerja di kedutaan. "Satu hal yang saya perhatikan adalah cara mereka melihat orang-orang yang berbicara," kata Kim. "Saya menyadari mereka cenderung sangat fokus membaca bibir mereka juga, dan juga benar-benar berusaha menangkap semua yang dikatakan orang tersebut dengan cara tercepat dan mencatatnya dalam memo."

"Ini adalah sesuatu yang cukup sulit untuk ditangkap di layar. Namun, itu adalah sesuatu yang saya simpan dalam pikiran saya saat saya memberikan penampilan saya."

Peran tersebut juga memicu minat yang tulus pada bahasa Italia. "Sebelum terjun ke proyek ini, saya tidak memiliki bahasa asing lain yang saya kuasai selain bahasa Korea," kata Kim. "Sejujurnya, bahkan bahasa Korea terkadang menantang bagi saya," lanjutnya sementara timnya tertawa kecil di luar layar,

"Tapi melalui proyek ini, saya tertarik pada bahasa Italia, sebenarnya. Saya pikir sangat menyenangkan untuk belajar."

Hong Sisters Kembali ke Bentuk Terbaiknya

Can This Love Be Translated? (Kiri ke Kanan) Kim Seon-ho sebagai Joo Ho-jin, Go Youn-jung sebagai Cha Mu-hee / Do Ra-mi dalam Can This Love Be Translated? Cr. No Ju-han/Netflix © 2026 No Ju-han/Netflix

Go memiliki pengalaman sebelumnya dengan gaya bercerita khas Hong Sisters, setelah bekerja dengan mereka di Alchemy of Souls. "Saya tahu betapa hebatnya Hong Sisters dalam menciptakan karakter yang begitu menarik, yang dapat dicintai dan juga sangat berwarna dan bersegi banyak," katanya. "Jadi saya dapat sepenuhnya menaruh kepercayaan saya pada mereka kali ini juga."

Dia mengidentifikasi apa yang membuat karya mereka unik: "Salah satu gaya dan pesona unik mereka adalah fakta bahwa cerita mereka membawa rasa seperti dongeng. Meskipun itu adalah cerita berdasarkan kehidupan nyata dan membumi, pada saat yang sama, ada elemen yang tidak benar-benar dapat dilihat di dunia nyata, yang menurut saya adalah salah satu kekuatan karya mereka."

Kualitas dongeng itu terlihat jelas sepanjang Can This Love Be Translated—dari elemen mistis yang terjalin melalui narasi hingga anggukan sadar kepada Hotel Del Luna (penonton yang jeli akan melihat papan iklan "Hotel Death" dalam satu adegan). Ini adalah Hong Sisters melakukan apa yang terbaik mereka lakukan: mendasarkan premis fantastis pada emosi yang sangat manusiawi.

Bermain Melawan Karakter

Saya perhatikan bahwa Go sangat nyaman dengan keheningan, dengan meluangkan waktu untuk berpikir sebelum memberikan jawaban.

Bagi Go — yang karya terbarunya termasuk spinoff Hospital Playlist yaitu Resident Playbook, Alchemy of Souls, Moving, dan Sweet Home — memainkan Mu-hee yang ekspresif secara emosional sementara secara alami lebih tertutup menciptakan paralel yang menarik.

Saya, seperti banyak orang lainnya, telah melihat edit viral berjudul, 'introvert 1st, actress 2nd' yang menampilkan dirinya terlihat tidak nyaman dalam berbagai situasi publik. Sebagian besar warganet di algoritma saya tampaknya menyukai video tersebut (yang sudah memiliki 1,8 juta tayangan), dan berkomentar hal-hal seperti "My spirit person😭😭" dan "Me is she, She is Me 😍".

Saya mengangkatnya dengan hati-hati, mencatat bahwa akan sulit bagi seseorang yang berada di sorotan untuk seseorang mengedit bersama momen-momen ketika Anda mengalami kesulitan. Sebagian besar karakter Go ceria dan ekstrovert, tetapi tanpa spoiler, ada beberapa paralel antara dirinya dan karakternya Mu Hee dalam situasi ini. Dia sangat menyadarinya.

"Saya sebenarnya tidak memiliki banyak pengalaman pergi ke acara penghargaan besar," akui Go. "Jadi saya sebenarnya menantikan untuk syuting adegan serupa karena saya pikir mungkin jika saya tidak benar-benar di acara penghargaan, saya hanya memfilmkannya, maka mungkin akan terasa kurang menegangkan bagi saya."

Acara penghargaan yang dimaksud. (Kiri-Kanan) Sota Fukushi sebagai Kurosawa Hiro, Go Youn-jung sebagai Cha Mu-hee / Do Ra-mi dalam Can This Love Be Translated? Cr. No Ju-han/Netflix © 2026 No Ju-han/Netflix

"Baru-baru ini, ada acara penghargaan yang saya hadiri di mana saya sangat jelas sangat gugup, dan saya pikir itu benar-benar memulai semuanya dari edit penggemar tentang itu," katanya. "Saya ingat salah satu komentar mengatakan, apakah seseorang memaksanya untuk pergi dan berbicara di depan umum atau berbicara di kelas, kan? Hampir terasa seperti itu."

Dia melanjutkan untuk menjelaskan kesamaan antara dirinya dan Mu Hee sebagai seseorang yang "berjuang dalam karirnya dan kemudian tiba-tiba, dia menjadi bintang top global dalam semalam," yang dia salurkan dalam memahami karakter.

"Tapi sejujurnya, saya pikir terlepas dari kepribadian saya, di saat-saat itu, saya merasa saya seharusnya lebih profesional," tambahnya, yang kemudian mengarah pada penyimpangan beberapa menit di mana saya dengan penuh semangat menjelaskan tentang kebutuhan introvert dalam masyarakat umum, setidaknya untuk membuat ekstrovert diam sejenak.

Dia tampaknya tidak yakin, tetapi tersenyum dan berterima kasih kepada saya. Semuanya agak menyedihkan, dan saya secara pribadi bertekad untuk tidak lagi menyukai edit orang yang hidup dengan kecemasan sosial mereka di depan umum.

Can This Love Be Translated? Go Youn-jung sebagai Cha Mu-hee / Do Ra-mi dalam Can This Love Be Translated? Cr. No Ju-han/Netflix © 2026 No Ju-han/Netflix

Sejalan dengan ini, Can This Love Be Translated melihat Kim dan Go pada dasarnya bermain melawan kepribadian mereka sendiri. Mu Hee penuh harapan dan rentan dan ceria, sementara Ho Jin terus terang, tertutup, dan agak pemarah (yang tentu saja dilunakkan akhirnya melalui kekuatan cinta, kami senang melihatnya). Selama syuting, mereka menemukan bahwa mereka adalah tipe MBTI yang berlawanan, sebuah kesadaran yang mengubah proses kolaborasi mereka.

"Ini adalah sesuatu yang Yoon Jung dan saya bicarakan selama kami syuting serial," jelas Kim. "Saya pikir kami berdua, kami memiliki karakter yang berbeda, kan? Kebalikannya untuk kami. Jadi saya sebenarnya F dalam MBTI, dia sepenuhnya T. Dan itu sangat sampai pada titik di mana kami akan bertukar karakter dalam membaca baris, dan itu membantu kami memahami karakter juga."

Hilang dalam Terjemahan

Can This Love Be Translated? (Kiri ke Kanan) Kim Seon-ho sebagai Joo Ho-jin, Go Youn-jung sebagai Cha Mu-hee / Do Ra-mi dalam Can This Love Be Translated? Cr. No Ju-han/Netflix © 2026 No Ju-han/Netflix

Sidebar 'yay introverts' kami telah meninggalkan kami dengan waktu hanya untuk satu pertanyaan lain, tetapi itu adalah pertanyaan yang berbobot, agak meta tentang acara tentang terjemahan.

Mengingat bagaimana mayoritas penonton Kdrama tidak memahami bahasanya, dan memikirkan tentang berapa banyak frasa asli yang diparafrasakan atau dilewati sepenuhnya, apakah mereka merekomendasikan orang menonton dubbing asli dengan subtitle atau mengubah bahasa audio sepenuhnya?

Respons Kim langsung menuju inti pesan acara: "Saya pikir meskipun sayang bahwa beberapa hal memang hilang dalam terjemahan, saya merasa karena serial drama kami, temanya benar-benar adalah bahwa masing-masing dari kita memiliki bahasa kita sendiri dan semuanya berbeda antara kita semua. Jadi kita harus mencoba memahami satu sama lain dan menyampaikan bagaimana perasaan kita satu sama lain."

"Saya merasa tidak peduli dalam bahasa apa Anda menontonnya, jika pesan itu dapat disampaikan kepada mereka yang menonton, saya merasa tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, serial drama kami akan bersinar dengan sendirinya."

Go menawarkan contoh sempurna dari frasa yang menolak terjemahan: "하늘만큼 땅만큼 사랑해" (haneulmankeum ttangmankeum saranghae), yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "Aku mencintaimu sebanyak langit dan sebanyak tanah."

"Anda tidak dapat benar-benar mengekspresikannya sepenuhnya dengan semua makna dan nuansanya ke dalam bahasa yang berbeda," katanya. "Tetapi itu adalah frasa yang kami gunakan di Korea di mana kami ingin mengekspresikan jumlah cinta maksimum untuk seseorang."

Mengapa Ini Berhasil

Apa yang membuat Can This Love Be Translated terasa seperti kembali ke bentuk terbaiknya bukan hanya gaya khas Hong Sisters atau chemistry yang terjamin antara Kim dan Go. Ini adalah bahwa acara tersebut memahami sesuatu yang mendasar: K-drama terbaik selalu tentang menjembatani jarak yang mustahil — antara yang hidup dan yang mati, antara masa lalu dan masa kini, antara apa yang kita rasakan dan apa yang bisa kita katakan.

Seperti yang dikatakan Kim, "Saya merasa tidak peduli dalam bahasa apa Anda menontonnya, jika pesan itu dapat disampaikan kepada mereka yang menonton, saya merasa tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, serial drama kami akan bersinar dengan sendirinya."

Saya hanya dapat berbicara untuk diri saya sendiri, tentu saja, tetapi bersinar memang benar.