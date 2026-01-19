Akankah Harga Bitcoin Turun atau Melambung?

Sementara perang dagang secara tradisional berdampak pada ekuitas dan komoditas, siklus berita kripto kini didominasi oleh bagaimana ketegangan geopolitik ini akan berdampak pada aset digital.

Lanskap keuangan global kembali terguncang ketika Presiden Donald Trump mengumumkan gelombang tarif baru yang menargetkan delapan negara Eropa. Per 18 Januari 2026, pemerintahan telah berjanji untuk memberlakukan tarif awal 10% —yang akan naik menjadi 25% pada Juni —pada impor dari Jerman, Prancis, Inggris, dan negara lainnya. Katalis utamanya? Dorongan baru dan agresif bagi AS untuk mengakuisisi Greenland.

Bitcoin sebagai Aset Berisiko vs. Emas Digital

Secara historis, Bitcoin telah berjuang selama awal mula "guncangan" perdagangan. Pada April 2025, tarif yang disebut "Liberation Day" menyebabkan peristiwa likuidasi masif, dan Oktober 2025 menyaksikan harga $BTC turun signifikan menyusul tarif 100% pada China.

Dalam iklim 2026 saat ini, Bitcoin diperdagangkan dalam kisaran ketat antara $94.000 dan $97.000. Analis terbagi dalam pandangan langsung:

Kenaikan tarif yang tajam sering mengarah pada sentimen "risk-off". Investor sering melarikan diri dari aset volatil seperti $Ethereum dan $Solana demi emas atau uang tunai. Pandangan Bullish: Tarif tinggi pada dasarnya bersifat inflasioner. Ketika biaya barang impor meningkat, daya beli mata uang fiat seperti Euro dan Dolar mungkin menurun. Ini pada akhirnya dapat mendorong permintaan institusional kembali ke Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap devaluasi.

Risiko Likuidasi Pasar dan Volatilitas

Preseden 2025 menunjukkan bahwa volatilitas yang disebabkan perdagangan dapat menyebabkan deleveraging masif. Menurut data dari Reuters, pengumuman tarif sebelumnya memicu likuidasi miliaran dalam 24 jam. Bagi trader yang menggunakan leverage tinggi di bursa kripto, "Tweet Trump" mendadak atau postingan Truth Social ini merupakan risiko sistemik utama.

Jika UE mengaktifkan "Instrumen Anti-Paksaan" untuk membalas, kita dapat melihat periode ketidakstabilan pasar yang berkepanjangan. Selama masa seperti itu, mengamankan aset dalam dompet hardware menjadi lebih penting karena likuiditas bursa dapat menegang selama ayunan harga ekstrem.

Bisakah "Presiden Kripto" Menyelamatkan Reli?

Ironi dari situasi saat ini adalah bahwa pemerintahan Trump secara terbuka pro-kripto, bahkan meluncurkan produk keuangan dan ETF sendiri. Namun, kebijakan perdagangan proteksionis sering kali melawan narasi "ramah kripto" dengan memperkuat Indeks Dolar AS (DXY). Karena Bitcoin dan Dolar sering berbagi hubungan terbalik, dolar yang "lebih kuat" yang disebabkan oleh hambatan perdagangan dapat menjaga harga $BTC tertekan dalam jangka pendek.

Seperti dilaporkan oleh Bloomberg, beberapa minggu ke depan akan menjadi krusial. Jika Bitcoin menembus di bawah level support $80.000, kita dapat melihat koreksi yang lebih dalam. Sebaliknya, jika bertahan pada level $95.000 meskipun berita tarif UE, ini mungkin mengkonfirmasi tesis "emas digital" untuk sisa tahun 2026.