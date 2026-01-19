Seorang OG Bitcoin 12 tahun sedang menjual – Tapi pasar tidak panik

Dua belas tahun yang lalu, Bitcoin [BTC] lebih merupakan eksperimen digital daripada aset keuangan, diperdagangkan sekitar $332.

Namun, pada tanggal 18 Januari 2026, eksperimen tersebut memicu salah satu strategi keluar paling disiplin dalam sejarah kripto.

Data baru dari Lookonchain mengungkapkan bahwa pemegang OG legendaris, yang telah menyimpan 5.000 BTC selama lebih dari satu dekade, telah melepas 500 BTC lagi senilai $47,77 juta.

Sejak Desember 2024, paus ini telah secara metodis mengurangi posisi mereka pada harga enam digit, mengubah modal awal $1,66 juta menjadi simpanan setengah miliar dolar sambil tetap mempertahankan separuh Bitcoin mereka.

Apa arti pergerakan paus ini?

Ini menunjukkan bahwa paus ini memperlakukan Bitcoin mereka seperti kekayaan keluarga jangka panjang dan bukan perdagangan berisiko. Dengan menjual dalam jumlah kecil, mereka mengurangi risiko sambil tetap mempertahankan banyak potensi keuntungan.

Alih-alih menjual semuanya sekaligus dan menghancurkan pasar, pemegang ini menjual saat permintaan kuat. Itu membantu mereka mendapatkan harga rata-rata tinggi sekitar $106.164 sambil menjaga pasar tetap stabil.

Sentimen pasar

Tak perlu dikatakan, dalam ekosistem kripto, paus kuno yang memindahkan dana sering disalahartikan sebagai tanda masalah. Namun, data saat ini menunjukkan tonggak valuasi yang terkalkulasi.

Paradoksnya, penjualan ini diperlukan untuk evolusi pasar. Mereka menyediakan pasokan yang diperlukan bagi raksasa institusional, seperti ETF Spot dan perbendaharaan korporat, untuk membangun posisi.

Tanpa OG yang mengambil keuntungan, pasar akan kekurangan likuiditas bagi para pemain berat baru ini untuk masuk.

Wawasan on-chain

Untuk memahami apakah penjualan ini merupakan bagian dari penurunan yang lebih besar, AMBCrypto menganalisis grafik Coin Days Destroyed (CDD) Bitcoin.

Sumber: Bitbo

Metrik ini mengukur bobot ekonomi dari sebuah transaksi. Jadi, misalnya, jika 1 BTC disimpan selama 100 hari kemudian dipindahkan, itu menghancurkan 100 coin days.

Grafik menunjukkan bahwa CDD melonjak pada November 2025 ketika Bitcoin turun dari rekor tertinggi sepanjang masa $126.000, menunjukkan bahwa banyak pemegang jangka panjang menjual sekaligus.

Sekarang keadaan telah mereda. CDD telah turun menjadi sekitar 9,96 juta, jauh lebih rendah dari puncak terakhir.

Ini berarti sebagian besar pemegang lama telah berhenti menjual. Meskipun beberapa investor awal masih aktif, institusi tampaknya menyerap pasokan yang tersisa.

Rasio paus exchange

Di sisi lain, sementara CDD menunjukkan bahwa para pemain lama sedang tenang, Rasio Paus Exchange, yang berada di 0,657 saat berita ini ditulis, menggambarkan gambaran jangka pendek yang lebih volatile.

Sumber: CryptoQuant

Rasio ini melacak 10 arus masuk Bitcoin terbesar relatif terhadap total.

Secara historis, nilai apa pun di atas 0,5 adalah tanda bahaya. Pada 0,65%, lebih dari dua pertiga dari semua Bitcoin yang memasuki bursa berasal dari hanya 10 entitas besar.

Ini menunjukkan bahwa permintaan ritel telah menurun, membuat harga rentan terhadap keinginan beberapa pemain besar.

Jadi, CDD yang turun dan Rasio Paus yang naik menunjukkan pasar yang berat di atas.

Sebagian besar penjualan jangka panjang telah berakhir, tetapi harga mendekati $95.201 masih dalam tekanan dari sejumlah kecil penjual besar.

2026: tahun baru untuk kripto

Saat kita melewati bulan pertama 2026, data menceritakan kisah reset struktural yang masif.

Tekanan jual yang mendefinisikan akhir 2025, didorong oleh keluarnya pemegang jangka panjang, arus keluar ETF, dan leverage yang terhapus, sebagian besar telah habis.

Di tempatnya, fondasi baru telah muncul.

Data pertengahan Januari 2026 menunjukkan bahwa institusi telah menyerap 30.000 BTC dari pasar, hampir lima kali lipat dari 5.700 BTC yang baru dicetak oleh penambang dalam periode yang sama.

Pemikiran Akhir

Bitcoin secara diam-diam beralih dari pemegang awal ke institusi saat penjualan memudar dan permintaan tumbuh.

Pembeli institusional secara diam-diam mengambil alih pasokan, menyerap Bitcoin lebih cepat daripada yang ditambang.