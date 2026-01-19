Opsi Ritel Rekor dan Guncangan Geopolitik Mengancam Pasar Minggu Ini

Pasar kripto bersiap menghadapi minggu yang luar biasa bergejolak, dengan aktivitas opsi ritel rekor bertabrakan dengan risiko geopolitik yang meningkat.

Sementara harga Bitcoin stabil di dekat $95.100 pada hari Minggu, menunjukkan pasar tanpa volatilitas saat kripto pelopor berkonsolidasi di level tipis, mata tetap tertuju pada ketegangan perdagangan AS-UE, putusan Mahkamah Agung yang akan datang, dan spekulasi ritel yang melonjak bertemu.

Bersponsor

Bersponsor

Pedagang ritel memberikan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kekuatan pasar, dengan laporan menunjukkan bahwa partisipasi ritel di pasar opsi sekarang mencapai 21,7% dari total volume, naik dari 10,7% pada tahun 2022.

Volume call ritel harian telah melonjak menjadi 8,2 juta kontrak, dengan put mencapai 5,4 juta, tertinggi kedua yang tercatat.

Bagian Perdagangan Opsi Ritel. Sumber: Kobeissi Letter di X

Pelopor Bitcoin Max Keiser menggambarkan kegilaan ini sebagai "casino gulag" pasar, merujuk pada pasar yang didominasi oleh spekulasi, leverage, dan taruhan jangka pendek, dengan peserta terjebak dalam lingkungan perjudian berisiko tinggi.

Investor individu semakin membentuk tren penetapan harga dan memperkuat leverage di BTC, SPY, dan aset likuid lainnya.

Bersponsor

Bersponsor

Menambah tekanan pasar, ketegangan perdagangan AS-UE semakin intensif. Pada akhir pekan, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif 10% pada delapan negara Eropa, langkah yang dirancang untuk menekan dukungan terhadap pembelian Greenland oleh AS.

Tarif ini dapat meningkat menjadi 25% pada bulan Juni jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, mengancam $1,5 triliun dalam arus perdagangan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menanggapi dengan menyerukan UE untuk menerapkan "instrumen anti-paksaan," langkah yang dapat memblokir bank-bank AS dari pengadaan UE dan menargetkan raksasa teknologi Amerika.

Tindakan balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat membentuk kembali leverage perdagangan global.

Bersponsor

Bersponsor

Ketegangan Geopolitik, Ketidakpastian Hukum, dan Spekulasi Ritel Mengancam Stabilitas Pasar

Taruhan geopolitik melampaui tarif. Analis memperingatkan bahwa kesepakatan perdagangan UE-Mercosur dan leverage AS atas negara-negara Mercosur, termasuk Argentina dan Brasil, dapat semakin mendestabilisasi sentimen risiko global.

Analis Endgame Macro menggambarkan situasi ini sebagai ujian leverage, mencatat bahwa Washington dapat secara diam-diam menekan blok perdagangan Amerika Selatan melalui saluran keuangan dan perdagangan, menciptakan risiko asimetris bahkan tanpa konflik terbuka.

Sementara itu, pasar menunggu putusan Mahkamah Agung tentang legalitas tarif Trump, memperkenalkan ketidakpastian tambahan.

Jika Mahkamah memutuskan menentang pemerintahan, hal itu dapat mengikis kepercayaan pada kebijakan perdagangan dan memicu penjualan pasar yang tiba-tiba.

Bersponsor

Bersponsor

Sebaliknya, putusan yang mendukung tarif akan memaksa investor untuk sepenuhnya memasukkan harga gangguan perdagangan yang berkepanjangan dan pertumbuhan yang lebih lambat. Hasil seperti itu akan memberikan tekanan pada ekuitas dan kripto.

Logam mulia sudah menunjukkan tanda-tanda tekanan. Pelaku pasar melacak perak fisik dan logam lainnya, yang mengalami volatilitas majemuk dari kejutan tarif dan masalah kelangkaan di bursa seperti LBMA (London Bullion Market Association).

Kinerja Harga Bitcoin (BTC), Emas (XAU), dan Perak (XAG). Sumber: TradingView

Secara historis, kejutan tarif serupa telah mendorong arus tajam dari London ke Comex (Commodity Exchange di New York), mempertegas backwardation, dan menciptakan dislokasi jangka pendek.

Dalam lingkungan ini, level Bitcoin mendekati $95.000 semakin rapuh. Spekulasi ritel, ketidakpastian hukum, dan gesekan geopolitik bertemu, menciptakan skenario berisiko tinggi bagi pedagang dan institusi.

Kombinasi aktivitas ritel rekor dan kejutan makro dapat menjadi panggung untuk salah satu minggu paling volatil dalam sejarah pasar baru-baru ini.