Kepemilikan Eropa terhadap saham AS dan Obligasi Pemerintah AS merupakan alasan utama kekuatan euro saat ini

Kepemilikan Eropa terhadap saham AS dan Obligasi Pemerintah AS merupakan alasan utama kekuatan euro saat ini

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/19 05:42
Euro tetap kuat minggu ini, meskipun Presiden Donald Trump memperbarui ancaman perdagangan terhadap pemerintah Eropa terkait Greenland.

Tekanan terlihat nyata, namun reaksi tetap tenang. Alasannya terletak pada arus modal, bukan politik. Eropa mendanai sebagian besar pasar AS.

Eropa merupakan pemberi pinjaman asing terbesar ke Amerika Serikat. Negara-negara di kawasan ini memegang sekitar $8 triliun dalam obligasi dan ekuitas AS.

Angka tersebut hampir dua kali lipat kepemilikan seluruh dunia. George Saravelos, kepala riset FX global di Deutsche Bank, menjelaskan hal ini dalam catatan klien hari Minggu. Euro didukung oleh keseimbangan uang dan leverage tersebut.

Saravelos memperingatkan bahwa aliansi Barat menghadapi tekanan nyata. Dia mengatakan, "Dalam lingkungan di mana stabilitas geoekonomi Aliansi Barat terganggu secara eksistensial, tidak jelas mengapa orang Eropa akan bersedia memainkan peran ini."

Dia menambahkan, "Perkembangan selama beberapa hari terakhir berpotensi lebih mendorong rebalancing dolar." Pernyataan tersebut mengaitkan risiko pasar dengan pendanaan, bukan tarif. Euro mengalami penjualan tajam saat investor mempertimbangkan eksposur di kedua sisi Atlantik.

Saravelos mengatakan tarif AS baru terkait Greenland dapat mendorong Eropa menuju koordinasi politik yang lebih ketat. Dinamika tersebut mengurangi kemungkinan tekanan mata uang yang berkepanjangan minggu ini.

Dia juga mengatakan, "Hal kunci yang perlu diperhatikan selama beberapa hari ke depan adalah apakah Uni Eropa mengaktifkan instrumen anti-paksaannya." Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana meminta langkah tersebut, menurut seseorang yang dekat dengannya yang berbicara secara anonim karena aturan pemerintah.

Saravelos mengatakan, "Dengan posisi investasi internasional bersih AS pada titik negatif yang memecahkan rekor, saling ketergantungan pasar keuangan Eropa-AS tidak pernah lebih tinggi."

Dia menambahkan, "Ini adalah persenjataan modal daripada arus perdagangan yang akan jauh lebih mengganggu pasar."

Perusahaan-perusahaan China memperluas penggunaan Euro dalam pembayaran lintas batas tahun lalu. Penyelesaian dalam mata uang tersebut meningkat pada laju tercepat sejak 2010.

Data dari State Administration of Foreign Exchange menunjukkan pembayaran melonjak 22,8% menjadi 1,18 triliun yuan, atau $169 miliar, pada 2025.

Perhitungan Bloomberg sesuai dengan angka tersebut. Perdagangan antara China dan Uni Eropa mencapai $828,1 miliar pada 2025, naik 5,4% dari tahun sebelumnya. Data SAFE menunjukkan Euro

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/european-holdings-of-u-s-stocks-treasuries/

