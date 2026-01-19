BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Larangan yang diperluas terhadap imbal hasil stablecoin dalam CLARITY Act membuat dolar AS kurang kompetitif dibandingkan Yuan Digital, kata Scaramucci. Larangan terhadap imbal hasilLarangan yang diperluas terhadap imbal hasil stablecoin dalam CLARITY Act membuat dolar AS kurang kompetitif dibandingkan Yuan Digital, kata Scaramucci. Larangan terhadap imbal hasil

Scaramucci mengatakan larangan imbal hasil stablecoin melemahkan dolar AS

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/19 04:53
The AI Prophecy
ACT$0.02219-15.30%
Lorenzo Protocol
BANK$0.04915+0.59%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.009467-12.41%

Perluasan larangan terhadap imbal hasil stablecoin dalam CLARITY Act membuat dolar AS menjadi kurang kompetitif dibandingkan Yuan Digital, kata Scaramucci.

Larangan terhadap stablecoin yang menghasilkan imbal hasil dalam CLARITY Act menempatkan dolar AS pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan Yuan Digital China, mata uang digital bank sentral yang menghasilkan imbal hasil, menurut Anthony Scaramucci, pendiri manajer aset SkyBridge Capital.

"Seluruh sistem rusak," kata Scaramucci menanggapi larangan terhadap bursa kripto dan penyedia layanan yang menawarkan imbal hasil kepada pelanggan atas stablecoin dalam CLARITY Act, kerangka struktur pasar kripto untuk AS. Dia bertanya:

People's Bank of China, bank sentral negara tersebut, mulai mengizinkan bank komersial membayar bunga atas deposit yuan digital pada bulan Januari. 

Baca selengkapnya

Peluang Pasar
Logo The AI Prophecy
Harga The AI Prophecy(ACT)
$0.02219
$0.02219$0.02219
-12.87%
USD
Grafik Harga Live The AI Prophecy (ACT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

Likuiditas berputar cepat pada Januari 2026. Pasar tidak lagi mengejar sepuluh token teratas hanya berdasarkan nama. […] The post ZKP Is the Only Presale Auction With
Bagikan
Coindoo2026/01/19 06:02
TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

Postingan TREAT Token Merayakan Ulang Tahun Pertama muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ekosistem Shiba Inu mencapai tonggak penting akhir pekan ini saat TREAT
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/19 06:38
X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X mengumumkan pendapatan kreator yang memecahkan rekor di tahun 2025, fokus pada penulisan berdampak tinggi dan menawarkan $1 juta untuk artikel terbaik. Baca selengkapnya...
Bagikan
Coinstats2026/01/19 06:12