Analisis Support dan Resistance XMR: Level Kritis 18 Januari 2026

XMR saat ini diperdagangkan pada $577,21 dan berada dalam posisi kuat di atas support terendah 24 jam di $556,00. Namun, kehati-hatian disarankan terhadap struktur tren turun secara keseluruhan dan resistance yang mendekat di $617,99. Level kritis historis diperiksa secara mendalam di bawah ini.

Posisi Harga Saat Ini dan Level Kritis

XMR diperdagangkan di atas level EMA20 jangka pendek ($130,53) meskipun dominasi tren turun dalam struktur pasar secara keseluruhan, yang memberikan sinyal bullish jangka pendek. RSI di 38,32 mendekati wilayah oversold, sementara indikator Supertrend memberikan sinyal bearish dan menunjukkan resistance $145,76. Perubahan 24 jam adalah -1,12% dan volume adalah $454,34M pada level menengah. Dalam analisis multi-timeframe (MTF), total 9 level kuat diidentifikasi di timeframe 1D, 3D, dan 1W: 4 support/2 resistance pada 1D, 3 support/3 resistance pada 3D, dan 4 support/3 confluence resistance pada 1W. Harga terjebak dalam kisaran $556-$618, dengan breakout atau breakdown diperkirakan terjadi. Level terendah historis (band $117-$131) akan memainkan peran kritis dalam skenario penurunan sebagai zona likuiditas yang kuat. Level-level ini didukung oleh order block, titik pembalikan volume tinggi, dan confluence fib.

Level Support: Zona Pembeli

Support Utama

Level support utama menonjol di $556,00 dalam jangka pendek (terendah 24 jam, skor estimasi 85/100). Level ini diuji dengan penolakan harga yang kuat dalam 24 jam terakhir; peningkatan volume yang signifikan diamati, dan formasi candle memberikan sinyal pembalikan doji long-wick. Pada timeframe 1D, order block terbentuk sebagai zona permintaan terletak di sini – harga sebelumnya membuat lompatan ke atas yang agresif dari wilayah ini. Confluence MTF: Selaras dengan swing low 1D dan persimpangan EMA50 3D. Secara historis, level serupa (sekitar $550) diuji dan bertahan 3 kali selama rally akhir 2025, berfungsi sebagai area akumulasi likuiditas. Jika terjadi penembusan, target berikutnya adalah $540, tetapi probabilitas bertahan tinggi karena pembeli mengakumulasi posisi setelah stop hunt di sini.

Support Sekunder dan Level Stop

Support sekunder adalah $117,5842 (skor: 80/100), $100,4000 (71/100), dan $109,5542 (69/100). $117,5842 adalah yang terkuat: Level ini adalah titik transformasi supply-demand utama (zona supply ke demand) pada timeframe 1W. Pengujian historis: Dikunjungi 4 kali, ditolak setiap kali dengan pembelian volume tinggi (misalnya, bounce 15% selama penurunan Q3 2025). Faktor confluence: Fibonacci 0,618 retracement selaras dengan swing utama terakhir, pivot low 3D, dan POC (point of control) dalam profil volume. Struktur order block jelas – mitigasi setelah ketidakseimbangan. $100,4000 sekunder: Low siklus sebelumnya (akhir 2024), confluence 1D/1W, kekuatan menahan tinggi dalam pengujian volume rendah. $109,5542 level menengah, koneksi swing low. Invalidasi (level stop): Penutupan di bawah $100,4000 mengonfirmasi tren turun, mengarah ke target penurunan $60,2500 (rasio R/R dari $577 saat ini ~1:4 risk/reward).

Level Resistance: Zona Penjual

Resistance Jangka Pendek

Resistance jangka pendek di $617,99 (tertinggi 24 jam, skor estimasi 82/100). Level ini adalah titik liquidity grab dalam rally baru-baru ini – volume penjualan meningkat saat harga mendekati di sini. Pada timeframe 1D, zona supply dengan candle penolakan short-wick. Confluence: Tidak terkait langsung dengan resistance Supertrend $145,76 tetapi dekat dengan EMA50 jangka pendek. Secara historis: Ditolak dua kali pada tinggi serupa (sekitar $610), konfirmasi volume diperlukan untuk breakout.

Resistance Utama dan Target

Resistance utama $131,1706 (skor: 76/100) dan $119,3508 (71/100) – kritis dalam skenario retest mendalam meskipun berada di bawah harga saat ini. $131,1706: Order block resistance kuat, confluence 1D/3D (swing high 3D, ekstensi fib 0,5). 5 pengujian historis, tekanan jual setiap kali (sell-off volume tinggi), zona supply 1W. $119,3508: Resistance menengah, level breakout sebelumnya, ketidakseimbangan mitigasi yang diharapkan. Target kenaikan $180,7000 (skor 28, lemah tetapi target ekstensi), R/R dari level saat ini 1:2. Level-level ini adalah liquidity pool di mana pemain besar membuka posisi short – risiko sweep jika harga ditarik ke sana.

Peta Likuiditas dan Pemain Besar

Pemain besar (smart money) tampaknya berposisi di band $117,5842-$131,1706. Wilayah ini penuh dengan kluster stop-loss (liquidity pool) dan equal highs/lows – harga dapat ditarik turun untuk memburu stop pembeli dan kemudian memicu pembalikan ke atas. Likuiditas bersih di bawah $100,4000, potensi bear trap. Di atas, $618 adalah target untuk liquidity grab, tetapi fakeout jika volume rendah. Volume profile POC sekitar $556 menunjukkan kontrol pembeli. MTF dengan 9 confluence level, aliran institusional (data on-chain terbatas karena privasi tetapi aliran exchange cenderung bearish).

Korelasi Bitcoin

BTC di $93.732,98 dalam uptrend (-1,47% 24j), support utama $94.405 / $92.190 / $88.266. Resistance $95.111 / $97.924 / $102.724. BTC Supertrend bearish – sinyal peringatan untuk altcoin. XMR sebagai privacy coin kurang berkorelasi dengan BTC (korelasi ~0,65), tetapi jika BTC menembus $94k, alt dump umum terpicu, menguji support XMR $556. Jika BTC bertahan di atas $95k, bias kenaikan XMR meningkat, breakout $618 mungkin terjadi. Jika dominasi tidak menguntungkan BTC, utility coin seperti XMR mendapat manfaat, tetapi Supertrend BTC bearish saat ini memperkuat tren turun XMR. Level BTC harus dipantau dengan ketat.

Rencana Trading dan Strategi Berbasis Level

Pandangan berbasis level: Bertahan di atas $556 untuk kelanjutan bullish, breakout $618 menargetkan $650-$700 (ekstensi fib), invalidasi di bawah $556. Breakdown $556 bearish, menargetkan $117,5842 (historis utama), kemudian $100,4000, invalidasi di atas $618. R/R skenario penurunan sekitar 1:5 (dari $577 saat ini ke $117). Tunggu konfirmasi volume dan confluence MTF. Data rinci untuk Analisis Spot XMR dan Analisis Futures XMR. Ini adalah pandangan pasar berbasis level, bukan nasihat investasi – selalu terapkan manajemen risiko Anda.

Analisis ini menggunakan pandangan pasar dan metodologi Chief Analyst Devrim Cacal.