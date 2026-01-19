Scaramucci mengatakan larangan imbal hasil stablecoin melemahkan dolar AS

Perluasan larangan terhadap imbal hasil stablecoin dalam CLARITY Act membuat dolar AS menjadi kurang kompetitif dibandingkan Yuan Digital, kata Scaramucci.

Larangan terhadap stablecoin yang menghasilkan imbal hasil dalam CLARITY Act menempatkan dolar AS pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan Yuan Digital China, mata uang digital bank sentral yang menghasilkan imbal hasil, menurut Anthony Scaramucci, pendiri manajer aset SkyBridge Capital.

"Seluruh sistem rusak," kata Scaramucci menanggapi larangan terhadap bursa kripto dan penyedia layanan yang menawarkan imbal hasil kepada pelanggan atas stablecoin dalam CLARITY Act, kerangka struktur pasar kripto untuk AS. Dia bertanya:

People's Bank of China, bank sentral negara tersebut, mulai mengizinkan bank komersial membayar bunga atas deposit yuan digital pada bulan Januari.

